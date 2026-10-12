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LOSC Lille v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

Reencontro com o Arsenal! Gabriel se anima para o duelo com o Lille, enquanto Arteta exalta Giroud, ídolo do Emirates, antes do confronto europeu

Arsenal
O. Giroud
M. Arteta
Gabriel
Arsenal x Lille
Lille
Liga dos Campeões

O Arsenal se prepara para receber o Lille pela Liga dos Campeões da UEFA, em uma partida marcada por reencontros emocionantes no Emirates Stadium. O zagueiro Gabriel Magalhaes expressou profundo carinho por seu ex-clube, enquanto Mikel Arteta prestou homenagem ao ex-companheiro de equipe Olivier Giroud.

  • Reencontros emocionantes roubam a cena no Emirates

    O Arsenal recebe o LOSC Lille, da França, no Emirates Stadium, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, em meio a histórias que dominam o noticiário antes da partida. O confronto marca a primeira vez que o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhaes enfrenta seu ex-clube desde que deixou a França rumo ao norte de Londres, em 2020.

    Para aumentar a expectativa, o ex-atacante do Arsenal Olivier Giroud volta ao estádio onde já atuou, liderando o ataque da equipe de Davide Ancelotti.

    O time de Mikel Arteta chega ao confronto em busca de dar sequência à vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Napoli na estreia europeia.

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-LILLEAFP

    Gabriel celebra reencontro com ex-clube

    Gabriel Magalhaes disputou 52 partidas pelo Lille entre 2017 e 2020 antes de se firmar como peça fundamental da defesa do Arsenal. Antes do confronto no meio da semana, o zagueiro de 28 anos admitiu que a partida tem um significado pessoal importante.

    “Será um dia muito especial para mim”, revelou Gabriel.

    “Tenho muito carinho pelo clube, então ficarei muito feliz em rever os torcedores e jogar contra o Lille.”

  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Arteta presta homenagem ao ex-companheiro de equipe Giroud

    Mikel Arteta também relembrou com carinho o período em que dividiu o vestiário com Giroud, que marcou 105 gols em 253 jogos durante seis anos no Arsenal. O francês agora é a referência do ataque do Lille ao lado de Dilane Bakwa e Maurits Kjaergaard.

    “Ele tinha uma personalidade marcante e era uma ótima pessoa para ter no vestiário”, afirmou Arteta ao ser perguntado sobre seu ex-companheiro de equipe.

    “Ele tinha um perfil de jogador completamente diferente daquele a que estávamos acostumados. E que carreira ele teve. Sem dúvida, mereceu tudo isso.”

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  • imago-sport-1074863808.jpgSports Press Photo

    Preocupações com lesões pairam sobre o Arsenal antes do apito inicial

    Apesar do clima de nostalgia, Arteta enfrenta preocupações urgentes com lesões após contratempos durante a data Fifa e nos treinamentos. O zagueiro Ezri Konsa voltou antes do previsto da seleção da Inglaterra, enquanto o meio-campista Martin Zubimendi e o defensor Piero Hincapie sofreram problemas físicos nos últimos treinos.

    “Precisamos avaliá-los hoje e fazer mais exames para saber como estão. Depois, teremos uma estimativa de quanto tempo ficarão fora”, confirmou Arteta.

    O Arsenal tentará ampliar sua sequência de 13 vitórias em jogos das fases de grupos e de liga de competições europeias quando a partida começar em Londres.

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