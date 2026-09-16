Alvarez dominou as manchetes da janela de transferências de verão após sua tentativa sensacional, mas no fim sem sucesso, de articular uma ida para o Barcelona. O atacante argentino foi forçado a permanecer na capital espanhola contra a própria vontade, o que levou a uma relação desgastada com o Atlético de Madrid.

Apesar do atrito interno, Alvarez segue nos planos de Diego Simeone. O atacante disputou três partidas até aqui nesta temporada, com destaque para os 90 minutos completos diante do Liverpool.

No entanto, a investida do Barcelona foi completamente interrompida pela realidade financeira do negócio. O Atlético apontou diretamente para sua impressionante cláusula de rescisão de € 500 milhões (£ 422 mi), um valor que o gigante catalão simplesmente não poderia igualar.



