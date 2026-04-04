Reforço surpreendente para Luis Díaz: será que o Bayern de Munique está dando mais uma prova de sua nova estratégia de transferências?

Com 16 anos, um mês e 27 dias, Pavic é agora o jogador mais jovem a ter entrado em campo pelo FC Bayern na Liga dos Campeões. “Os rapazes corresponderam à confiança depositada neles”, elogiou o diretor esportivo Max Eberl após a partida.

Antes da dupla, outros sete adolescentes da base já haviam jogado pelos profissionais nesta temporada: Cassiano Kiala (17), Jonah Kusi-Asare (18, atualmente emprestado ao FC Fulham), Felipe Chavez (18, atualmente emprestado ao 1. FC Köln), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17) – e, claro: Lennart Karl (17).

No clube campeão alemão, consolidou-se um novo estilo de formação de jovens, do qual agora também se beneficiam jogadores emprestados, que fazem parte de uma nova estratégia de transferências. Assim, Noel Aseko retornará ao FC Bayern após a temporada e disputará no verão uma vaga no elenco, que ficará disponível no meio-campo central com a saída de Leon Goretzka. Aseko amadureceu no Hannover 96, tornando-se um jogador-chave e integrante da seleção juvenil, trazendo um físico robusto e, agora, até mesmo perigo de gol.

Embora o clube da Baixa Saxônia tenha exercido a opção de compra acordada há um ano e meio pelo jogador de 20 anos, o FC Bayern acionou imediatamente a opção de recompra. A tendência atual no FCB é evitar contratações caras e, em vez disso, preencher as posições de reserva no elenco com os próprios talentos.

Foi o que aconteceu com Karl, que decolou como reserva nas posições de ponta e meia-atacante para Michael Olise, Jamal Musiala e Serge Gnabry e agora provavelmente irá até mesmo para a Copa do Mundo com a seleção alemã. E assim deve ser também com Aseko, que no verão poderá se estabelecer como desafiante, concorrente e reserva no clube campeão alemão.

E talvez essa “nova” tendência também seja uma sorte para mais um jogador emprestado pelo Bayern.