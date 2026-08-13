Reijnders disse sim ao Al Qadsiah: negócio de 61 milhões de euros, e o Milan também recebe

Por que até o Milan recebe? O clube milanista havia, de fato, acertado com o Manchester City diversos bônus ligados à transferência do holandês para a Premier League.

Além dos 54,9 milhões de euros, o ex-CEO Giorgio Furlandi também havia acertado estes bônus extras:



- €5M: Classificação do City para a Champions League 2026/27

- €2M: Título da Champions League 2025/26

- €1M: Título da Premier League

- €1M: Prêmio de Jogador do Ano da Premier League

- €2M: Conquista da Bola de Ouro

- €3M: Ligados à permanência no City além de 2030 (1 milhão por ano)





A cláusula mais importante era outra: se o City vendesse Reijnders antes de 2030, teria de garantir ao Milan o valor total dos bônus, 14 milhões de euros, independentemente de eles serem alcançados ou não em campo. E assim será com a transferência para o Al-Qadsiah.