A decisão de seguir caminhos separados acontece no momento em que Nelson entra em uma fase crucial de sua carreira, com o atacante buscando mais tempo de jogo do que Mikel Arteta poderia oferecer no Emirates Stadium. Embora estivesse entrando no último ano de seu contrato, que incluía uma opção do clube por mais 12 meses, o Arsenal optou por liberá-lo agora para facilitar uma transferência.

O interesse no ponta já é grande, com vários clubes da Premier League e do exterior acompanhando de perto sua situação. O West Ham United já manteve conversas com o Arsenal sobre um possível acordo, e a expectativa é que Nelson leve um tempo para avaliar cuidadosamente todos os projetos disponíveis antes de se comprometer com seu próximo capítulo.