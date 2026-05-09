De Rei da América pelo Flamengo a críticas no Santos: a queda na carreira de Gabigol

A ascensão de Gabigol ao status de estrela absoluta do Rubro-Negro aconteceu em 2019.

Contratado pelo Flamengo para a temporada mais marcante da história recente do clube, o atacante rapidamente se tornou o rosto do time comandado por Jorge Jesus.

Os dois gols históricos na final da Libertadores contra o River Plate transformaram Gabriel em herói instantâneo da torcida rubro-negra e consolidaram o apelido de “Predestinado”.

Naquele ano, o atacante foi eleito Rei da América pelo tradicional jornal uruguaio “El País”, superando companheiros como Bruno Henrique e Arrascaeta.

O Flamengo conquistou Campeonato Carioca, Brasileirão e Libertadores em uma temporada dominante sob comando de Jorge Jesus. Individualmente, Gabigol viveu o melhor ano da carreira: foram 43 gols e 12 assistências em 59 partidas.

Entre 2019 e 2021, o camisa 9 virou protagonista absoluto do futebol brasileiro. Além dos títulos, acumulou atuações decisivas, gols em finais e identificação rara com a torcida do Flamengo. Ao todo, Gabigol soma 308 jogos, 161 gols e 13 títulos pelo clube carioca.

Mesmo em queda técnica nos últimos anos da passagem pelo Flamengo, o atacante ainda foi importante na reta final da trajetória. Em 2024, marcou dois gols nas finais da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e ajudou Filipe Luís a conquistar seu primeiro título como treinador profissional.

Apesar da idolatria construída, a saída do clube aconteceu em meio a desgastes internos e conflitos nos bastidores.

“De algumas pessoas, sim. Mas foi tão bom o Flamengo... O que é ruim fica para trás”, disse Gabigol ao falar sobre a saída do Rubro-Negro já como jogador santista.