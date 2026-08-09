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Rei dos dribles, Lee Trundle cita estrelas da Premier League que vão na contramão da tendência moderna, com o “retrô” mágico do Manchester City acompanhado por craque do Arsenal na lista de jogadores que entretêm
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De onde virá o próximo Gazza, Ronaldinho ou Messi?
Houve um tempo, não faz tanto assim, em que artistas enigmáticos iluminavam divisões por toda a Europa e competições internacionais ao redor do mundo. De George Best a Neymar, passando por Paul Gascoigne e Ronaldinho, vencedores de jogos de talento imprevisível eram algo comum.
Eles encantavam torcedores em todos os cantos do planeta, com suas façanhas em campo muitas vezes valendo sozinhas o preço do ingresso. O futebol, porém, mudou ao longo dos anos, com maior ênfase sendo colocada na força física e no atletismo.
Isso fez com que camisas 10 chamativos se tornassem uma espécie de raridade, com suas qualidades não sendo tão bem recebidas quanto já foram um dia. Até mesmo Brasil e Argentina, com Rivaldo, Kaká, Diego Maradona e Lionel Messi entre as figuras icônicas que surgiram dessa parte do mundo, estão encontrando dificuldade para produzir magos do esporte que tenham uma caixa cheia de truques.
Quem são os reis da firula da Premier League em 2026?
Alguns poucos ainda vão na contramão dessa tendência, com Trundle, que falou com exclusividade à GOAL por cortesia de livescore.com, dizendo, ao ser questionado sobre quais são aqueles que o fazem se levantar da cadeira: “Sabe de uma coisa? Para mim, eu realmente acho que esse lado do jogo está desaparecendo. É triste de certa forma, muito disso agora gira em torno da posse de bola. Não há realmente jogadores individuais assim.
“Se você olhar para a Premier League, provavelmente os que eu gosto de assistir seriam Eze. Gosto dele porque ele quer receber a bola e partir para cima dos adversários. Gosto do [Jeremy] Doku no City e do Cherki também. Inacreditável. Ele é alguém que provavelmente tem um pouco desse estilo antigo, em que vai tentar pequenos truques e dribles. Ele gosta de entreter.
“Para mim, essa é a maneira como eu mesmo gosto de jogar futebol. Adoro assistir. Adoro ver as pessoas se expressando. Quaisquer habilidades que eles mostrem, eu paro na hora para assistir. Provavelmente são esses os três de que eu mais gosto.”
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Por que há menos armadores no futebol moderno?
Ao ser questionado sobre por que existe uma escassez moderna de armadores, Trundle disse: “Acho que isso se deve ao fato de termos tanta informação fora de campo, como o seu aproveitamento de passes. Cada pedaço de informação depois de um jogo fica registrado. Acho que os jogadores hoje olham para esses dados e, às vezes, jogam com um pouco mais de segurança, em vez de tentar coisas.
“Acho que a forma como jogamos futebol agora é baseada na posse de bola. Se estamos com a bola, o outro time não pode marcar. Basta ter paciência. Mas, para mim, futebol é sobre quando as pessoas cometem erros, colocar essa bola na área, o defensor tentar afastar e não conseguir tirar direito, e ela sobrar para alguém.
“Eu simplesmente gosto de jogar no ataque, criar o máximo de chances, finalizar o máximo possível, levantar o máximo de bolas na área. Acho que hoje em dia isso está saindo do jogo, porque as pessoas querem jogar de forma mais segura. Para mim, não é o mesmo jogo de assistir.”
Problema no desenvolvimento de jogadores impacta o futebol global
Trundle seguiu falando sobre o fato de isso ser uma questão global, não apenas algo que o futebol britânico precisa resolver: “Acho que isso depende de todo lugar. Não acho que as pessoas tenham esses jogadores dos quais queiram dizer: ‘vai lá, vai fazer alguma coisa acontecer’. Porque agora querem jogar com, ‘vamos criar uma superioridade, vamos colocar jogadores deste lado do campo e vamos ter um homem a mais ali’. Muito raramente você vê isso, quando alguém fica no um contra um e você diz: ‘vai lá e parte para cima deles’.
“Era assim anos atrás. Se você olhar para esse tipo de jogador, pensa no Ronaldo brasileiro, no Ronaldinho, obviamente o Messi surgiu mais recentemente em relação ao que os outros fizeram. Não há ninguém que realmente jogue como indivíduo agora. Todo mundo tem seu papel dentro do time.”
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As estrelas do amanhã: Ngumoha, Dowman e Gabriel
Alguns talentos empolgantes estão surgindo na Premier League, como os adolescentes do Liverpool e do Arsenal Rio Ngumoha e Max Dowman, enquanto JJ Gabriel vem chamando bastante atenção no Manchester United depois de ser apelidado de ‘Kid Messi’.
O ponta do Chelsea Estevao pode se tornar um herdeiro adequado de Neymar na seleção brasileira, enquanto a Argentina espera encontrar outro Messi antes de o vencedor de oito Bolas de Ouro se aposentar. Trundle está entre aqueles que querem ver uma ênfase maior na formação de jogadores capazes de decidir partidas.
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