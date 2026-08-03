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Reencontro surpreendente para estrela de £ 89 milhões do Chelsea? Frank Lampard mira um acordo audacioso para reforçar o Coventry
Lampard mira contratação ambiciosa de Mudryk
O Coventry surgiu como um destino surpreendente para Mudryk, com Lampard interessado em contratar o ponta por empréstimo, segundo o The Sun. Enquanto os Sky Blues se preparam para o aguardado retorno à elite, o ex-técnico do Chelsea busca aproveitar suas conexões em Stamford Bridge para reforçar as opções ofensivas.
A reportagem sugere que o interesse do Coventry não é isolado, já que outros dois times não identificados da Premier League e três clubes europeus também monitoram a situação. Uma transferência temporária pode ser a solução perfeita para todas as partes, permitindo que o jogador de 25 anos encontre seu ritmo longe dos holofotes intensos do oeste de Londres.
Mudryk fez oito partidas sob o comando de Lampard durante sua segunda passagem como técnico do Chelsea.
- AFP
Resolução de suspensão por doping abre caminho para retorno
Mudryk, que se juntou ao Chelsea em uma transferência de £ 89 milhões, incluindo bônus, em 2023, está finalmente livre para retomar sua carreira profissional depois que a Football Association concluiu seus procedimentos antidoping. O ponta estava provisoriamente suspenso desde novembro de 2024 após testar positivo para meldônio, mas o caso chegou a uma conclusão quando ele aceitou a infração e concordou com uma suspensão equivalente ao tempo já cumprido.
O internacional ucraniano foi sincero sobre o impacto emocional que a investigação teve, dizendo: "Este foi o período mais difícil da minha carreira. Como sempre mantive desde o início deste caso, nunca tomei de forma consciente ou intencional qualquer substância proibida. Meu compromisso em competir de forma justa e representar meu clube e meu país com profissionalismo e integridade sempre foi importante para mim. Gostaria de agradecer à minha família e aos meus amigos pelo apoio e pela confiança durante todo este período."
Alonso controla as expectativas em relação a Mudryk
Embora o clube esteja feliz por tê-lo de volta, o novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso, tem sido cuidadoso ao administrar as expectativas em relação ao envolvimento imediato do ponta. O treinador espanhol admitiu que o momento da liberação foi um choque e observou que o avanço veio como uma surpresa bem-vinda para sua comissão técnica.
"Ainda é cedo demais para dizer como ele está em termos de condição física, em termos do tempo de jogo de que você precisa para voltar a participar, então ainda é cedo demais para dizer", explicou Alonso. "Mas estamos felizes por ele, especialmente por ele, porque provavelmente não conseguimos entender o que ele passou durante esse período e como ele se sente neste momento com as coisas com as quais teve de lidar."
Alonso também confirmou que Mudryk se juntaria ao elenco do Chelsea para a turnê de pré-temporada em Hong Kong, embora tenha mencionado que eles não tiveram a chance de falar diretamente.
- Getty Images Sport
Novo começo no horizonte
O caminho de volta ao time titular em Stamford Bridge parece assustador diante da concorrência atual. Durante a ausência forçada de Mudryk, o Chelsea acrescentou vários atacantes ao elenco, o que torna uma transferência por empréstimo ainda mais lógica para o desenvolvimento dele.
Se esse próximo capítulo acontecerá sob o comando de Lampard no Coventry ou se ele permanecerá no Chelsea sob o olhar atento de Alonso é a grande questão para as semanas finais da janela. O Coventry abre sua campanha na Premier League contra o Arsenal em 21 de agosto, e Lampard adoraria ter um jogador da qualidade explosiva de Mudryk disponível para um confronto desse porte.
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