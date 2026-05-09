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Santos v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

De Rei da América pelo Flamengo a críticas no Santos: a queda na carreira de Gabigol

G. Barbosa
Santos
Flamengo
Cruzeiro

Atacante vive declínio brusco após auge histórico no Rubro-Negro e volta a conviver com pressão, críticas e dúvidas sobre seu futuro no Peixe

Poucos jogadores marcaram o futebol brasileiro recente como Gabigol. Decisivo em títulos históricos, dono de gols eternizados em finais e símbolo máximo de uma geração vencedora do Flamengo, o atacante parecia destinado a permanecer no topo por muitos anos.

Mas o cenário mudou rapidamente. Após deixar o Flamengo no fim de 2024 ainda tratado como ídolo, Gabigol viu sua carreira entrar em rota de turbulência. A passagem apagada pelo Cruzeiro, seguida pelo retorno cercado de expectativa ao Santos, transformou o que parecia um recomeço perfeito em mais um momento de pressão.

Hoje, aos 29 anos, o atacante volta a conviver com críticas públicas, questionamentos físicos e dúvidas sobre sua capacidade de retomar o protagonismo que já teve no futebol sul-americano.

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  • Flamengo v River Plate - Copa CONMEBOL Libertadores 2019Getty Images Sport

    Rei da América e idolatria no Flamengo

    A ascensão de Gabigol ao status de estrela absoluta do Rubro-Negro aconteceu em 2019.

    Contratado pelo Flamengo para a temporada mais marcante da história recente do clube, o atacante rapidamente se tornou o rosto do time comandado por Jorge Jesus.

    Os dois gols históricos na final da Libertadores contra o River Plate transformaram Gabriel em herói instantâneo da torcida rubro-negra e consolidaram o apelido de “Predestinado”.

    Naquele ano, o atacante foi eleito Rei da América pelo tradicional jornal uruguaio “El País”, superando companheiros como Bruno Henrique e Arrascaeta.

    O Flamengo conquistou Campeonato Carioca, Brasileirão e Libertadores em uma temporada dominante sob comando de Jorge Jesus. Individualmente, Gabigol viveu o melhor ano da carreira: foram 43 gols e 12 assistências em 59 partidas.

    Entre 2019 e 2021, o camisa 9 virou protagonista absoluto do futebol brasileiro. Além dos títulos, acumulou atuações decisivas, gols em finais e identificação rara com a torcida do Flamengo. Ao todo, Gabigol soma 308 jogos, 161 gols e 13 títulos pelo clube carioca.

    Mesmo em queda técnica nos últimos anos da passagem pelo Flamengo, o atacante ainda foi importante na reta final da trajetória. Em 2024, marcou dois gols nas finais da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e ajudou Filipe Luís a conquistar seu primeiro título como treinador profissional.

    Apesar da idolatria construída, a saída do clube aconteceu em meio a desgastes internos e conflitos nos bastidores.

    “De algumas pessoas, sim. Mas foi tão bom o Flamengo... O que é ruim fica para trás”, disse Gabigol ao falar sobre a saída do Rubro-Negro já como jogador santista.

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  • Fluminense v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Passagem frustrante pelo Cruzeiro

    Depois do fim do ciclo no Flamengo, Gabigol escolheu o Cruzeiro para tentar recuperar espaço e voltar a ser protagonista.

    O projeto parecia ideal: novo ambiente, status de contratação histórica e expectativa de recolocá-lo entre os principais atacantes do país.

    Mas a resposta em campo ficou abaixo do esperado. Gabigol alternou entre titularidade e banco de reservas ao longo de 2025, disputando 49 partidas, com 13 gols e quatro assistências. Os números não foram suficientes para consolidá-lo como referência ofensiva da equipe.

    A situação piorou após a chegada do técnico Leonardo Jardim e a ascensão de Kaio Jorge no setor ofensivo.

    Além disso, o relacionamento entre jogador e clube esfriou após episódios de pressão interna e o pênalti perdido que culminou na eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil.

    A chegada de Tite ao comando técnico praticamente encerrou qualquer possibilidade de retomada no clube mineiro. O treinador e Gabigol já haviam convivido com desgastes durante a passagem pelo Flamengo.

    Sem espaço, o atacante acabou liberado para retornar ao Santos por empréstimo até o fim de 2026.

  • Santos v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Retorno ao Santos e expectativa

    A volta de Gabigol ao Santos parecia o roteiro perfeito para uma reconstrução.

    Revelado pelo clube, identificado com a torcida e dono de passagens marcantes pela Vila Belmiro, o atacante retornou cercado de simbolismo e expectativa.

    O anúncio oficial do clube reforçou justamente esse tom emocional:

    “Um garoto da Vila Belmiro, torcedor do Santos e implacável. Destinado a ser feliz no clube onde cresceu.”

    Em suas passagens anteriores pelo Santos, Gabigol construiu números importantes: foram 84 gols em 210 jogos oficiais e uma artilharia de Campeonato Brasileiro em 2018.

    O atacante também chegou ao clube como uma das principais referências técnicas do elenco ao lado de Neymar.


  • Santos v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Críticas, pressão e desgaste

    Apesar dos bons números individuais em 2026, nove gols e cinco assistências em 20 partidas, Gabigol voltou a ser alvo de críticas no Santos.

    O desempenho coletivo ruim da equipe aumentou a pressão sobre as principais estrelas do elenco, especialmente sobre Neymar e o camisa 9.

    Nos últimos jogos, o atacante passou a ser questionado por atuações apagadas, chances desperdiçadas e até pela postura dentro de campo.

    Contra o Recoleta, pela Copa Sul-Americana, Gabigol perdeu uma chance clara ainda no primeiro tempo e saiu de campo sob críticas.

    Depois da partida, o jogador se envolveu em nova polêmica ao deixar o banco de reservas e ir direto ao vestiário após ser substituído.

    O técnico Cuca não escondeu a irritação publicamente.

    “Na minha opinião, ele deveria ter ficado no banco junto com os companheiros e será cobrado por isso”, afirmou o treinador.

    Nos bastidores, o clima entre jogador e comissão técnica já é tratado como desgastado.

    Além das cobranças de Cuca durante as partidas, existe também um entendimento interno de que a convivência entre Neymar e Gabigol em campo reduz a intensidade defensiva da equipe.

    As críticas físicas também incomodaram o atacante, que respondeu publicamente nas redes sociais após rumores sobre um suposto déficit de condicionamento.

    “Falar de déficit físico quando os painéis do próprio clube me colocam entre os primeiros em sprints e distâncias percorridas é desinformação”, rebateu.


  • Santos v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O que aconteceu com Gabigol?

    A queda de Gabigol passa por diferentes fatores. A perda de explosão física, as mudanças de contexto tático, o fim de um Flamengo dominante e a dificuldade em reconstruir protagonismo em equipes instáveis ajudam a explicar o momento atual.

    No Flamengo multicampeão de Jorge Jesus, Gabigol atuava em um sistema ofensivo extremamente favorável, cercado por jogadores criativos e com o time constantemente no campo adversário.

    Nos últimos anos, o cenário mudou. Hoje, o atacante vive uma realidade distante daquela que o transformou em um dos grandes ídolos do futebol brasileiro recente.

    Ainda dono de números relevantes e de enorme peso midiático, Gabigol tenta provar no Santos que ainda pode voltar ao topo.

    Mas, entre críticas, pressão e instabilidade, o “Predestinado” já não parece mais tão inevitável quanto antes.