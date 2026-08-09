Alguns poucos ainda vão na contramão dessa tendência, com Trundle, que falou com exclusividade à GOAL por cortesia de livescore.com, dizendo, ao ser questionado sobre quais são aqueles que o fazem se levantar da cadeira: “Sabe de uma coisa? Para mim, eu realmente acho que esse lado do jogo está desaparecendo. É triste de certa forma, muito disso agora gira em torno da posse de bola. Não há realmente jogadores individuais assim.

“Se você olhar para a Premier League, provavelmente os que eu gosto de assistir seriam Eze. Gosto dele porque ele quer receber a bola e partir para cima dos adversários. Gosto do [Jeremy] Doku no City e do Cherki também. Inacreditável. Ele é alguém que provavelmente tem um pouco desse estilo antigo, em que vai tentar pequenos truques e dribles. Ele gosta de entreter.

“Para mim, essa é a maneira como eu mesmo gosto de jogar futebol. Adoro assistir. Adoro ver as pessoas se expressando. Quaisquer habilidades que eles mostrem, eu paro na hora para assistir. Provavelmente são esses os três de que eu mais gosto.”