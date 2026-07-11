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Reencontro com Luis Enrique? Ferran Torres está aberto a uma transferência para o PSG, já que negociações avançadas com o Barcelona já estão em andamento
Barça e PSG estão em negociações avançadas
De acordo com o Mundo Deportivo, o PSG deu passos concretos para contratar Torres, do Barcelona, nesta janela de transferências de verão. As negociações entre os dois clubes estariam em estágio avançado, depois que o jogador manifestou interesse em buscar um novo desafio na França após a Copa do Mundo. O Barcelona está plenamente ciente da situação e está disposto a autorizar a saída do ex-jogador do Manchester City para aliviar seus encargos financeiros.
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Torres dá a entender que pode deixar o Barcelona
As especulações em torno do futuro de Torres já haviam se intensificado pouco antes de o jogador iniciar sua campanha na Copa do Mundo. Quando pressionado a confirmar os rumores sobre o interesse dos gigantes da Ligue 1 e as perspectivas de um novo contrato no Camp Nou, ele preferiu manter silêncio, concentrando-se inteiramente nas obrigações com a seleção.
Torres fez um breve comentário quando questionado sobre seu futuro no Barcelona: “Me vejo jogando a partida contra Cabo Verde amanhã.” Mais tarde, ele acrescentou em outra ocasião: “Não sei e não me importo. O importante é conquistar os três pontos. Questões externas não são importantes neste momento.”
Reencontro com o ex-técnico da Espanha está nos planos
O grande interesse de Paris é motivado pelo forte desejo de Enrique, que pretende se reunir com Torres após a passagem anterior dos dois pela seleção espanhola. Por outro lado, o *Marca* informa que o Barcelona — que inicialmente pretendia renovar o contrato do atacante para além de 2027 — mudou radicalmente de posição, já que se encontra em desesperada necessidade de capital novo.
Além disso, a vaga de Torres na escalação titular está cada vez mais ameaçada após a chegada de novos reforços para o ataque, como Anthony Gordon.
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Reorganização no ataque aguarda o Barcelona
O Barcelona certamente concretizará novas contratações para compensar a possível saída de Torres, que agora entrou no último ano de contrato. Enquanto isso, a diretoria do PSG tentará aproveitar a atual janela de transferências internacionais para fechar um acordo sobre o valor da transferência antes que o jogador se junte ao time para os treinos de pré-temporada. Caso a transferência se concretize, a disputa interna pelo posto de atacante no time de Enrique deve se tornar acirrada antes do início da nova temporada.
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