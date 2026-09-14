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Rei de Manchester! Erling Haaland quebra recordes de Wayne Rooney e Sergio Aguero, enquanto o Manchester City, com 10 jogadores, faz história na Premier League em vitória no dérbi contra o Manchester United
Decisão polêmica do VAR define o clássico
O Manchester City garantiu uma vitória vital contra o rival local Manchester United em Old Trafford para manter seu início perfeito na nova campanha da Premier League. A equipe de Maresca foi obrigada a jogar a maior parte da partida com 10 homens depois que Foden recebeu um cartão vermelho direto no primeiro tempo.
O momento decisivo e altamente controverso do jogo chegou na marca de uma hora. Quando Haaland balançou as redes, a arbitragem de campo inicialmente anulou o gol por impedimento. No entanto, uma longa revisão do VAR reverteu a decisão, validando o gol e dando aos visitantes os três pontos.
Mais tarde, o Match Centre da Premier League explicou por meio do X que o VAR considerou Haaland em posição legal e entendeu que Enzo Fernandez, que estava em posição de impedimento, não jogou na bola. No entanto, em um desdobramento chocante no pós-jogo, a entidade dos árbitros profissionais admitiu aos dirigentes do Manchester United que o gol deveria ter sido anulado.
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City faz história enquanto Haaland quebra recorde de gols em dérbi
A vitória significa que o City fez história na Premier League, já que o gigante do Etihad agora venceu seus quatro primeiros jogos da liga em sete ocasiões diferentes, um recorde da divisão que o deixa à frente do rival mais próximo, o Chelsea (quatro). No entanto, o City só conseguiu conquistar o título em duas de suas seis arrancadas perfeitas anteriores, fazendo isso em 2012 e 2024.
Em nível individual, o gol controverso de Haaland consolidou seu status como lenda do clássico. O atacante agora é o maior artilheiro isolado da história do dérbi de Manchester na Premier League, com nove gols, ultrapassando a lenda do Manchester United Wayne Rooney e o ícone do City Sergio Aguero, que ambos têm oito.
Apesar da sombra iminente de 115 acusações da Premier League fora de campo, o City segue sendo a força dominante do futebol inglês. O clube conquistou o título da liga seis vezes na última década, e essa atuação aguerrida reforça sua pedigree inegável.
Haaland elogia o caráter da equipe
Ao falar após seu gol recordista e a vitória dramática, Haaland expressou seu enorme orgulho pela resiliência da equipe. O atacante norueguês creditou a abordagem tática de Maresca e elogiou seus companheiros por garantirem a vitória contra o Manchester United apesar da desvantagem numérica.
“É incrível vencer com 10 jogadores!”, disse Haaland à Sky Sports. “Tivemos de nos fechar e aproveitar nossas chances quando possível.”
Ele ainda ressaltou a força mental do elenco em um ambiente tão hostil. “Isso mostra a personalidade e o caráter para manter a bola longe no Old Trafford com 10 jogadores”, acrescentou Haaland. “Isso é personalidade!”
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O Chelsea segue em frente
O City tentará aproveitar esse início histórico enquanto segue em sua busca para reconquistar o título da Premier League. Maresca e sua comissão técnica agora terão de administrar os próximos compromissos sem o suspenso Foden, exigindo ainda mais resiliência do elenco. Embora o City ostente um recorde sem precedentes de começos rápidos, o time sabe muito bem que o embalo inicial precisará ser mantido se quiser transformar esse domínio precoce em mais um triunfo nacional.
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