Repetição da crise de Njomoha? Batalha jurídica iminente entre Manchester United e Real Madrid

O Manchester United se prepara para entrar em uma batalha jurídica com o Real Madrid durante o próximo período, para defender os seus direitos, após o seu jogador JJ Gabriel estar perto de se transferir para o clube espanhol.
O jogador aceitou a transferência para o clube merengue e desapareceu dos holofotes, em meio a relatos que confirmam a sua ausência do centro de treinamento do clube inglês desde setembro passado.
O Real Madrid aceitou as exigências financeiras do jogador, enquanto todos os indícios apontam para que a assinatura oficial ocorra no próximo mês de janeiro, segundo o que noticiou o jornal catalão "Sport".