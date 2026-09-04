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Relatório da Fifa revela gasto recorde de US$ 9,89 bilhões na janela de transferências de verão global
Gastos recordes com transferências na janela de verão
A FIFA divulgou seu Panorama Internacional de Transferências da janela do meio do ano, confirmando gastos sem precedentes tanto no futebol masculino quanto no feminino. Entre 1º de junho e 2 de setembro, impressionantes US$ 9,89 bilhões foram gastos em transferências internacionais no futebol masculino, estabelecendo um novo recorde histórico, com mais de 12.500 negociações concluídas em todo o mundo.
O futebol profissional feminino também viveu um crescimento explosivo e recorde, registrando 1.406 transferências internacionais. Os gastos no futebol feminino mais do que dobraram em comparação com 2025, chegando a inéditos US$ 28,6 milhões e destacando a rápida expansão global do esporte.
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O efeito da Copa do Mundo de 2026
A Copa do Mundo da FIFA de 2026 serviu como um enorme catalisador para a movimentação de transferências neste verão, dando aos jogadores uma vitrine global para garantir grandes transferências. De acordo com os números da FIFA, 267 jogadores de 47 nacionalidades diferentes que atuaram no torneio na América do Norte mudaram de clube durante a janela do meio do ano.
Essas estrelas da Copa do Mundo responderam, sozinhas, por mais de US$ 3,3 bilhões em taxas de transferência combinadas. O torneio claramente serviu de impulso tanto para estrelas consolidadas confirmarem seu status no mais alto nível quanto para talentos emergentes garantirem transferências lucrativas após deixarem sua marca no maior palco de todos.
Clubes ingleses lideram o mercado global
Os clubes ingleses dominaram o mercado global, investindo impressionantes US$ 3,02 bilhões em taxas de transferência no futebol masculino e concluindo o maior número de contratações. A Itália apareceu em seguida como o país que mais gastou, com US$ 1,1 bilhão, enquanto os clubes franceses receberam o maior valor total em taxas por transferências de saída, com US$ 1,7 bilhão.
No futebol feminino, os clubes ingleses também lideraram o ranking global de gastos, com US$ 8,0 milhões, à frente de Espanha e Alemanha. Os clubes suecos se mostraram os maiores beneficiados no lado vendedor do mercado, recebendo US$ 4,2 milhões em taxas de transferência, à frente de equipes inglesas e francesas.
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Aprimorando o sistema global de transferências
Esses números impressionantes ressaltam de forma contundente a escala contínua e o alcance global do mercado internacional de transferências. Com a Copa do Mundo consistentemente transformando atuações de elite em nível internacional em novas e empolgantes oportunidades nos clubes, o peso financeiro no esporte nunca foi tão alto para jogadores e clubes.
Para ajudar as partes interessadas a navegar por esse cenário financeiro cada vez mais complexo, a Fifa agora abriu o acesso público ao seu Centro de Ajuda do TMS. O recurso online, recém-redesenhado, fornecerá à comunidade do futebol em geral orientações essenciais, atualizações regulatórias e informações transparentes sobre os processos da Câmara de Compensação da Fifa antes das futuras janelas de transferências.
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