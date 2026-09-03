O escrutínio financeiro e as rígidas regras de lucro e sustentabilidade transformaram a negociação de jogadores em um pilar essencial da gestão do futebol moderno. Em meio a esse cenário de equilíbrio de balanços, o Chelsea levou as vendas de jogadores a um nível sem precedentes durante a janela de transferências de verão.

Segundo o Transfermarkt, o clube de Stamford Bridge gerou impressionantes 448 milhões de euros em uma única janela, quebrando recordes financeiros anteriores em todo o futebol europeu.

A receita sem precedentes reflete uma mudança operacional deliberada, pensada para manter a conformidade com os parâmetros domésticos e continentais de fair play financeiro.