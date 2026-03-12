Relatório policial registrado após transferência de Mason Greenwood para o Marselha questionada por membro da equipe em suposta discussão na diretoria

O presidente do Marselha, Longoria, revelou que procurou o conselho de sua mãe antes de se comprometer com um contrato até 2024 para Greenwood. Ele disse ao The Telegraph: “Para mim, é correto falar abertamente sobre isso. Criar tabus na vida nunca é positivo. Para nós, foi uma grande oportunidade de mercado do ponto de vista esportivo, onde analisamos, com muito cuidado, o que realmente aconteceu.

Nesse caso, depois de fazer a devida diligência e ter todas as informações – e esta é a primeira vez que falo sobre isso –, com todas as informações, liguei para minha mãe. E eu disse: ‘o que você acha, sabendo de toda a situação?’ E minha mãe, que trabalhava no sistema prisional na Espanha, que tem um modelo prisional muito inovador – ela foi reconhecida com a medalha do estado –, então eu perguntei a ela, com todas essas informações: ‘o que você faria no meu lugar?’ E ela me disse: ‘faça isso’. Com todas as informações.

“Isso foi importante porque eu queria alguém que não tivesse o incentivo do esporte, porque o talento está lá, que seu único incentivo fosse o bem do filho. Como homem, não como presidente. E, para mim, foi muito importante que ela me dissesse, sabendo de tudo isso, ‘faça isso’.”

Longoria continuou: “Eu sei que há críticas. Eu sei que a situação, muitas vezes, pode prejudicar a reputação. Mas, repito, se você acha que está tomando a decisão certa, com o nível certo de informação e também de uma perspectiva humana, porque Mason é um bom garoto, sério. Desde então, durmo tranquilo à noite.”