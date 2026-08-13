Reijnders disse sim ao Al Qadsiah: negócio de 61 milhões de euros, e o Milan também recebe

O futuro do ex-meio-campista do Milan, Tijjani Reijnders, não será mais no Manchester City. O meio-campista holandês, apenas um ano depois da transferência para o City, deixa a Premier League para se acertar com a Arábia Saudita.
Depois de uma temporada difícil no último ano de Pep Guardiola no Etihad, Reijnders não conseguiu mudar seu futuro nem com Enzo Maresca no banco e, consequentemente, ouviu as sirenes do mercado e, em particular, o rico chamado do Al-Qadsiah (o clube de Mateo Retegui), que nestas horas fechou um acordo econômico que também agrada ao Milan.