Reencontro com Luis Enrique? Ferran Torres está aberto a uma transferência para o PSG, já que negociações avançadas com o Barcelona já estão em andamento

As especulações em torno do futuro de Torres já haviam se intensificado pouco antes de o jogador iniciar sua campanha na Copa do Mundo. Quando pressionado a confirmar os rumores sobre o interesse dos gigantes da Ligue 1 e as perspectivas de um novo contrato no Camp Nou, ele preferiu manter silêncio, concentrando-se inteiramente nas obrigações com a seleção.

Torres fez um breve comentário quando questionado sobre seu futuro no Barcelona: “Me vejo jogando a partida contra Cabo Verde amanhã.” Mais tarde, ele acrescentou em outra ocasião: “Não sei e não me importo. O importante é conquistar os três pontos. Questões externas não são importantes neste momento.”