O primeiro clássico de Istambul da temporada da Trendyol Super Lig viu um reencontro quente do Derby d'Italia entre Vlahovic e Skriniar roubar a cena em Kadikoy. O Besiktas protagonizou uma grande virada para derrotar o arquirrival Fenerbahce por 2 a 1 na quarta rodada.

O capitão do Fenerbahce, Milan Skriniar, abriu o placar aos 26 minutos, mas Ridvan Yilmaz empatou 12 minutos depois para os visitantes.

Dusan Vlahovic então completou a virada aos 73 minutos, marcando o gol decisivo para garantir os três pontos ao Besiktas.



