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Rei dos jogos sem sofrer gol, David Raya é apontado para fazer história na Luva de Ouro da Premier League em 2027, enquanto ex-goleiro do Arsenal avalia supremacia sem ser vazado
Raya é campeão da Premier League e da Copa do Mundo
Raya pode não ter participado pela Espanha enquanto a seleção saboreava a glória da Copa do Mundo na América do Norte neste verão, já que permaneceu no banco de reservas atrás do titular consolidado Unai Simon, mas conquistou a reputação de ser o goleiro mais confiável do futebol inglês.
Após se transferir para o Emirates Stadium, inicialmente por empréstimo, em 2023, o goleiro de 30 anos levou seu jogo a um nível ainda mais alto. Agora, ele é campeão da Premier League e o titular absoluto nos planos de Mikel Arteta.
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Apenas dois homens ganharam quatro Luvas de Ouro da Premier League
O prêmio Luva de Ouro foi conquistado em cada uma das últimas três temporadas, com 48 jogos sem sofrer gols registrados. Apenas dois homens, Petr Cech e Joe Hart, venceram esse prêmio em quatro ocasiões, e ninguém jamais alcançou esse feito em temporadas consecutivas.
Há todos os motivos para acreditar que Raya pode alcançar um feito inédito na Premier League, com o sólido sistema defensivo do Arsenal permanecendo intacto. Nomes como William Saliba, Gabriel Magalhaes e Jurrien Timber se mostraram quase impossíveis de serem superados em alguns momentos.
Raya, goleiro do Arsenal, pode fazer história na Premier League?
Questionado sobre a possibilidade de Raya fazer história em 2027 ao conquistar outro importante prêmio para goleiros, Stack, integrante do elenco dos “Invincibles”, disse com exclusividade à GOAL, por cortesia da Haypp: “Eu não descartaria isso, de jeito nenhum.
“Olha, sair sem sofrer gols, tendo sido goleiro, eu mesmo, não depende exclusivamente do indivíduo que está no gol. Todo mundo vai ter um papel fundamental nisso. Defender bolas paradas, a forma como seu time está organizado, sem a posse de bola, defendendo cruzamentos pelas pontas, tendo defensores e jogadores que querem colocar o corpo em risco, bloquear cruzamentos, travar finalizações. E acho que essa é a característica do Arsenal, o que explica por que Raya teve tantos jogos sem sofrer gols.
“Além disso, obviamente, as atuações individuais dele têm sido absolutamente excepcionais. Mas a questão com Raya também é que ele joga com risco. Ele se coloca sob pressão e se dá oportunidades de cometer erros por causa da maneira como joga. Como atua no limite, com risco, ele faz passes que outros goleiros provavelmente evitariam, porque tem crença e confiança, não só em si mesmo, mas também em quem vai receber a bola. Acho que ele merece muito crédito por isso.
“Alguns goleiros provavelmente têm a mentalidade de manter a bola o mais longe possível do próprio gol, e isso lhes dá mais chances de não sofrer gols. Mas, no caso de Raya, ele está sempre querendo receber a bola e fazer as coisas acontecerem desde trás. E acho que isso é algo em que ele está acima de todos os outros na Premier League em termos de capacidade de construir desde a defesa e criar.
“Para um goleiro, acho isso muito, muito especial, e eu não descartaria que ele conquistasse o quarto.”
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Jogos do Arsenal em 2026-27: mais títulos em disputa
Depois de participar das comemorações intensas da Copa do Mundo com a Espanha, Raya em breve voltará ao elenco no norte de Londres. Ele provavelmente será poupado e reintegrado aos poucos enquanto o Arsenal completa sua agenda de amistosos e disputa a Supercopa da Inglaterra contra o Manchester City.
Ele deve, no entanto, estar de volta ao gol, com Kepa Arrizabalaga retornando às funções de reserva, quando o Arsenal abrir a defesa do título da Premier League e a temporada 2026-27 em 21 de agosto, contra o Coventry de Frank Lampard.
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