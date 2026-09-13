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Alvino Hanafi

Traduzido por

Reis do castelo! Freiburg assume a liderança da Bundesliga após goleada por cinco gols sobre o Gladbach

Freiburg
Bundesliga
J. Schuster

Julian Schuster pediu ao Freiburg que aproveitasse seu início perfeito na temporada da Bundesliga após uma goleada por 5 a 0 sobre o Borussia Monchengladbach. A vitória levou o Freiburg à liderança da tabela, à frente do Borussia Dortmund no saldo de gols, após a terceira vitória seguida.

  • Freiburg assume a liderança após atuação de cinco estrelas

    O SC Freiburg deu sequência ao seu início impecável de temporada na Bundesliga com uma impiedosa vitória por 5 a 0 sobre o Borussia Monchengladbach no Europa-Park Stadion. Gols em dose dupla de Yannik Engelhardt e Igor Matanovic, além de um gol no fim do capitão Maximilian Eggestein, garantiram três vitórias em três jogos.

    O resultado levou o time de Julian Schuster ao topo da tabela da Bundesliga.

    Empatado em pontos com o Borussia Dortmund, o Freiburg lidera a tabela por ter marcado mais gols e por um saldo de gols de +9.

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    Schuster elogia elenco por superar teste inicial

    Falando após a partida, Schuster reconheceu que o Gladbach apresentou um duro desafio nos momentos iniciais, antes de o Freiburg assumir controle total. Ele elogiou seus jogadores por igualarem a intensidade defensiva dos visitantes antes de capitalizarem a expulsão de Tim Kleindienst, aos 52 minutos.

    O treinador enfatizou a importância de manter a concentração depois que a equipe ganhou vantagem numérica.

    "Achei que os minutos iniciais foram muito exigentes", explicou Schuster. "O Gladbach pressionou bastante e realmente tivemos de fazer um enorme trabalho defensivo. Os rapazes estavam totalmente ligados e garantiram que o ímpeto continuasse conosco."


  • Treinador diz a torcedores e jogadores para aproveitarem o momento

    Schuster insistiu que todos ligados ao clube devem valorizar a posição atual no topo do futebol alemão. O melhor em campo, Engelhardt, que marcou seu primeiro doblete como profissional contra seu ex-clube, ecoou a alegria de seu treinador após o apito final.

    O técnico do Freiburg destacou a energia positiva em torno dos torcedores em uma tarde memorável.

    "O cenário atual é bonito, também para os torcedores", acrescentou Schuster. "Você vê todo mundo sorrindo em uma tarde de sábado, e isso é divertido. Estamos aproveitando o momento. Acho que você deve sempre aproveitar isso e depois voltar a olhar para a frente."

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    Freiburg busca manter seu impressionante embalo

    Depois de se firmar como um dos líderes neste início de temporada, o Freiburg agora se prepara para manter a boa fase nas próximas semanas. Schuster observou que, embora seja vital comemorar o sucesso atual, o elenco precisa seguir focado em somar pontos.

    O clube pretende levar essa solidez defensiva e fluidez ofensiva para seus próximos compromissos.

    O Freiburg volta a campo determinado a manter seu lugar no topo da Bundesliga.

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