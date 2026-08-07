Questionado sobre a possibilidade de Raya fazer história em 2027 ao conquistar outro importante prêmio para goleiros, Stack, integrante do elenco dos “Invincibles”, disse com exclusividade à GOAL, por cortesia da Haypp: “Eu não descartaria isso, de jeito nenhum.

“Olha, sair sem sofrer gols, tendo sido goleiro, eu mesmo, não depende exclusivamente do indivíduo que está no gol. Todo mundo vai ter um papel fundamental nisso. Defender bolas paradas, a forma como seu time está organizado, sem a posse de bola, defendendo cruzamentos pelas pontas, tendo defensores e jogadores que querem colocar o corpo em risco, bloquear cruzamentos, travar finalizações. E acho que essa é a característica do Arsenal, o que explica por que Raya teve tantos jogos sem sofrer gols.

“Além disso, obviamente, as atuações individuais dele têm sido absolutamente excepcionais. Mas a questão com Raya também é que ele joga com risco. Ele se coloca sob pressão e se dá oportunidades de cometer erros por causa da maneira como joga. Como atua no limite, com risco, ele faz passes que outros goleiros provavelmente evitariam, porque tem crença e confiança, não só em si mesmo, mas também em quem vai receber a bola. Acho que ele merece muito crédito por isso.

“Alguns goleiros provavelmente têm a mentalidade de manter a bola o mais longe possível do próprio gol, e isso lhes dá mais chances de não sofrer gols. Mas, no caso de Raya, ele está sempre querendo receber a bola e fazer as coisas acontecerem desde trás. E acho que isso é algo em que ele está acima de todos os outros na Premier League em termos de capacidade de construir desde a defesa e criar.

“Para um goleiro, acho isso muito, muito especial, e eu não descartaria que ele conquistasse o quarto.”