De acordo com informações da SID, a UEFA informou suas federações afiliadas na quinta-feira sobre os planos para a próxima temporada da Liga dos Campeões, da Liga Europa e da Liga Conferência.
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Regra especial para cartões vermelhos na Copa do Mundo: a UEFA ignora a revolução da FIFA
No entanto, dependendo da avaliação da situação, os árbitros “podem considerar o ato de cobrir a boca como uma forma de ocultar a comunicação, classificando-o como comportamento antidesportivo e punindo-o com um cartão amarelo”, segundo um comunicado enviado às federações afiliadas. Eventais investigações ou processos disciplinares posteriores continuam sendo possíveis, independentemente disso. A BBC foi a primeira a noticiar o assunto.
A nova regra, aprovada pelo International Football Association Board (IFAB) para a Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá, já foi aplicada duas vezes na fase final. Miguel Almirón, do Paraguai, e Piero Hincapié, do Equador, foram expulsos de campo. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, havia defendido esse tipo de punição.
O que motivou a introdução da regra foi a polêmica em torno de Gianluca Prestianni, do Benfica de Lisboa, que teria proferido insultos racistas contra Vinícius Júnior, do Real Madrid, durante a partida da repescagem da Liga dos Campeões, tendo, para isso, puxado a camisa para cobrir a boca.
Já nas competições europeias, assim como na Copa do Mundo, as atribuições do assistente de vídeo (VAR) serão ampliadas. Assim, escanteios marcados indevidamente passarão a ser revisados por meio de provas de vídeo. No entanto, ao contrário do que ocorre na fase final das competições da UEFA, jogadores que deixarem o campo em protesto não serão punidos com cartão vermelho.