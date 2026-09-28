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Alvino Hanafi
Traduzido por

'Remando na mesma direção!' - João Félix revela segredo por trás do início impecável de Portugal na Liga das Nações

Portugal
J. Felix
Liga das Nações A

O atacante de Portugal Joao Felix marcou seu segundo gol nesta edição da Liga das Nações, enquanto a equipe de Jorge Jesus venceu a Noruega por 2 a 1. O jogador de 26 anos atribuiu o forte início da equipe à união do grupo e à disciplina tática.

  • Felix mantém sequência de gols em triunfo suado em Oslo

    Em boa fase, o atacante Joao Felix deu sequência ao seu impressionante momento pela seleção, abrindo o placar na vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega pela Liga das Nações da Uefa, no Estádio Ullevaal. Depois de já ter marcado o gol da vitória contra o País de Gales, Felix balançou as redes aos 17 minutos com uma finalização precisa.

    Goncalo Ramos selou a vitória no segundo tempo, depois de Erling Haaland empatar brevemente para os donos da casa.

    O resultado garante Portugal na liderança do Grupo A4, com seis pontos.

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  • imago-sport-1083894603.jpgBildbyran

    Atacante credita à união do grupo a boa fase na seleção

    Falando à RTP após o apito final, Felix enfatizou que o sucesso de Portugal depende do alinhamento absoluto da equipe, e não do brilho individual. O jogador de 26 anos destacou que, com todos puxando para o mesmo lado, Portugal se torna formidável tanto ofensivamente quanto defensivamente.

    Felix demonstrou satisfação com sua forma pessoal, ao mesmo tempo em que elogiou a dedicação defensiva do elenco em Oslo.

    "O trabalho em equipe é a base de tudo, acima de qualquer coisa", disse Felix à RTP. "Se todos puxarem para o mesmo lado e estiverem lutando pelo mesmo objetivo, sem dúvida somos uma equipe muito forte. Mostramos que somos muito fortes, tanto tática quanto fisicamente."

  • Atacante destaca dinâmica positiva sob o comando de Jorge Jesus

    Felix elogiou o impacto imediato do técnico Jorge Jesus, destacando que o elenco respondeu sem dificuldades às exigências táticas do treinador. Ele ressaltou que vencer em um ambiente hostil como Oslo prova a crescente maturidade da equipe sob a nova comissão técnica.

    O atacante expressou esperança de que sua sequência pessoal de gols continue ao longo da campanha.

    "A dinâmica da equipe está aí; estamos respondendo bem às ideias do treinador", acrescentou Felix. "Esta vitória é muito importante, não foi fácil vir à Noruega e vencer. As coisas estão se encaixando e indo bem. Espero que continue assim."

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    Portugal mira a terceira vitória seguida na Dinamarca

    Felix e Portugal voltam a atenção para o compromisso internacional de quinta-feira, quando viajam para Copenhague para enfrentar a Dinamarca. A equipe de Jesus busca ampliar sua campanha perfeita no Grupo A4 antes de receber a Noruega no Estádio do Dragão, em outubro.

    A Noruega viaja ao País de Gales em busca de seus primeiros pontos na fase de grupos.

    Felix quer ampliar sua sequência de gols contra a Dinamarca.

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