Getty Images Sport
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Reencontro com Mourinho? Real Madrid avalia uma movimentação sensacional por Scott McTominay, ex-estrela do Manchester United
O Real Madrid considera um reforço surpreendente para o meio-campo
Segundo o The Sun, o Real Madrid surgiu como um candidato surpresa para contratar o meio-campista do Napoli McTominay para reforçar seu elenco na próxima janela de transferências de janeiro, coroando uma trajetória notável do escocês desde sua saída do Manchester United em 2024, que o viu se tornar uma figura central na histórica campanha do Scudetto do Napoli, contribuindo com 13 gols e seis assistências para provar que poderia prosperar no mais alto nível do futebol europeu longe do futebol inglês.
Dando sequência à sua campanha estelar, o atual MVP da Serie A 2024-25 manteve sua forma excepcional na temporada seguinte, balançando as redes 14 vezes e distribuindo quatro assistências em 44 partidas por todas as competições.
- AFP
Impasse em Nápoles abre a porta
Apesar do sucesso em campo, há rumores crescentes de insatisfação nos bastidores do Stadio Diego Armando Maradona. Com dois anos restantes em seu contrato atual, McTominay estaria buscando um novo vínculo lucrativo com o Napoli, embora as negociações por uma renovação melhorada ainda não tenham chegado a um desfecho.
O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, supostamente não está tratando um novo contrato para o escocês como prioridade neste momento. Essa falta de urgência por parte da cúpula do clube italiano colocou várias equipes de elite da Europa em estado de alerta, com o Real Madrid liderando a disputa. Caso uma transferência para o Santiago Bernabéu se concretize, isso reuniria McTominay com um rosto bem familiar em Mourinho, o técnico que deu ao meio-campista sua estreia profissional no time principal durante o período em que trabalharam juntos no Manchester United.
Superando obstáculos físicos na Itália
A especulação sobre a transferência surge em um momento em que McTominay tem demonstrado enorme resiliência dentro e fora de campo. Recentemente, ele voltou aos treinos completos após passar por uma cirurgia no coração em setembro para corrigir um ritmo irregular.
Em um comunicado oficial sobre a saúde do jogador, uma nota do Napoli dizia: 'Na quarta-feira, Scott McTominay foi submetido a novos exames diagnósticos, que mostraram que ele está apto para jogar. [Ele], portanto, retomou os treinos com o restante da equipe após o período em que treinou separadamente.'
- Getty Images Sport
Início lento, desafios no elenco e teste contra o Frosinone pela frente
Em campo, McTominay fez apenas duas partidas nesta temporada, enquanto o Napoli ocupa atualmente a nona colocação da Serie A, com sete pontos, seis atrás da líder Roma. O Partenopei agora se prepara para receber o Frosinone no Stadio Diego Armando Maradona no sábado, em seu primeiro jogo de volta após a pausa internacional.
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