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Reiss Nelson deixa o Arsenal! Clube chega a acordo para rescisão contratual em comum acordo com jogador revelado na base
Uma separação limpa para ambas as partes
A decisão de seguir caminhos separados acontece no momento em que Nelson entra em uma fase crucial de sua carreira, com o atacante buscando mais tempo de jogo do que Mikel Arteta poderia oferecer no Emirates Stadium. Embora estivesse entrando no último ano de seu contrato, que incluía uma opção do clube por mais 12 meses, o Arsenal optou por liberá-lo agora para facilitar uma transferência.
O interesse no ponta já é grande, com vários clubes da Premier League e do exterior acompanhando de perto sua situação. O West Ham United já manteve conversas com o Arsenal sobre um possível acordo, e a expectativa é que Nelson leve um tempo para avaliar cuidadosamente todos os projetos disponíveis antes de se comprometer com seu próximo capítulo.
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Dificuldades para manter a consistência e problemas com lesões
Nelson passou a temporada 2025-26 emprestado ao Brentford, mas foi uma campanha marcada por problemas físicos e poucas oportunidades. Ele fez apenas 13 partidas em todas as competições pela equipe de Keith Andrews, com apenas três como titular, todas elas em competições de copa nacionais.
Antes de se transferir para o Brentford, o ex-internacional inglês sub-21 se juntou ao Fulham por empréstimo para a campanha 2024-25. No entanto, sua sorte não melhorou em Craven Cottage, já que sua temporada foi encerrada prematuramente em dezembro de 2024 devido a uma lesão significativa no tendão da coxa.
De promessa de Hale End a titular do time principal
A trajetória de Nelson no Arsenal começou na base, onde por muito tempo ele foi considerado um dos talentos mais empolgantes de sua geração. Depois de assinar seu primeiro contrato profissional em dezembro de 2016, ele fez sua estreia no time principal em agosto de 2017, saindo do banco contra o Chelsea na Supercopa da Inglaterra.
Depois de fazer aparições esporádicas pelo time principal, ele embarcou em um período de empréstimo no Hoffenheim para a temporada 2018-19. Embora tenha mostrado sua eficiência na Alemanha com três gols em 22 partidas, as oportunidades limitadas de volta a Londres em 2020-21 levaram a um empréstimo para o Feyenoord em agosto de 2021, onde ajudou o time holandês a chegar à final da Liga Conferência da Europa. Ao retornar ao norte de Londres, sua comprovada capacidade de causar impacto como opção de elenco saindo do banco lhe rendeu um novo contrato em 2023.
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O fim de um longo capítulo no norte de Londres
Nelson deixa o Arsenal após ter feito exatamente 90 partidas pelo clube, com oito gols e nove assistências durante sua passagem. Embora ele nunca tenha se tornado exatamente o astro que muitos previram nos tempos de categorias de base, suas contribuições, sobretudo um dramático gol da vitória aos 97 minutos contra o Bournemouth em 2023, farão com que ele seja lembrado com carinho pelos torcedores do Emirates.
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