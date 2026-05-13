Já há muito tempo que se especula que o capitão do FC Bayern, de 40 anos, não vai encerrar a carreira e vai renovar o contrato por mais um ano. No final de abril, a Sky noticiou que Neuer havia comunicado à diretoria o desejo de continuar defendendo o gol do time de Munique além do verão, e o jornal Abendzeitung de Munique chegou a falar de um acordo. Na quarta-feira, a Sky e o especialista em transferências Fabrizio Romano anunciaram em uníssono que a decisão já havia sido tomada de forma definitiva.
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Renovação de contrato com o FC Bayern de Munique e retorno à seleção alemã? A decisão cabe exclusivamente a Manuel Neuer
Neuer teria, portanto, concordado com uma redução salarial estimada em até 20 milhões de euros brutos por ano e deve assinar o contrato ainda antes do último jogo da temporada da Bundesliga, no sábado, contra o 1. FC Köln. Uma semana depois, será disputada a final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart.
Os dirigentes do FC Bayern deixaram claro várias vezes recentemente que a decisão sobre mais um ano juntos depende, em última instância, do próprio Neuer. O presidente honorário Uli Hoeneß, por exemplo, enfatizou no podcast “Auf eine weiß-blaue Tasse”: “Pessoalmente, se depender de mim, vamos tentar mantê-lo por mais um ano.”
Jonas Urbig continua sendo o segundo goleiro e, assim como nesta temporada, vai se alternar regularmente com Neuer, que, no entanto, assumirá ainda mais o papel de mentor do jogador de 22 anos. A esse respeito, deve haver um acordo claro. A duas partidas oficiais do fim, Urbig chega a 21 partidas disputadas. Sven Ulreich deve continuar como o terceiro goleiro, cuja renovação de contrato também estaria prestes a ser concretizada. Atrás deles, o jogador da base Leonard Prescott vem ganhando espaço e pode ser emprestado para ganhar experiência em campo.
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Manuel Neuer: O retorno à seleção alemã volta a ser um tema em pauta
Neuer provou várias vezes nesta temporada que ainda pode ajudar enormemente o Bayern em jogos importantes. Quase cada uma de suas excelentes atuações reacendeu o debate sobre um possível retorno à seleção alemã para a Copa do Mundo de 2026. No entanto, a situação também está clara há meses.
O experiente goleiro declarou várias vezes que não pretende voltar atrás em sua decisão de se aposentar da seleção alemã. “Não precisamos nem tocar nesse assunto”, disse ele, por exemplo, após sua excelente atuação contra o Real Madrid na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. “Não vamos falar sobre a seleção agora. Já disse o que tinha a dizer e agora estou concentrado no Bayern de Munique.”
O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, já havia se decidido há algum tempo por Oliver Baumann, do TSG Hoffenheim, devido à nova lesão de Marc-André ter Stegen, o sucessor designado de Neuer. “Manu se aposentou por vontade própria, ele repetiu isso várias vezes e, por isso, não faz sentido discutir isso constantemente”, enfatizou o técnico da seleção alemã.
No entanto, a caixa que, na verdade, havia sido fechada pelos principais protagonistas foi aberta mais uma vez na terça-feira. A revista kicker especulou que Neuer estaria na lista de 55 nomes, que deve incluir pelo menos cinco goleiros e que deve ser entregue à FIFA até segunda-feira. De fato, não há indícios concretos na reportagem, e Nagelsmann também não deu sinais até agora de que poderia trazer Neuer de volta. No entanto, já aconteceu antes que ele tirasse um coelho da cartola em grandes ocasiões. Em dezembro de 2023, o técnico da seleção alemã havia descrito no programa “Sportstudio” um retorno de Toni Kroos como uma “ideia interessante” – e o meia-armador realmente voltou para a Euro 2024, disputada em casa.
A decisão também cabe, em primeiro lugar, ao próprio Neuer, se ele deseja voltar a vestir a águia no peito. Por outro lado, Nagelsmann precisa estar ciente de que um retorno também causaria inquietação dentro da seleção nacional. Baumann passaria a ser, de repente, o segundo goleiro, embora já lhe tenha sido prometida uma vaga de titular há algum tempo.
Manuel Neuer: Dados de desempenho e estatísticas nesta temporada
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