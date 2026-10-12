O Arsenal recebe o LOSC Lille, da França, no Emirates Stadium, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, em meio a histórias que dominam o noticiário antes da partida. O confronto marca a primeira vez que o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhaes enfrenta seu ex-clube desde que deixou a França rumo ao norte de Londres, em 2020.

Para aumentar a expectativa, o ex-atacante do Arsenal Olivier Giroud volta ao estádio onde já atuou, liderando o ataque da equipe de Davide Ancelotti.

O time de Mikel Arteta chega ao confronto em busca de dar sequência à vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Napoli na estreia europeia.