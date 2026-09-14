Reencontro, enfim! Philippe Coutinho se junta a Neymar no Santos após assinar contrato até o fim da temporada

O Santos deu um grande golpe ao garantir a contratação de Coutinho, assegurando que o meio-campista de 34 anos vai se juntar ao amigo de longa data e companheiro de seleção Neymar. A transferência representa um momento significativo para o futebol brasileiro, reunindo dois dos talentos modernos mais condecorados do país, que primeiro lapidaram suas habilidades nas categorias de base da seleção antes de atuarem lado a lado no maior palco do mundo, na Copa do Mundo de 2018.

A transferência acontece em um momento crucial para Coutinho, que vinha buscando um recomeço após um período difícil em sua carreira. O armador estava sem clube desde que se despediu do Vasco da Gama, clube que o revelou, tendo anunciado sua saída nas redes sociais em fevereiro depois de admitir que estava 'mentalmente exausto' e precisava dar um 'passo para trás'.