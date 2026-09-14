O Manchester City garantiu uma vitória vital contra o rival local Manchester United em Old Trafford para manter seu início perfeito na nova campanha da Premier League. A equipe de Maresca foi obrigada a jogar a maior parte da partida com 10 homens depois que Foden recebeu um cartão vermelho direto no primeiro tempo.

O momento decisivo e altamente controverso do jogo chegou na marca de uma hora. Quando Haaland balançou as redes, a arbitragem de campo inicialmente anulou o gol por impedimento. No entanto, uma longa revisão do VAR reverteu a decisão, validando o gol e dando aos visitantes os três pontos.

Mais tarde, o Match Centre da Premier League explicou por meio do X que o VAR considerou Haaland em posição legal e entendeu que Enzo Fernandez, que estava em posição de impedimento, não jogou na bola. No entanto, em um desdobramento chocante no pós-jogo, a entidade dos árbitros profissionais admitiu aos dirigentes do Manchester United que o gol deveria ter sido anulado.



