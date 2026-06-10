Reforço para De Zerbi: Marcos Senesi vai para o Tottenham, é oficial. A Juventus já havia tentado contratá-lo

Temos o prazer de anunciar a contratação de Marcos Senesi.





Defensor argentino de grande experiência, ele se juntará a nós em 1º de julho, após a liberação internacional, quando seu contrato com o AFC Bournemouth chegar ao fim.





Marcos declarou: “É uma sensação realmente especial ser jogador do Tottenham Hotspur.





Desde o primeiro momento, o clube demonstrou por que me quer e o quanto deseja que eu faça parte do projeto que está construindo. É emocionante e mal posso esperar para fazer parte disso.





Sempre que entrar em campo, darei o meu melhor para deixar os torcedores orgulhosos e para levar o clube de volta ao lugar que ele merece. Quero conquistar títulos com o Tottenham e farei tudo o que for possível para conseguir isso.”





O diretor esportivo Johan Lange declarou: “Marcos é um zagueiro que traz qualidade, inteligência e liderança para a equipe.





Sua experiência no mais alto nível, sua calma na posse de bola e sua vontade de lutar por cada bola o tornam perfeito para o nosso estilo de jogo.





Estamos felizes em recebê-lo no clube e acreditamos que este seja o lugar ideal para ele, em uma fase crucial de sua carreira.”





O técnico Roberto De Zerbi afirmou: “A experiência, a qualidade técnica e a garra de Marcos nos fortalecerão na defesa, além de nos dar flexibilidade tática.





Ele se sente à vontade em uma equipe que privilegia a posse de bola, lê muito bem o jogo e tem a personalidade certa para se destacar em um ambiente competitivo.





Também aprecio muito sua mentalidade e sua vontade de melhorar constantemente e mal posso esperar para trabalhar com ele e ver a grande contribuição que ele poderá dar à equipe.”





Zagueiro central canhoto e fisicamente imponente, Marcos se junta a nós após quatro temporadas de sucesso no AFC Bournemouth.





Natural de Concordia, na Argentina, ele iniciou sua carreira no San Lorenzo, um dos times mais importantes de Buenos Aires, começando nas categorias de base antes de chegar ao time principal e fazer sua estreia como profissional em setembro de 2016.





Após uma década na capital argentina, mudou-se para a Europa para se juntar ao Feyenoord em 2019, contribuindo para a chegada à final da Copa da Holanda (KNVB Cup) em sua primeira temporada.





Em cada uma de suas três temporadas em Roterdã, ele disputou competições europeias, participando de quase todas as 13 partidas do Feyenoord, que chegou à final da primeira edição da UEFA Europa Conference League em 2022.





No mesmo ano, mudou-se para a Inglaterra, para a Premier League, para se juntar ao AFC Bournemouth, onde passou os últimos quatro anos. Peça-chave do elenco do Bournemouth, que subiu constantemente na tabela, encerrou sua passagem pela costa sul contribuindo para a histórica classificação do clube para as competições europeias.





Na última temporada, ele teve uma de suas melhores campanhas. Zagueiro habilidoso no passe, ele deu mais de 2.300 passes na Premier League, superando de longe qualquer outro jogador de linha com 182 passes longos. Sólido na defesa e perigoso no ataque, Marcos foi o melhor assistente da Premier League, figurando também entre os três primeiros em interceptações, desarmes e rebatidas.





Selecionado argentino desde 2022, ele conta com três partidas disputadas.





Bem-vindo, Marcos!