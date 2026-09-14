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Reencontro, enfim! Philippe Coutinho se junta a Neymar no Santos após assinar contrato até o fim da temporada
Um reencontro dos sonhos na Vila Belmiro
O Santos deu um grande golpe ao garantir a contratação de Coutinho, assegurando que o meio-campista de 34 anos vai se juntar ao amigo de longa data e companheiro de seleção Neymar. A transferência representa um momento significativo para o futebol brasileiro, reunindo dois dos talentos modernos mais condecorados do país, que primeiro lapidaram suas habilidades nas categorias de base da seleção antes de atuarem lado a lado no maior palco do mundo, na Copa do Mundo de 2018.
A transferência acontece em um momento crucial para Coutinho, que vinha buscando um recomeço após um período difícil em sua carreira. O armador estava sem clube desde que se despediu do Vasco da Gama, clube que o revelou, tendo anunciado sua saída nas redes sociais em fevereiro depois de admitir que estava 'mentalmente exausto' e precisava dar um 'passo para trás'.
- AFP
De herói de Anfield a andarilho global
A trajetória de Coutinho até o Santos vem após uma carreira marcante nas principais ligas da Europa, com destaque para sua passagem transformadora pelo Liverpool. Depois de chegar vindo da Inter em 2013, ele se tornou o cérebro criativo da equipe sob o comando de Brendan Rodgers e Jurgen Klopp, somando 54 gols e 44 assistências em 201 partidas pelo gigante da Premier League. Sua forma avassaladora em Merseyside acabou lhe rendendo uma transferência blockbuster de £142 milhões para o Barcelona em janeiro de 2018, chegando ao Camp Nou apenas um ano após Neymar ter saído para o Paris Saint-Germain.
Apesar dos desafios na Espanha, Coutinho ainda conseguiu conquistar títulos, vencendo La Liga em temporadas consecutivas antes de um empréstimo bem-sucedido ao Bayern de Munique. Na Alemanha, ele alcançou o prêmio máximo ao erguer o troféu da Champions League em 2020. Ironicamente, teve papel fundamental na humilhação sofrida por seu clube de origem naquele ano, marcando dois gols ao sair do banco na incrível vitória por 8 a 2 do Bayern sobre o Barcelona nas quartas de final.
O retorno à Premier League e a saída definitiva
Buscando reerguer a própria carreira, Coutinho voltou à Inglaterra com o Aston Villa, inicialmente por empréstimo em janeiro de 2022, antes de tornar a transferência definitiva naquele verão. Embora tenha mostrado lampejos de seu brilho característico sob o comando do ex-companheiro de equipe Steven Gerrard, ele teve dificuldade para manter um lugar regular no time titular à medida que o clube evoluía.
Embora seu contrato em Villa Park estivesse originalmente previsto para ir até 2026, o clube da Premier League e o Vasco chegaram a um acordo que lhe permitiu voltar ao Brasil em definitivo 12 meses antes. Isso viabilizou sua recente passagem pelo Vasco, embora o retorno para casa não tenha saído exatamente como o planejado, levando ao seu recente período como agente livre.
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Santos conta com Coutinho para subir na tabela
Durante sua passagem pelo Vasco da Gama, Coutinho fez 124 partidas em todas as competições, marcando 22 gols pelo clube que o revelou. O Santos agora conta com sua vasta experiência para ajudar a revitalizar sua campanha, já que a equipe ocupa atualmente a 10ª posição na tabela do Brasileirão e busca subir na classificação.
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