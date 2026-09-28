Em boa fase, o atacante Joao Felix deu sequência ao seu impressionante momento pela seleção, abrindo o placar na vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega pela Liga das Nações da Uefa, no Estádio Ullevaal. Depois de já ter marcado o gol da vitória contra o País de Gales, Felix balançou as redes aos 17 minutos com uma finalização precisa.

Goncalo Ramos selou a vitória no segundo tempo, depois de Erling Haaland empatar brevemente para os donos da casa.

O resultado garante Portugal na liderança do Grupo A4, com seis pontos.