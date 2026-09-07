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Fenerbahce SK v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi

Traduzido por

Reencontro do Derby d'Italia: Vlahovic e Skriniar se enfrentam na vitória do Besiktas por 2 a 1 sobre o Fenerbahce

Campeonato Turco
Fenerbahçe
Besiktas
D. Vlahovic
M. Skriniar

Um reencontro quente no Derby d'Italia entre os ex-rivais da Serie A Dusan Vlahovic e Milan Skriniar foi o destaque da dramática vitória do Besiktas por 2 a 1 sobre o Fenerbahce. Os ex-adversários de Juventus e Inter de Milão se desentenderam em Kadikoy antes de Vlahovic marcar o gol da vitória dos visitantes.

  • Reencontro do Derby d'Italia explode em Kadikoy

    O primeiro clássico de Istambul da temporada da Trendyol Super Lig viu um reencontro quente do Derby d'Italia entre Vlahovic e Skriniar roubar a cena em Kadikoy. O Besiktas protagonizou uma grande virada para derrotar o arquirrival Fenerbahce por 2 a 1 na quarta rodada.

    O capitão do Fenerbahce, Milan Skriniar, abriu o placar aos 26 minutos, mas Ridvan Yilmaz empatou 12 minutos depois para os visitantes.

    Dusan Vlahovic então completou a virada aos 73 minutos, marcando o gol decisivo para garantir os três pontos ao Besiktas.


    • Publicidade
  • imago-sport-1011946570.jpgXinhua

    Antiga rivalidade da Serie A reacende

    A disputa foi definida pela intensa rivalidade em curso entre Skriniar e Vlahovic, que anteriormente passaram anos duelando na Itália. Skriniar defendeu Sampdoria e Inter de Milão, enquanto Vlahovic atuou por Fiorentina e Juventus.

    A tensão explodiu aos 51 minutos, durante uma dividida acalorada entre Vlahovic e um jogador do Fenerbahce.

    Quando o árbitro Halil Umut Meler mandou o jogo seguir após uma suposta mão na bola, Vlahovic reagiu com irritação, provocando uma confusão e uma briga física com Skriniar.

  • Ecos de Juventus x Inter

    O árbitro Halil Umut Meler interveio rapidamente para restabelecer a ordem, aplicando cartões amarelos para Skriniar e Vlahovic depois que companheiros de equipe correram para separar a dupla. O confronto acirrado refletiu o famoso encontro entre eles em abril de 2022, durante uma partida entre Juventus e Inter.

    Naquele jogo da Serie A, a atuação dominante de Skriniar na defesa impediu Vlahovic de causar qualquer impacto, preparando o cenário para anos de tensão.

    No entanto, o atacante sérvio conseguiu a vingança definitiva em Istambul ao marcar o gol da vitória contra a linha defensiva de Skriniar.

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  • Fenerbahce SK v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    Besiktas leva vantagem inicial no dérbi

    O Besiktas se manteve firme nos minutos finais, e o Fenerbahce não conseguiu encontrar o empate antes do apito final.

    O triunfo fora de casa por 2 a 1 dá ao Besiktas um impulso inicial e o direito de se gabar na corrida pelo título da Super Lig.

    As duas equipes agora voltarão suas atenções para seus próximos compromissos pela liga e pelas competições europeias após um derby movimentado em Kadikoy.

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