Fotoarena
Traduzido por
'Remando na mesma direção!' - João Félix revela segredo por trás do início impecável de Portugal na Liga das Nações
Felix mantém sequência de gols em triunfo suado em Oslo
Em boa fase, o atacante Joao Felix deu sequência ao seu impressionante momento pela seleção, abrindo o placar na vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega pela Liga das Nações da Uefa, no Estádio Ullevaal. Depois de já ter marcado o gol da vitória contra o País de Gales, Felix balançou as redes aos 17 minutos com uma finalização precisa.
Goncalo Ramos selou a vitória no segundo tempo, depois de Erling Haaland empatar brevemente para os donos da casa.
O resultado garante Portugal na liderança do Grupo A4, com seis pontos.
- Bildbyran
Atacante credita à união do grupo a boa fase na seleção
Falando à RTP após o apito final, Felix enfatizou que o sucesso de Portugal depende do alinhamento absoluto da equipe, e não do brilho individual. O jogador de 26 anos destacou que, com todos puxando para o mesmo lado, Portugal se torna formidável tanto ofensivamente quanto defensivamente.
Felix demonstrou satisfação com sua forma pessoal, ao mesmo tempo em que elogiou a dedicação defensiva do elenco em Oslo.
"O trabalho em equipe é a base de tudo, acima de qualquer coisa", disse Felix à RTP. "Se todos puxarem para o mesmo lado e estiverem lutando pelo mesmo objetivo, sem dúvida somos uma equipe muito forte. Mostramos que somos muito fortes, tanto tática quanto fisicamente."
Atacante destaca dinâmica positiva sob o comando de Jorge Jesus
Felix elogiou o impacto imediato do técnico Jorge Jesus, destacando que o elenco respondeu sem dificuldades às exigências táticas do treinador. Ele ressaltou que vencer em um ambiente hostil como Oslo prova a crescente maturidade da equipe sob a nova comissão técnica.
O atacante expressou esperança de que sua sequência pessoal de gols continue ao longo da campanha.
"A dinâmica da equipe está aí; estamos respondendo bem às ideias do treinador", acrescentou Felix. "Esta vitória é muito importante, não foi fácil vir à Noruega e vencer. As coisas estão se encaixando e indo bem. Espero que continue assim."
- Fotoarena
Portugal mira a terceira vitória seguida na Dinamarca
Felix e Portugal voltam a atenção para o compromisso internacional de quinta-feira, quando viajam para Copenhague para enfrentar a Dinamarca. A equipe de Jesus busca ampliar sua campanha perfeita no Grupo A4 antes de receber a Noruega no Estádio do Dragão, em outubro.
A Noruega viaja ao País de Gales em busca de seus primeiros pontos na fase de grupos.
Felix quer ampliar sua sequência de gols contra a Dinamarca.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.