Regra especial para cartões vermelhos na Copa do Mundo: a UEFA ignora a revolução da FIFA

No entanto, dependendo da avaliação da situação, os árbitros “podem considerar o ato de cobrir a boca como uma forma de ocultar a comunicação, classificando-o como comportamento antidesportivo e punindo-o com um cartão amarelo”, segundo um comunicado enviado às federações afiliadas. Eventais investigações ou processos disciplinares posteriores continuam sendo possíveis, independentemente disso. A BBC foi a primeira a noticiar o assunto.

A nova regra, aprovada pelo International Football Association Board (IFAB) para a Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá, já foi aplicada duas vezes na fase final. Miguel Almirón, do Paraguai, e Piero Hincapié, do Equador, foram expulsos de campo. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, havia defendido esse tipo de punição.