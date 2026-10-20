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Reencontro alemão! Konate e Diomande, ex-jogadores do Leipzig, prometem dar trabalho ao antigo clube enquanto Mourinho busca a perfeição
Konate se prepara para reencontro emocionante no Santiago Bernabéu
O zagueiro do Real Madrid Ibrahima Konate representou o elenco na Ciudad Real Madrid nesta terça-feira, antes do confronto com o RB Leipzig pela Champions League. A equipe de Jose Mourinho chega à terceira rodada em busca de manter o aproveitamento de 100% na competição europeia, após as vitórias sobre Inter de Milão e Roma.
O confronto tem um significado pessoal especial para Konate, que disputou 66 partidas pelo Leipzig entre 2017 e 2021, antes de chegar à Espanha.
“A partida de amanhã é muito especial para mim porque vou enfrentar meu ex-clube”, afirmou Konate. “Estou muito feliz por rever meus ex-companheiros de equipe, e estamos ansiosos para vencer amanhã e ficar em uma boa posição entre os oito primeiros.”
- ZUMA Press Wire
Defensor abre o jogo sobre a vida no Real Madrid, Diomande e a aura de Mourinho
Konate demonstrou satisfação com seus primeiros meses em Madri e destacou a projeção mundial do clube, sua parceria com Yan Diomande, de 19 anos, e a presença imponente do técnico Jose Mourinho. “É mais do que eu esperava: a mídia, tudo ganha uma dimensão muito maior”, afirmou Konate. “Para mim, é o melhor time do mundo.”
Ao elogiar Diomande, seu ex-companheiro no Leipzig, Konate acrescentou: “Ele tem muito talento... Trabalha muito todos os dias, e não consigo imaginar por que não teria sucesso neste time no futuro.”
Sobre a influência de Mourinho, Konate revelou: “Ele tem uma aura impressionante, que nem todos os técnicos têm. É claro que, quando ele fala, todos no vestiário escutam e o respeitam.”
Konate descarta distração com o El Clásico e elogia companheiros de equipe franceses
Com um grande confronto nacional contra o Barcelona se aproximando, Konate insistiu que o Real Madrid não pode perder o foco nos compromissos europeus. “É muito importante pensar apenas no próximo jogo”, afirmou Konate. “Se vencermos amanhã, isso nos ajudará a jogar melhor no El Clasico, mas, se pensarmos apenas no El Clasico, não estaremos preparados para amanhã.”
Konate também atribuiu aos franceses do Madrid, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappe e Ferland Mendy, um papel importante em sua rápida adaptação.
“Tive muita sorte de conviver com Tchouameni e Mbappe”, explicou. “Eles já me contaram muita coisa sobre o clube... Meu único sonho aqui é alcançar o sucesso.”
- LaPresse
Real Madrid busca terceira vitória europeia consecutiva
Apoiado por uma marca excepcional em casa, com gols em 44 jogos consecutivos da Champions League no Santiago Bernabéu, o Real Madrid busca consolidar sua posição entre os oito primeiros.
O Leipzig viaja à Espanha em busca de redenção sob o comando de Martin Demichelis, após sofrer uma pesada derrota por 6 a 1 para o Bayern de Munique em uma partida nacional no fim de semana e perder seus últimos seis jogos fora de casa em competições europeias.
Konate, Diomande e o Real Madrid recebem a equipe alemã na noite de quarta-feira em busca de três pontos fundamentais antes de voltarem as atenções para o El Clásico.
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