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Reencontro, enfim? John Stones se prepara para a estreia completa pela Inter contra o ex-companheiro de Manchester City
Stones está na linha para fazer a estreia completa pela Inter
Stones está prestes a fazer sua primeira partida como titular na Serie A pela Inter quando o time de Cristian Chivu enfrentar o Napoli no San Siro, na noite de sábado. Grandes veículos esportivos italianos, incluindo Sky Sport Italia, La Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, apontam a escalação do defensor entre os titulares.
O jogador de 94 partidas pela seleção inglesa se juntou à Inter em uma transferência sem custos no início deste verão, após o fim de sua passagem de dez anos pelo City. Ele precisou ter paciência para sua estreia competitiva completa na Itália depois de começar a campanha no banco.
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Ex-companheiros de Manchester City ficam frente a frente
A partida pode colocar Stones frente a frente com seu ex-companheiro de longa data no City, De Bruyne, em um dos grandes confrontos do fim de semana. A expectativa é de que o meio-campista belga esteja envolvido pelo Napoli em San Siro.
No entanto, relatos antes da partida sugerem que Antonio Vergara deve começar à frente de De Bruyne no meio-campo de três de Massimiliano Allegri. Enquanto isso, os também internacionais da Inglaterra Djed Spence e Curtis Jones também podem estar envolvidos por seus respectivos times, embora nenhum dos dois deva começar jogando.
Desfalques importantes e a forma no início da temporada
O Napoli será obrigado a reformular sua equipe devido à ausência do meio-campista estrela Scott McTominay. O internacional escocês está indisponível, já que se prepara para passar por um pequeno procedimento no coração.
A Inter recebe a partida após um início positivo de temporada nacional sob o comando de Chivu. A equipe nerazzurra começou com uma convincente vitória por 4 a 1 sobre o Monza antes de conquistar um suado triunfo por 1 a 0 fora de casa contra o Cagliari no fim de semana passado.
Stones entrou no decorrer da etapa final de ambas as partidas para ajudar a garantir as vitórias. Agora, ele parece pronto para entrar no time titular em seu maior teste até aqui no futebol italiano.
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Confronto crucial em San Siro
O confronto de sábado promete ser um importante parâmetro no início da temporada para as duas potências italianas. A Inter estará ansiosa para manter sua campanha perfeita de vitórias, enquanto o Napoli busca conquistar um resultado de impacto fora de casa. Uma vaga entre os titulares para Stones representaria um marco importante em sua nova aventura após sua carreira de uma década na Inglaterra. O defensor estará determinado a ajudar a Inter a sair de campo sem sofrer gols novamente e consolidar sua posição no topo da Serie A.
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