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Grafica CM ReijndersGetty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Reijnders disse sim ao Al Qadsiah: negócio de 61 milhões de euros, e o Milan também recebe

Milan
Manchester City
Al Qadsiah
T. Reijnders

Depois de apenas um ano no Manchester City, o meio-campista holandês deixa a Premier League para se transferir para a Arábia Saudita.

O futuro do ex-meio-campista do Milan, Tijjani Reijnders, não será mais no Manchester City. O meio-campista holandês, apenas um ano depois da transferência para o City, deixa a Premier League para se acertar com a Arábia Saudita.

Depois de uma temporada difícil no último ano de Pep Guardiola no Etihad, Reijnders não conseguiu mudar seu futuro nem com Enzo Maresca no banco e, consequentemente, ouviu as sirenes do mercado e, em particular, o rico chamado do Al-Qadsiah (o clube de Mateo Retegui), que nestas horas fechou um acordo econômico que também agrada ao Milan.


  • ACORDO DE 61 MILHÕES

    Hoje Reijnders não treinou e, neste momento, como informado por Fabrizio Romano, escolheu dizer sim ao clube árabe. O Manchester City recebeu nesta manhã a proposta oficial de 61 milhões de euros do Al Qadsiah, e a aceitou, já que, na prática, ela permite ao clube não registrar prejuízo de capital, apesar do valor a ser repassado diretamente ao Milan.

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  • O Milan vence

    Por que até o Milan recebe? O clube milanista havia, de fato, acertado com o Manchester City diversos bônus ligados à transferência do holandês para a Premier League.

    Além dos 54,9 milhões de euros, o ex-CEO Giorgio Furlandi também havia acertado estes bônus extras:

    - €5M: Classificação do City para a Champions League 2026/27
    - €2M: Título da Champions League 2025/26
    - €1M: Título da Premier League
    - €1M: Prêmio de Jogador do Ano da Premier League
    - €2M: Conquista da Bola de Ouro
    - €3M: Ligados à permanência no City além de 2030 (1 milhão por ano)


    A cláusula mais importante era outra: se o City vendesse Reijnders antes de 2030, teria de garantir ao Milan o valor total dos bônus, 14 milhões de euros, independentemente de eles serem alcançados ou não em campo. E assim será com a transferência para o Al-Qadsiah.



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