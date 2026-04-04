No FC Bayern, uma nova tendência se consolidou nesta temporada. Desde que a situação dos jogos permita, os jovens jogadores têm cada vez mais oportunidades de atuar na equipe principal. Por exemplo, o lateral-esquerdo Deniz Ofli (18) e o zagueiro central Filip Pavic chegaram a estrear na Liga dos Campeões, na partida de volta das oitavas de final contra a Atalanta Bergamo.
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Reforço surpreendente para Luis Díaz: será que o Bayern de Munique está dando mais uma prova de sua nova estratégia de transferências?
Com 16 anos, um mês e 27 dias, Pavic é agora o jogador mais jovem a ter entrado em campo pelo FC Bayern na Liga dos Campeões. “Os rapazes corresponderam à confiança depositada neles”, elogiou o diretor esportivo Max Eberl após a partida.
Antes da dupla, outros sete adolescentes da base já haviam jogado pelos profissionais nesta temporada: Cassiano Kiala (17), Jonah Kusi-Asare (18, atualmente emprestado ao FC Fulham), Felipe Chavez (18, atualmente emprestado ao 1. FC Köln), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17) – e, claro: Lennart Karl (17).
No clube campeão alemão, consolidou-se um novo estilo de formação de jovens, do qual agora também se beneficiam jogadores emprestados, que fazem parte de uma nova estratégia de transferências. Assim, Noel Aseko retornará ao FC Bayern após a temporada e disputará no verão uma vaga no elenco, que ficará disponível no meio-campo central com a saída de Leon Goretzka. Aseko amadureceu no Hannover 96, tornando-se um jogador-chave e integrante da seleção juvenil, trazendo um físico robusto e, agora, até mesmo perigo de gol.
Embora o clube da Baixa Saxônia tenha exercido a opção de compra acordada há um ano e meio pelo jogador de 20 anos, o FC Bayern acionou imediatamente a opção de recompra. A tendência atual no FCB é evitar contratações caras e, em vez disso, preencher as posições de reserva no elenco com os próprios talentos.
Foi o que aconteceu com Karl, que decolou como reserva nas posições de ponta e meia-atacante para Michael Olise, Jamal Musiala e Serge Gnabry e agora provavelmente irá até mesmo para a Copa do Mundo com a seleção alemã. E assim deve ser também com Aseko, que no verão poderá se estabelecer como desafiante, concorrente e reserva no clube campeão alemão.
E talvez essa “nova” tendência também seja uma sorte para mais um jogador emprestado pelo Bayern.
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Kompany "acolhe com satisfação" a evolução de Ibrahimovic em Heidenheim
Afinal, Arijon Ibrahimovic está finalmente vivendo uma experiência de empréstimo bastante bem-sucedida. Embora, muito provavelmente, o 1. FC Heidenheim termine a temporada em uma posição de rebaixamento direto, ele está conseguindo neste time azarão da Bundesliga algo que raramente teve antes em sua carreira profissional: participações regulares no mais alto nível.
Afinal, suas passagens anteriores por empréstimo na Série A italiana, pela Lazio de Roma e pelo Frosinone, foram, na verdade, desastres de proporções médias. Na Lazio, ele jogou apenas 19 minutos no primeiro semestre de 2025. No Frosinone, foram 594 minutos em campo na temporada 2023/24, além de dois gols.
Números sobre os quais o ala ofensivo talvez só consiga rir amargamente agora, considerando sua situação no Heidenheim. Sob o comando do técnico Frank Schmidt, Ibrahimovic é o que se costuma chamar de insubstituível. Em quase 80% dos casos, ele está no time titular, costuma jogar os 90 minutos completos e, junto com Marnon Busch, é o melhor assistente de uma equipe com um ataque extremamente limitado (3). Ele já está entre os cinco jogadores da Bundesliga com mais sprints (559); em corridas intensas, ocupa o 11º lugar na liga com 1.800, um atrás de Michael Olise (1.825).
Não há dúvida: Ibrahimovic deu mais do que apenas um passo em sua evolução nesta temporada. Agora surge a pergunta: como será o futuro dele depois disso? Conforme relata o portal transfermarkt.de, Vincent Kompany, em particular, teria “notado com satisfação” os progressos de Ibrahimovic.
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Ibrahimovic como reserva de Diaz ou despedida definitiva do FC Bayern?
Assim, há sérias considerações sobre continuar a planejar o futuro de Ibrahimovic após seu retorno a Munique e integrá-lo ao time principal como reserva do titular Luis Diaz — da mesma forma que Lennart Karl é para Olise no outro lado do campo. Ao próprio Ibrahimovic, essa ideia deve agradar bastante, já que outra empréstimo está, na verdade, fora de questão para ele. Ele já deixou isso claro no inverno, em uma entrevista ao az.
“Não quero ser emprestado novamente. Gostaria de ter um clube fixo”, disse ele há alguns meses. Caso não dê certo no FC Bayern, apesar do novo estilo voltado para os jovens e do foco nos talentos da casa, o jogador da seleção alemã sub-21 tem outras opções. Seu contrato em Munique vai até 2027, então ele ainda poderia render uma quantia de transferência ao clube campeão, pelo menos no verão.
Mais uma vez, há interesse da Série A por parte do Cagliari e da Fiorentina; o Villarreal e outros três clubes espanhóis também estariam de olho em Ibrahimovic. Permanecer na Bundesliga também seria uma possibilidade; segundo o transfermarkt, quatro clubes não identificados estariam de olho no jogador nascido em Nuremberg, e Ibrahimovic também teria chamado a atenção do Brighton & Hove, um dos principais destinos para olheiros internacionais.
Mas, provavelmente, ele preferiria tentar mais uma vez no “seu” FC Bayern. Desde 2018, Ibrahimovic passou por todas as categorias de base do clube. Pela equipe sub-19, ele marcou 23 gols e deu 19 assistências em 41 jogos. A recompensa merecida veio em 11 de fevereiro de 2023, quando ele pôde fazer sua estreia na Bundesliga com a camisa do campeão recordista contra o VfL Bochum. Depois disso, porém, vieram apenas três participações breves. Mas talvez agora ele receba uma função mais importante na Säbener Straße.
Arion Ibrahimovic: Dados de desempenho e estatísticas
Clube Jogos Gols Assistências Minutos em campo Heidenheim 27 1 3 2.010 Frosinone 18 2 1 594 FC Bayern 4 - - 29 Lazio Roma 2 - - 19