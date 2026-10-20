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imago-sport-1083582221.jpgSports Press Photo
Alvino Hanafi
Traduzido por

Reencontro alemão! Konate e Diomande, ex-jogadores do Leipzig, prometem dar trabalho ao antigo clube enquanto Mourinho busca a perfeição

Real Madrid
I. Konate
Real Madrid x Leipzig
Leipzig
Liga dos Campeões

Os defensores do Real Madrid Ibrahima Konate e Yan Diomande se preparam para um reencontro especial com o ex-clube RB Leipzig na quarta-feira. O jogador da seleção francesa elogiou a aura do técnico Jose Mourinho, mas ressaltou que o Real Madrid precisa vencer o ex-clube de ambos antes de voltar as atenções para o El Clásico.

  • Konate se prepara para reencontro emocionante no Santiago Bernabéu

    O zagueiro do Real Madrid Ibrahima Konate representou o elenco na Ciudad Real Madrid nesta terça-feira, antes do confronto com o RB Leipzig pela Champions League. A equipe de Jose Mourinho chega à terceira rodada em busca de manter o aproveitamento de 100% na competição europeia, após as vitórias sobre Inter de Milão e Roma.

    O confronto tem um significado pessoal especial para Konate, que disputou 66 partidas pelo Leipzig entre 2017 e 2021, antes de chegar à Espanha.

    “A partida de amanhã é muito especial para mim porque vou enfrentar meu ex-clube”, afirmou Konate. “Estou muito feliz por rever meus ex-companheiros de equipe, e estamos ansiosos para vencer amanhã e ficar em uma boa posição entre os oito primeiros.”

  • imago-sport-1083309127.jpgZUMA Press Wire

    Defensor abre o jogo sobre a vida no Real Madrid, Diomande e a aura de Mourinho

    Konate demonstrou satisfação com seus primeiros meses em Madri e destacou a projeção mundial do clube, sua parceria com Yan Diomande, de 19 anos, e a presença imponente do técnico Jose Mourinho. “É mais do que eu esperava: a mídia, tudo ganha uma dimensão muito maior”, afirmou Konate. “Para mim, é o melhor time do mundo.”

    Ao elogiar Diomande, seu ex-companheiro no Leipzig, Konate acrescentou: “Ele tem muito talento... Trabalha muito todos os dias, e não consigo imaginar por que não teria sucesso neste time no futuro.”

    Sobre a influência de Mourinho, Konate revelou: “Ele tem uma aura impressionante, que nem todos os técnicos têm. É claro que, quando ele fala, todos no vestiário escutam e o respeitam.”

  • Konate descarta distração com o El Clásico e elogia companheiros de equipe franceses

    Com um grande confronto nacional contra o Barcelona se aproximando, Konate insistiu que o Real Madrid não pode perder o foco nos compromissos europeus. “É muito importante pensar apenas no próximo jogo”, afirmou Konate. “Se vencermos amanhã, isso nos ajudará a jogar melhor no El Clasico, mas, se pensarmos apenas no El Clasico, não estaremos preparados para amanhã.”

    Konate também atribuiu aos franceses do Madrid, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappe e Ferland Mendy, um papel importante em sua rápida adaptação.

    “Tive muita sorte de conviver com Tchouameni e Mbappe”, explicou. “Eles já me contaram muita coisa sobre o clube... Meu único sonho aqui é alcançar o sucesso.”

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  • imago-sport-1084557024.jpgLaPresse

    Real Madrid busca terceira vitória europeia consecutiva

    Apoiado por uma marca excepcional em casa, com gols em 44 jogos consecutivos da Champions League no Santiago Bernabéu, o Real Madrid busca consolidar sua posição entre os oito primeiros.

    O Leipzig viaja à Espanha em busca de redenção sob o comando de Martin Demichelis, após sofrer uma pesada derrota por 6 a 1 para o Bayern de Munique em uma partida nacional no fim de semana e perder seus últimos seis jogos fora de casa em competições europeias.

    Konate, Diomande e o Real Madrid recebem a equipe alemã na noite de quarta-feira em busca de três pontos fundamentais antes de voltarem as atenções para o El Clásico.

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