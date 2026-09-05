Stones está prestes a fazer sua primeira partida como titular na Serie A pela Inter quando o time de Cristian Chivu enfrentar o Napoli no San Siro, na noite de sábado. Grandes veículos esportivos italianos, incluindo Sky Sport Italia, La Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, apontam a escalação do defensor entre os titulares.

O jogador de 94 partidas pela seleção inglesa se juntou à Inter em uma transferência sem custos no início deste verão, após o fim de sua passagem de dez anos pelo City. Ele precisou ter paciência para sua estreia competitiva completa na Itália depois de começar a campanha no banco.