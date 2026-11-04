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Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
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Repetição da crise de Njomoha? Batalha jurídica iminente entre Manchester United e Real Madrid

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J. Gabriel
R. Ngumoha
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O clube inglês se recusa a ceder

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O Manchester United se prepara para entrar em uma batalha jurídica com o Real Madrid durante o próximo período, para defender os seus direitos, após o seu jogador JJ Gabriel estar perto de se transferir para o clube espanhol.

O jogador aceitou a transferência para o clube merengue e desapareceu dos holofotes, em meio a relatos que confirmam a sua ausência do centro de treinamento do clube inglês desde setembro passado.

O Real Madrid aceitou as exigências financeiras do jogador, enquanto todos os indícios apontam para que a assinatura oficial ocorra no próximo mês de janeiro, segundo o que noticiou o jornal catalão "Sport".

Leia também: "Um meio-campo sem igual": o trio do Paris superará as lendas do Barcelona e do Real?

  • O impacto da queda de prestígio do United

    De acordo com uma reportagem do jornal Mirror, nesta quarta-feira, Gabriel, de 16 anos, aceitou a transferência para o Real Madrid, preferindo o clube a diversas propostas que recebeu de vários gigantes europeus.

    O futuro de Gabriel foi alvo de muita especulação ao longo dos últimos meses, após sua decisão de romper o vínculo com o Manchester United. Ele causou surpresa em setembro passado, quando pediu para deixar o clube, depois de se sentir frustrado por ter de esperar por sua primeira participação com a equipe principal.

    A promessa do Manchester United também demonstrou preocupação com a queda do prestígio do United nos últimos anos, e acredita que sua carreira no futebol estará em melhor situação em outro lugar.

    Gabriel despertou o interesse de Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, mas agora definiu seu destino rumo ao Real Madrid.

    Leia também: Bono, Mendy e dupla egípcia: disputa acirrada pelo prêmio de melhor goleiro da África

  • O segredo da saída repentina: as tentações do Real mudam as convicções de Gabriel

    O Mirror revelou que "no entanto, a questão não é tão simples, já que o United ainda detém o registro do jogador e não deseja perder um dos jovens mais promissores da Europa por uma quantia irrisória".

    O United tentou repetidas vezes entrar em contato com Gabriel desde a sua última partida com o time em setembro, mas não recebeu nenhuma resposta.

    O jovem jogador segue seus treinos na região de Castelldefels, em Barcelona, desde que deixou o United.

    O clube inglês está chocado com a maneira do adolescente de forçar sua transferência para outro lugar, especialmente porque ele foi formado na academia de Carrington desde que ingressou em 2022.

    Relatos espanhóis afirmam que o Real Madrid seduziu Gabriel a se juntar às suas fileiras por meio de uma oferta que inclui um contrato de três anos no valor de mais de 850 mil libras esterlinas (um milhão de euros) por ano.

    A equação egípcio-marroquina se impõe na disputa pelo prêmio de melhor treinador africano

  • Sem contatos com o Real Madrid: Manchester United estuda medidas legais

    O Mirror reproduziu o que foi publicado pelo jornal Manchester Evening News, que confirmou que o Manchester United não recebeu nenhum contato do Real Madrid nem dos agentes de Gabriel sobre a transação.

    Ainda assim, o clube inglês vai analisar a possibilidade de tomar medidas legais contra o Real Madrid, porque o valor da compensação devida (direitos de formação) após a aprovação da transação pela Fifa será muito inferior ao valor de mercado de Gabriel, que varia entre 100 mil e 300 mil libras esterlinas.

    A disputa pelos melhores jovens talentos se intensificou nos últimos anos, o que levou a vários casos de destaque nos tribunais entre equipes rivais. Por exemplo, em fevereiro passado, o Liverpool foi obrigado a pagar 2,8 milhões de libras esterlinas ao Chelsea como compensação por Rio Ngumoha.

    Gabriel, que completou 16 anos em outubro passado, obteve um passaporte da União Europeia, o que facilitou sua transferência para o exterior. Mas é provável que seu clube atual e seu possível clube futuro vivenciem mais negociações ou disputas judiciais em caso de confronto.

    Leia também: cada novo revés aumenta a preocupação — o dilema de Rodri desperta temores no Barcelona

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