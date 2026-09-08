Salah não perdeu tempo para deixar sua marca no futebol turco, estabelecendo um novo parâmetro que se sustenta há mais de duas décadas. Após uma transferência de grande repercussão de Anfield para o Trabzonspor, o jogador de 34 anos já gravou seu nome na história de seu novo clube.

O ponta já havia marcado três gols em suas três primeiras partidas na liga antes de entrar em campo para o confronto recente contra o Genclerbirligi. Salah deu mais uma aula naquela partida, contribuindo com um gol e uma assistência para ajudar a garantir uma vitória dominante por 5 a 0. Com esse gol, o ex-talismã do Liverpool se tornou o primeiro jogador estrangeiro do Trabzonspor a marcar quatro gols em suas três primeiras partidas como titular na Super Lig desde o início dos registros da Opta, na temporada 2000-01.

O feito é ainda mais notável considerando o marco pessoal que Salah celebrou no início da semana. O atacante alcançou essa histórica marca de gols apenas alguns dias após o nascimento de seu primeiro filho homem, seu terceiro filho com sua esposa, Magi.



