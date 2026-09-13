O SC Freiburg deu sequência ao seu início impecável de temporada na Bundesliga com uma impiedosa vitória por 5 a 0 sobre o Borussia Monchengladbach no Europa-Park Stadion. Gols em dose dupla de Yannik Engelhardt e Igor Matanovic, além de um gol no fim do capitão Maximilian Eggestein, garantiram três vitórias em três jogos.

O resultado levou o time de Julian Schuster ao topo da tabela da Bundesliga.

Empatado em pontos com o Borussia Dortmund, o Freiburg lidera a tabela por ter marcado mais gols e por um saldo de gols de +9.