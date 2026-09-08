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Rei egípcio na Turquia! Mohamed Salah quebra recorde de 25 anos, e lenda do Liverpool faz história no Trabzonspor em meio a início turbulento
Início recorde para o Rei Egípcio
Salah não perdeu tempo para deixar sua marca no futebol turco, estabelecendo um novo parâmetro que se sustenta há mais de duas décadas. Após uma transferência de grande repercussão de Anfield para o Trabzonspor, o jogador de 34 anos já gravou seu nome na história de seu novo clube.
O ponta já havia marcado três gols em suas três primeiras partidas na liga antes de entrar em campo para o confronto recente contra o Genclerbirligi. Salah deu mais uma aula naquela partida, contribuindo com um gol e uma assistência para ajudar a garantir uma vitória dominante por 5 a 0. Com esse gol, o ex-talismã do Liverpool se tornou o primeiro jogador estrangeiro do Trabzonspor a marcar quatro gols em suas três primeiras partidas como titular na Super Lig desde o início dos registros da Opta, na temporada 2000-01.
O feito é ainda mais notável considerando o marco pessoal que Salah celebrou no início da semana. O atacante alcançou essa histórica marca de gols apenas alguns dias após o nascimento de seu primeiro filho homem, seu terceiro filho com sua esposa, Magi.
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Superando a decepção na Liga Europa
Embora a forma individual de Salah tenha sido impecável, nem tudo foi um mar de rosas em seu novo clube. O Trabzonspor sofreu uma eliminação precoce e surpreendente na Liga Europa para a equipe húngara Ferencvaros, o que levou o técnico Fatih Tekke a oferecer imediatamente sua renúncia.
Embora a cúpula do clube tenha inicialmente barrado sua saída, uma derrota posterior por 2 a 1 para o Amed SK na Super Lig os fez mudar de ideia, e as duas partes decidiram de forma mútua seguir caminhos separados pouco antes da goleada sobre o Genclerbirligi. No entanto, Salah seguiu focado em meio ao caos, mantendo seu alto nível apesar da mudança no comando técnico.
O veterano ponta em breve terá a chance de se testar em outra competição continental, quando a fase de grupos da Conference League começar no próximo mês. Com jogos de alto risco contra os gigantes turcos Galatasaray e Besiktas no horizonte, o Trabzonspor vai depender bastante de sua nova superestrela.
Um possível reencontro em Anfield
A possibilidade de enfrentar seu ex-clube segue sendo um tema quente de conversa na Turquia. Se o Trabzonspor conseguir manter sua forma na liga e garantir o retorno à Champions League pela primeira vez desde 2011-12, um possível reencontro com o Liverpool em Anfield pode estar nos planos no próximo ano.
Questionado sobre a possibilidade de jogar contra o Liverpool em entrevista à mídia oficial do Trabzonspor, Salah foi sincero sobre o conflito interno que enfrentaria. Ele declarou: "Eu teria sentimentos mistos. Seriam sentimentos mistos porque passei nove anos lá. Eu amo a cidade, amo os torcedores, e sempre tivemos uma relação especial, então seria muito complicado!"
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Construindo um novo legado em Trabzon
A chegada de Salah foi recebida com uma recepção sem precedentes em Istambul, onde ele foi cercado por torcedores antes de seguir para a região do Mar Negro. A diretoria do clube chegou até a tomar a medida incomum de pagar antecipadamente parte de seu salário para garantir sua contratação antes do Besiktas.
O egípcio se junta a um elenco que conta com vários nomes familiares aos fãs do futebol europeu, incluindo o ex-goleiro do Manchester United Andre Onana e o ex-zagueiro do Manchester City Stefan Savic. A expectativa é que Salah seja o catalisador de uma nova era de sucesso no Senol Gunes Sports Complex.
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