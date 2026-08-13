A investida por Elvedi acontece no momento em que Sebastiaan Bornauw se aproxima de uma saída de West Yorkshire para retornar à Alemanha. Como noticiado primeiro pela Sky Sport Germany, o Hamburgo está confiante em garantir a contratação do zagueiro belga, que busca tempo de jogo regular após uma passagem frustrante por Elland Road. Por sua vez, o Leeds reconheceu que o defensor pode sair em busca de um novo desafio.

Depois de ter dificuldades para se firmar como titular regular, Bornauw está ansioso por um recomeço em busca de minutos garantidos. Sua possível saída obrigaria o Leeds, que vem atuando com um sistema de três zagueiros desde o último inverno, a reforçar suas opções para a zaga. Para preencher essa lacuna, o clube mira Elvedi, um defensor experiente que entrou em campo 36 vezes pelo Monchengladbach na última temporada, contribuindo com dois gols e três assistências, e soma um impressionante total de 19 gols em 364 partidas pelo time alemão.