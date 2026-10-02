Refletindo sobre a capacidade da equipe de afastar as lembranças da derrota por 1 a 0 nas quartas de final, no mesmo local, no torneio de 2025, o parceiro de zaga de Ruben Dias abriu sua conversa na zona mista: "Foi uma atuação muito sólida contra um adversário muito duro, em um gramado muito difícil. Já jogamos aqui antes e sofremos. Foi uma atuação coletiva muito completa, um grande jogo da nossa parte, embora eu não saiba se foi o nosso melhor, porque fizemos três grandes partidas. Falta uma para encerrar este período com a seleção."

Pressionado repetidamente sobre a situação envolvendo Ronaldo, o defensor olhou para um assessor de imprensa da federação antes de esclarecer sua posição: "Sou muito próximo de Cristiano Ronaldo e ele sabe que tenho grande carinho por ele, mas fui orientado de que não posso falar sobre o assunto, então..."

Diante de novas perguntas, ele se desculpou com os repórteres: "Não posso falar sobre isso, desculpem, realmente não posso falar."