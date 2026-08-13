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Reencontro com Farke! Leeds mira a contratação de Nico Elvedi enquanto Sebastiaan Bornauw se aproxima da saída
Farke mira reencontro com o Gladbach
O Leeds United está otimista em fechar um acordo por Elvedi, enquanto busca acrescentar experiência significativa à sua linha defensiva. O jogador de 29 anos é um rosto conhecido do técnico do Leeds, Farke, já que atuou sob o comando do treinador alemão durante a campanha de 2022-23 na Renânia do Norte-Vestfália. Com o contrato atual de Elvedi no Gladbach prestes a expirar no próximo verão europeu, o clube da Bundesliga estaria aberto a uma venda para evitar perder o veterano de graça daqui a um ano.
Fontes no Leeds e no Monchengladbach disseram ao The Athletic que estão confiantes de que essa transferência de Elvedi tem grandes chances de acontecer. O internacional suíço tem sido presença constante na elite do futebol alemão há uma década, e Farke está interessado em levar esse nível de tranquilidade e entendimento tático para a campanha do clube na Premier League.
- AFP
Saída de Bornauw facilita transferência
A investida por Elvedi acontece no momento em que Sebastiaan Bornauw se aproxima de uma saída de West Yorkshire para retornar à Alemanha. Como noticiado primeiro pela Sky Sport Germany, o Hamburgo está confiante em garantir a contratação do zagueiro belga, que busca tempo de jogo regular após uma passagem frustrante por Elland Road. Por sua vez, o Leeds reconheceu que o defensor pode sair em busca de um novo desafio.
Depois de ter dificuldades para se firmar como titular regular, Bornauw está ansioso por um recomeço em busca de minutos garantidos. Sua possível saída obrigaria o Leeds, que vem atuando com um sistema de três zagueiros desde o último inverno, a reforçar suas opções para a zaga. Para preencher essa lacuna, o clube mira Elvedi, um defensor experiente que entrou em campo 36 vezes pelo Monchengladbach na última temporada, contribuindo com dois gols e três assistências, e soma um impressionante total de 19 gols em 364 partidas pelo time alemão.
Presença veterana para o Real Madrid
Elvedi chega com um currículo impressionante, tendo sido um jogador de desempenho consistente no mais alto nível tanto por clube quanto por seleção. O defensor teve papel central na campanha da Suíça na Copa do Mundo neste verão, ajudando seu país a chegar às quartas de final antes de ser eliminado pela Argentina.
O especialista em transferências Florian Plettenberg confirmou ainda mais o avanço do acordo, informando que Elvedi e o Leeds United já acertaram os termos pessoais de um contrato até 2029. Entende-se que o defensor suíço está extremamente interessado em se transferir para a Premier League antes do fim da janela de transferências. O Leeds agora prepara sua primeira oferta formal, que deve ser apresentada em breve, com o Borussia Monchengladbach aberto a sancionar a venda se sua avaliação for atendida.
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A janela ativa continua em Elland Road
Se o acordo por Elvedi for concretizado, o defensor suíço se juntará a Harry Wilson, Tarik Muharemovic e James Trafford como a quarta contratação de verão do Leeds. Sua chegada reforçaria significativamente a rotação defensiva de Farke, ao mesmo tempo em que destacaria a disposição da diretoria em apoiar o técnico com um talento confiável e experiente, justamente quando o Leeds se prepara para iniciar sua campanha na Premier League com uma partida fora de casa contra o Nottingham Forest em 22 de agosto.
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