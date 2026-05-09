De Rei da América pelo Flamengo a críticas no Santos: a queda na carreira de Gabigol

Poucos jogadores marcaram o futebol brasileiro recente como Gabigol. Decisivo em títulos históricos, dono de gols eternizados em finais e símbolo máximo de uma geração vencedora do Flamengo, o atacante parecia destinado a permanecer no topo por muitos anos.
Mas o cenário mudou rapidamente. Após deixar o Flamengo no fim de 2024 ainda tratado como ídolo, Gabigol viu sua carreira entrar em rota de turbulência. A passagem apagada pelo Cruzeiro, seguida pelo retorno cercado de expectativa ao Santos, transformou o que parecia um recomeço perfeito em mais um momento de pressão.
Hoje, aos 29 anos, o atacante volta a conviver com críticas públicas, questionamentos físicos e dúvidas sobre sua capacidade de retomar o protagonismo que já teve no futebol sul-americano.