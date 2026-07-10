Segundo a Sky, o BVB estava em contato concreto com o ex-jogador do Mainz. No entanto, o jogador de 22 anos teria se declarado claramente a favor de permanecer no RB Leipzig e deseja dar continuidade ao caminho que iniciou na segunda metade do campeonato.
Traduzido por
Rejeição para o BVB? Jogador cobiçado parece ter recusado o Borussia Dortmund por causa de um rival da liga
Assim, as negociações entre o Leipzig e o Brighton & Hove Albion, clube de origem de Gruda, estão entrando na reta final. Os Seagulls, com os quais o jogador da seleção alemã ainda tem contrato até 30 de junho de 2028, negociaram com o Leipzig um modelo de transferência sob medida.
Segundo informações da revista “kicker”, há um acordo de princípio entre as partes sobre mais um ano de empréstimo. O acordo inclui, além disso, uma cláusula de compra obrigatória para os “Roten Bullen”, vinculada a um número definido de partidas oficiais disputadas. Segundo as informações, esse limite teria sido deliberadamente fixado em um nível baixo, de modo que o exercício da cláusula de compra seja considerado uma mera formalidade.
- Getty Images Sport
Se o Leipzig contratar Gruda, o Mainz também será beneficiado
O valor total da transação é impressionante: o pacote, que inclui a taxa de empréstimo e o valor fixo da rescisão, além de possíveis bônus, chega a quase 30 milhões de euros.
Com isso, o Leipzig investe praticamente a mesma quantia que o Brighton havia repassado ao 1. FSV Mainz 05 no verão de 2024 como valor base de transferência, no valor de 31,5 milhões de euros. Um detalhe interessante: o clube da Rheinhessen garantiu, na venda da época, uma participação nos lucros de uma eventual revenda, o que faria com que as arcas do Mainz fossem novamente reabastecidas por meio de uma transferência para o Leipzig.
Brajan Gruda está prestes a retornar ao RB Leipzig
Para o jogador de 22 anos, permanecer em Leipzig representa uma chance de continuidade. Na Inglaterra, sua trajetória até agora foi irregular devido a lesões: em um ano e meio vestindo a camisa do Brighton, ele disputou apenas 39 partidas oficiais, nas quais marcou dois gols.
Seu desempenho no último semestre foi bem diferente: durante seu empréstimo na segunda metade da última temporada, Gruda se tornou um elemento revitalizador em Leipzig. Em 14 partidas da Bundesliga, ele contribuiu com três gols e três assistências. Ele teve um desempenho particularmente forte na partida em que brilhou na goleada de 5 a 0 contra o TSG Hoffenheim, quando marcou dois gols e deu uma assistência.
Ainda não se sabe quando o atacante voltará definitivamente ao Cottaweg, devido a algumas formalidades burocráticas pendentes. Resta saber se ele estará em campo a tempo para o início oficial dos treinos, em 13 de julho.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.