Embora o clube esteja feliz por tê-lo de volta, o novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso, tem sido cuidadoso ao administrar as expectativas em relação ao envolvimento imediato do ponta. O treinador espanhol admitiu que o momento da liberação foi um choque e observou que o avanço veio como uma surpresa bem-vinda para sua comissão técnica.

"Ainda é cedo demais para dizer como ele está em termos de condição física, em termos do tempo de jogo de que você precisa para voltar a participar, então ainda é cedo demais para dizer", explicou Alonso. "Mas estamos felizes por ele, especialmente por ele, porque provavelmente não conseguimos entender o que ele passou durante esse período e como ele se sente neste momento com as coisas com as quais teve de lidar."

Alonso também confirmou que Mudryk se juntaria ao elenco do Chelsea para a turnê de pré-temporada em Hong Kong, embora tenha mencionado que eles não tiveram a chance de falar diretamente.