Relatório policial registrado após transferência de Mason Greenwood para o Marselha questionada por membro da equipe em suposta discussão na diretoria
Tensão nos bastidores do Stade Velodrome
O La Provence informa que um alto executivo do Stade Velodrome registrou a queixa policial em questão após uma disputa interna ocorrida durante o verão de 2024. Diz-se que as tensões aumentaram entre Benatia e Cecilia Barontini.
Na época, Barontini foi encarregada pelo presidente do clube, Pablo Longoria, de supervisionar as questões administrativas ao lado de Alban Juster. Diz-se que houve problemas com várias decisões tomadas na época.
Getty
Como a disputa interna no Marselha se intensificou
Um deles estava relacionado com a aquisição do jogador internacional inglês Greenwood. Depois de o ter visto impressionar durante um período de empréstimo ao Getafe em 2023-24, o Marselha apresentou ao Manchester United, da Premier League, uma oferta de transferência definitiva.
O negócio foi fechado por 27 milhões de libras (36 milhões de dólares). Greenwood foi autorizado a deixar Old Trafford depois de todas as acusações contra ele num caso relacionado com alegações de tentativa de violação, agressão e comportamento coercivo e controlador terem sido retiradas em fevereiro de 2023.
De acordo com o La Provence, Barontini “se opôs” à contratação de Greenwood. Ela também teria se oposto à contratação do zagueiro da seleção da Argélia, Youcef Atal, depois de vê-lo receber uma pena de oito meses de prisão suspensa e uma multa de € 45.000 de um tribunal de Nice por compartilhar um vídeo antissemita após os ataques à Faixa de Gaza ocorridos em 7 de outubro de 2023.
Barontini também teria levantado preocupações sobre a conduta de Ali Zarrak, que se tornou uma figura proeminente na estrutura esportiva do Marselha ao lado de Benatia. Essas supostas divergências chegaram ao auge ao longo de várias semanas.
O La Provence afirma que a disputa interna “culminou em um confronto acalorado no escritório de Longoria em La Commanderie”. Barontini teria posteriormente registrado um boletim de ocorrência que foi registrado pela polícia local.
O presidente do Marselha pediu conselhos sobre Greenwood à sua mãe
O presidente do Marselha, Longoria, revelou que procurou o conselho de sua mãe antes de se comprometer com um contrato até 2024 para Greenwood. Ele disse ao The Telegraph: “Para mim, é correto falar abertamente sobre isso. Criar tabus na vida nunca é positivo. Para nós, foi uma grande oportunidade de mercado do ponto de vista esportivo, onde analisamos, com muito cuidado, o que realmente aconteceu.
Nesse caso, depois de fazer a devida diligência e ter todas as informações – e esta é a primeira vez que falo sobre isso –, com todas as informações, liguei para minha mãe. E eu disse: ‘o que você acha, sabendo de toda a situação?’ E minha mãe, que trabalhava no sistema prisional na Espanha, que tem um modelo prisional muito inovador – ela foi reconhecida com a medalha do estado –, então eu perguntei a ela, com todas essas informações: ‘o que você faria no meu lugar?’ E ela me disse: ‘faça isso’. Com todas as informações.
“Isso foi importante porque eu queria alguém que não tivesse o incentivo do esporte, porque o talento está lá, que seu único incentivo fosse o bem do filho. Como homem, não como presidente. E, para mim, foi muito importante que ela me dissesse, sabendo de tudo isso, ‘faça isso’.”
Longoria continuou: “Eu sei que há críticas. Eu sei que a situação, muitas vezes, pode prejudicar a reputação. Mas, repito, se você acha que está tomando a decisão certa, com o nível certo de informação e também de uma perspectiva humana, porque Mason é um bom garoto, sério. Desde então, durmo tranquilo à noite.”
Getty
Transferência no verão e vaga na Copa do Mundo? A situação atual de Greenwood
Greenwood tornou-se vencedor da Chuteira de Ouro da Ligue 1, ao mesmo tempo em que registrou seu melhor desempenho pessoal com 25 gols e contando nesta temporada. Ele está gerando mais rumores de transferência em 2026 e ainda pode mudar sua lealdade internacional da Inglaterra para a Jamaica, o que poderia permitir que ele participasse da Copa do Mundo deste verão - se os Reggae Boyz passarem pelas eliminatórias interconfederativas.
