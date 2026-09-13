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Reis do castelo! Freiburg assume a liderança da Bundesliga após goleada por cinco gols sobre o Gladbach
Freiburg assume a liderança após atuação de cinco estrelas
O SC Freiburg deu sequência ao seu início impecável de temporada na Bundesliga com uma impiedosa vitória por 5 a 0 sobre o Borussia Monchengladbach no Europa-Park Stadion. Gols em dose dupla de Yannik Engelhardt e Igor Matanovic, além de um gol no fim do capitão Maximilian Eggestein, garantiram três vitórias em três jogos.
O resultado levou o time de Julian Schuster ao topo da tabela da Bundesliga.
Empatado em pontos com o Borussia Dortmund, o Freiburg lidera a tabela por ter marcado mais gols e por um saldo de gols de +9.
- STEINSIEK.CH
Schuster elogia elenco por superar teste inicial
Falando após a partida, Schuster reconheceu que o Gladbach apresentou um duro desafio nos momentos iniciais, antes de o Freiburg assumir controle total. Ele elogiou seus jogadores por igualarem a intensidade defensiva dos visitantes antes de capitalizarem a expulsão de Tim Kleindienst, aos 52 minutos.
O treinador enfatizou a importância de manter a concentração depois que a equipe ganhou vantagem numérica.
"Achei que os minutos iniciais foram muito exigentes", explicou Schuster. "O Gladbach pressionou bastante e realmente tivemos de fazer um enorme trabalho defensivo. Os rapazes estavam totalmente ligados e garantiram que o ímpeto continuasse conosco."
Treinador diz a torcedores e jogadores para aproveitarem o momento
Schuster insistiu que todos ligados ao clube devem valorizar a posição atual no topo do futebol alemão. O melhor em campo, Engelhardt, que marcou seu primeiro doblete como profissional contra seu ex-clube, ecoou a alegria de seu treinador após o apito final.
O técnico do Freiburg destacou a energia positiva em torno dos torcedores em uma tarde memorável.
"O cenário atual é bonito, também para os torcedores", acrescentou Schuster. "Você vê todo mundo sorrindo em uma tarde de sábado, e isso é divertido. Estamos aproveitando o momento. Acho que você deve sempre aproveitar isso e depois voltar a olhar para a frente."
- Beautiful Sports
Freiburg busca manter seu impressionante embalo
Depois de se firmar como um dos líderes neste início de temporada, o Freiburg agora se prepara para manter a boa fase nas próximas semanas. Schuster observou que, embora seja vital comemorar o sucesso atual, o elenco precisa seguir focado em somar pontos.
O clube pretende levar essa solidez defensiva e fluidez ofensiva para seus próximos compromissos.
O Freiburg volta a campo determinado a manter seu lugar no topo da Bundesliga.
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