Assim, as negociações entre o Leipzig e o Brighton & Hove Albion, clube de origem de Gruda, estão entrando na reta final. Os Seagulls, com os quais o jogador da seleção alemã ainda tem contrato até 30 de junho de 2028, negociaram com o Leipzig um modelo de transferência sob medida.

Segundo informações da revista “kicker”, há um acordo de princípio entre as partes sobre mais um ano de empréstimo. O acordo inclui, além disso, uma cláusula de compra obrigatória para os “Roten Bullen”, vinculada a um número definido de partidas oficiais disputadas. Segundo as informações, esse limite teria sido deliberadamente fixado em um nível baixo, de modo que o exercício da cláusula de compra seja considerado uma mera formalidade.