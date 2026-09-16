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Reforço para o Barcelona? Dirigente do Atlético de Madrid faz promessa surpreendente de reduzir a cláusula de rescisão de Julian Alvarez, com UMA condição
Uma transferência de verão frustrada e relações tensas
Alvarez dominou as manchetes da janela de transferências de verão após sua tentativa sensacional, mas no fim sem sucesso, de articular uma ida para o Barcelona. O atacante argentino foi forçado a permanecer na capital espanhola contra a própria vontade, o que levou a uma relação desgastada com o Atlético de Madrid.
Apesar do atrito interno, Alvarez segue nos planos de Diego Simeone. O atacante disputou três partidas até aqui nesta temporada, com destaque para os 90 minutos completos diante do Liverpool.
No entanto, a investida do Barcelona foi completamente interrompida pela realidade financeira do negócio. O Atlético apontou diretamente para sua impressionante cláusula de rescisão de € 500 milhões (£ 422 mi), um valor que o gigante catalão simplesmente não poderia igualar.
- AFP
Gil Marin estabelece uma meta ambiciosa de gols
De acordo com o veículo espanhol El Chiringuito, a posição do Atlético de Madrid está finalmente ficando mais flexível. O presidente do clube, Gil Marin, teria prometido reduzir drasticamente a exorbitante cláusula de rescisão do jogador, desde que Alvarez cumpra uma condição muito específica em campo.
Para acionar a redução, o atacante precisa marcar no mínimo 20 gols em todas as competições nesta temporada. Dado seu histórico artilheiro em Madri, essa meta parece estar bem ao alcance do talentoso jogador.
Alvarez marcou exatamente 20 vezes na temporada passada e registrou impressionantes 29 gols em sua campanha de estreia pelo clube. Alcançar essa marca mais uma vez aparentemente abriria caminho para uma saída muito mais fácil.
O início brilhante do Barcelona e sua profundidade ofensiva
No momento, o Barcelona pode parecer completamente despreocupado com a situação de Alvarez. A equipe catalã teve um início de campanha magnífico, tornando-se o time mais prolífico da Europa graças à forma devastadora de Raphinha e Lamine Yamal.
Ainda assim, manter um ritmo tão intenso ao longo de uma temporada desgastante é difícil. A chegada de um atacante do calibre de Alvarez acrescentaria qualidade crucial ao elenco e aliviaria a pesada carga ofensiva atualmente colocada sobre seus pontas titulares.
Uma lesão inoportuna de Raphinha ou Yamal poderia descarrilar instantaneamente o embalo do Barcelona diante do gol. Garantir a contratação de um atacante versátil continua sendo uma estratégia lógica de longo prazo para o Barcelona, seja em janeiro ou apenas no próximo verão europeu.
- AFP
Uma saída no verão no horizonte
Embora a promessa de reduzir a cláusula de rescisão ofereça esperança a longo prazo para o Barcelona, uma transferência imediata no inverno segue sendo altamente improvável. A condição de artilheiro no Atlético significa que o futuro de Alvarez, de forma realista, só será reavaliado ao fim da atual campanha.
Por enquanto, o argentino precisa se concentrar em entregar dentro de campo para a equipe de Simeone. Se balançar as redes com sua consistência habitual e alcançar a marca de 20 gols, a porta para uma transferência bombástica para a Catalunha finalmente se abrirá no próximo verão.
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