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Reencontro do Derby d'Italia: Vlahovic e Skriniar se enfrentam na vitória do Besiktas por 2 a 1 sobre o Fenerbahce
Reencontro do Derby d'Italia explode em Kadikoy
O primeiro clássico de Istambul da temporada da Trendyol Super Lig viu um reencontro quente do Derby d'Italia entre Vlahovic e Skriniar roubar a cena em Kadikoy. O Besiktas protagonizou uma grande virada para derrotar o arquirrival Fenerbahce por 2 a 1 na quarta rodada.
O capitão do Fenerbahce, Milan Skriniar, abriu o placar aos 26 minutos, mas Ridvan Yilmaz empatou 12 minutos depois para os visitantes.
Dusan Vlahovic então completou a virada aos 73 minutos, marcando o gol decisivo para garantir os três pontos ao Besiktas.
- Xinhua
Antiga rivalidade da Serie A reacende
A disputa foi definida pela intensa rivalidade em curso entre Skriniar e Vlahovic, que anteriormente passaram anos duelando na Itália. Skriniar defendeu Sampdoria e Inter de Milão, enquanto Vlahovic atuou por Fiorentina e Juventus.
A tensão explodiu aos 51 minutos, durante uma dividida acalorada entre Vlahovic e um jogador do Fenerbahce.
Quando o árbitro Halil Umut Meler mandou o jogo seguir após uma suposta mão na bola, Vlahovic reagiu com irritação, provocando uma confusão e uma briga física com Skriniar.
Ecos de Juventus x Inter
O árbitro Halil Umut Meler interveio rapidamente para restabelecer a ordem, aplicando cartões amarelos para Skriniar e Vlahovic depois que companheiros de equipe correram para separar a dupla. O confronto acirrado refletiu o famoso encontro entre eles em abril de 2022, durante uma partida entre Juventus e Inter.
Naquele jogo da Serie A, a atuação dominante de Skriniar na defesa impediu Vlahovic de causar qualquer impacto, preparando o cenário para anos de tensão.
No entanto, o atacante sérvio conseguiu a vingança definitiva em Istambul ao marcar o gol da vitória contra a linha defensiva de Skriniar.
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Besiktas leva vantagem inicial no dérbi
O Besiktas se manteve firme nos minutos finais, e o Fenerbahce não conseguiu encontrar o empate antes do apito final.
O triunfo fora de casa por 2 a 1 dá ao Besiktas um impulso inicial e o direito de se gabar na corrida pelo título da Super Lig.
As duas equipes agora voltarão suas atenções para seus próximos compromissos pela liga e pelas competições europeias após um derby movimentado em Kadikoy.
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