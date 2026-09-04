Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Transfer Grades GFXGetty/GOAL
Yosua Arya

Traduzido por

Relatório da Fifa revela gasto recorde de US$ 9,89 bilhões na janela de transferências de verão global

Mercado da bola
Premier League
La Liga
Campeonato Francês
Bundesliga
Campeonato Italiano
Eredivisie

O mais recente International Transfer Snapshot da Fifa revelou uma janela de transferências de verão recorde tanto no futebol masculino quanto no feminino após a Copa do Mundo de 2026. Os clubes ingleses lideraram os gastos globais, já que mais de 12.500 transferências internacionais foram registradas apenas no futebol masculino, totalizando impressionantes US$ 9,89 bilhões.

  • Gastos recordes com transferências na janela de verão

    A FIFA divulgou seu Panorama Internacional de Transferências da janela do meio do ano, confirmando gastos sem precedentes tanto no futebol masculino quanto no feminino. Entre 1º de junho e 2 de setembro, impressionantes US$ 9,89 bilhões foram gastos em transferências internacionais no futebol masculino, estabelecendo um novo recorde histórico, com mais de 12.500 negociações concluídas em todo o mundo.

    O futebol profissional feminino também viveu um crescimento explosivo e recorde, registrando 1.406 transferências internacionais. Os gastos no futebol feminino mais do que dobraram em comparação com 2025, chegando a inéditos US$ 28,6 milhões e destacando a rápida expansão global do esporte.

    • Publicidade
  • Elliot Anderson Manchester City 2026-27Getty

    O efeito da Copa do Mundo de 2026

    A Copa do Mundo da FIFA de 2026 serviu como um enorme catalisador para a movimentação de transferências neste verão, dando aos jogadores uma vitrine global para garantir grandes transferências. De acordo com os números da FIFA, 267 jogadores de 47 nacionalidades diferentes que atuaram no torneio na América do Norte mudaram de clube durante a janela do meio do ano.

    Essas estrelas da Copa do Mundo responderam, sozinhas, por mais de US$ 3,3 bilhões em taxas de transferência combinadas. O torneio claramente serviu de impulso tanto para estrelas consolidadas confirmarem seu status no mais alto nível quanto para talentos emergentes garantirem transferências lucrativas após deixarem sua marca no maior palco de todos.

  • Clubes ingleses lideram o mercado global

    Os clubes ingleses dominaram o mercado global, investindo impressionantes US$ 3,02 bilhões em taxas de transferência no futebol masculino e concluindo o maior número de contratações. A Itália apareceu em seguida como o país que mais gastou, com US$ 1,1 bilhão, enquanto os clubes franceses receberam o maior valor total em taxas por transferências de saída, com US$ 1,7 bilhão.

    No futebol feminino, os clubes ingleses também lideraram o ranking global de gastos, com US$ 8,0 milhões, à frente de Espanha e Alemanha. Os clubes suecos se mostraram os maiores beneficiados no lado vendedor do mercado, recebendo US$ 4,2 milhões em taxas de transferência, à frente de equipes inglesas e francesas.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026-27Getty Images

    Aprimorando o sistema global de transferências

    Esses números impressionantes ressaltam de forma contundente a escala contínua e o alcance global do mercado internacional de transferências. Com a Copa do Mundo consistentemente transformando atuações de elite em nível internacional em novas e empolgantes oportunidades nos clubes, o peso financeiro no esporte nunca foi tão alto para jogadores e clubes.

    Para ajudar as partes interessadas a navegar por esse cenário financeiro cada vez mais complexo, a Fifa agora abriu o acesso público ao seu Centro de Ajuda do TMS. O recurso online, recém-redesenhado, fornecerá à comunidade do futebol em geral orientações essenciais, atualizações regulatórias e informações transparentes sobre os processos da Câmara de Compensação da Fifa antes das futuras janelas de transferências.