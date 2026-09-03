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Reis das vendas! Chelsea destrói recorde mundial de vendas em transferências com impressionante reformulação de verão de £ 380 milhões
Quebrando o recorde histórico de vendas em transferências
O escrutínio financeiro e as rígidas regras de lucro e sustentabilidade transformaram a negociação de jogadores em um pilar essencial da gestão do futebol moderno. Em meio a esse cenário de equilíbrio de balanços, o Chelsea levou as vendas de jogadores a um nível sem precedentes durante a janela de transferências de verão.
Segundo o Transfermarkt, o clube de Stamford Bridge gerou impressionantes 448 milhões de euros em uma única janela, quebrando recordes financeiros anteriores em todo o futebol europeu.
A receita sem precedentes reflete uma mudança operacional deliberada, pensada para manter a conformidade com os parâmetros domésticos e continentais de fair play financeiro.
- AFP
Reis das vendas lideram uma grande reformulação
A soma astronômica foi acumulada por meio de uma impiedosa reformulação no verão, que viu vários nomes importantes do time principal deixarem o clube. A joia da coroa de suas vendas foi o campeão da Copa do Mundo Enzo Fernandez, que concluiu no último dia da janela uma transferência de 145 milhões de euros para o rival doméstico Manchester City, igualando o recorde da Premier League.
Além do meio-campista argentino, o Transfermarkt destacou que o Chelsea garantiu quantias enormes ao negociar ativos importantes do elenco para equilibrar suas contas.
As negociações de jogadores do Chelsea continuam movimentando enormes quantias de dinheiro para todos os lados, com o clube arrecadando um recorde de 448 milhões de euros apenas em taxas de transferências neste verão.
Analisando as saídas de vários milhões de libras
A enorme profundidade dos negócios de saída do Chelsea é destacada pelos altos valores atribuídos a diversos integrantes do elenco. Andrey Santos rendeu 56,3 milhões de euros, o atacante Nicolas Jackson saiu por 55,5 milhões de euros, e o lateral espanhol Marc Cucurella garantiu 55 milhões de euros.
Outras quantias significativas entraram com as vendas de Liam Delap (52 milhões de euros), Trevoh Chalobah (30 milhões de euros), Tyrique George (21 milhões de euros), Marc Guiu (15 milhões de euros) e Tosin (11,7 milhões de euros).
Essa ampla redistribuição de talento permitiu aos dirigentes de Stamford Bridge gerar lucro puro em várias faixas etárias e unidades posicionais.
- AFP
Dominando o ranking financeiro da Premier League
A arrecadação recorde do Chelsea, de 448 milhões de euros, o coloca com folga no topo das vendas em uma única janela de transferências na história do futebol, superando com folga seus próprios números anteriores e os de clubes rivais.
Com Aston Villa (360 milhões de euros) e Manchester City (337 milhões de euros) também registrando cifras históricas de vendas neste verão, os clubes da Premier League continuam a redefinir o volume financeiro de negociações.
No caso do Chelsea, essa estratégia agressiva de negociações garante conformidade enquanto remodela constantemente seu elenco para os desafios que virão.
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