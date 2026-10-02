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Renato Veiga fica em silêncio sobre polêmica com Cristiano Ronaldo enquanto defensor de Portugal segue ordens rígidas
Federação impõe mordaça a defensor após triunfo
O jovem zagueiro seguiu ordens rígidas da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para evitar comentar a disputa interna envolvendo seu capitão depois de garantir uma valiosa vitória fora de casa em Copenhague. As tensões aumentaram depois que o atacante de 41 anos deixou a concentração apenas 24 horas antes do pontapé inicial, reagindo à decisão de Jesus de colocá-lo entre os reservas mais uma vez. Uma impressionante vitória por 4 a 2 sobre a Dinamarca pela Liga das Nações acabou, consequentemente, ofuscada pelo drama crescente que envolve o vestiário de Portugal.
- Xinhua
'Não posso falar sobre o assunto'
Refletindo sobre a capacidade da equipe de afastar as lembranças da derrota por 1 a 0 nas quartas de final, no mesmo local, no torneio de 2025, o parceiro de zaga de Ruben Dias abriu sua conversa na zona mista: "Foi uma atuação muito sólida contra um adversário muito duro, em um gramado muito difícil. Já jogamos aqui antes e sofremos. Foi uma atuação coletiva muito completa, um grande jogo da nossa parte, embora eu não saiba se foi o nosso melhor, porque fizemos três grandes partidas. Falta uma para encerrar este período com a seleção."
Pressionado repetidamente sobre a situação envolvendo Ronaldo, o defensor olhou para um assessor de imprensa da federação antes de esclarecer sua posição: "Sou muito próximo de Cristiano Ronaldo e ele sabe que tenho grande carinho por ele, mas fui orientado de que não posso falar sobre o assunto, então..."
Diante de novas perguntas, ele se desculpou com os repórteres: "Não posso falar sobre isso, desculpem, realmente não posso falar."
Jovem saboreia papel-chave na seleção
Apesar da mordaça imposta pela mídia, o zagueiro nascido em 2003 jogou todos os minutos nas três primeiras partidas do novo ciclo.
Reiterando sua dedicação à causa nacional, ele declarou: "Como eu disse na preparação para o jogo contra a Noruega, trabalho todos os dias para dar o meu melhor absoluto, tanto pelo meu clube quanto pela seleção nacional. Para mim, jogar pela Seleção é o maior privilégio que um jogador, neste caso um português, pode sentir e vivenciar. Trato cada ocasião em que visto a Camisola das Quinas com imenso orgulho e vou seguir trabalhando para continuar evoluindo."
Avaliando a evolução tática da equipe sob o comando de Jesus, ele acrescentou: "Já jogamos aqui antes e não foi fácil, então o resultado de hoje tem ainda mais mérito. Foi uma atuação muito consistente, consolidando cada vez mais o que o treinador nos pede. Também tivemos mais tempo para trabalhar juntos, e agora nosso foco se volta para o próximo jogo."
- Ball Raw Images
Líderes invictos recebem desafio escandinavo
A seleção brasileira agora mira uma Data Fifa impecável ao receber a Noruega no Estádio do Dragão, no domingo, para consolidar seu lugar na liderança. Ajustar o sistema defensivo segue como prioridade imediata depois de sofrer dois gols em Copenhague, marcados por Mikkel Damsgaard e Rasmus Hojlund. Evitar novos ruídos fora de campo será essencial para que o time de Jesus amplie sua sequência de vitórias antes de voltar à ação no cenário doméstico.
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