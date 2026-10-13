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Reece James sofre revés por lesão: capitão do Chelsea não treina por problema no joelho antes de visita ao Everton
Novas preocupações com a condição física do capitão
James não participou do treino do elenco principal em Cobham na terça-feira, quando o Chelsea começou a se preparar para visitar o Everton no Goodison Park no sábado. O jogador de 26 anos não foi visto nos primeiros 15 minutos da atividade, abertos à imprensa, o que alimentou especulações sobre o prazo para sua recuperação.
James já havia ficado de fora da vitória do Chelsea por 5 a 1 sobre o Bournemouth pela Premier League no último fim de semana. O técnico Xabi Alonso já havia esclarecido a situação ao revelar que o jogador da seleção inglesa enfrenta um problema no joelho. O espanhol minimizou a gravidade do problema, classificando-o como um dos vários “pequenos problemas” que afetam o ritmo do elenco. No entanto, a equipe médica do clube deve avaliar James semana a semana para determinar quando ele poderá voltar a disputar partidas oficiais com segurança, sem correr o risco de agravar o problema.
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Reforços para o meio-campo oferecem cobertura tática
Embora perder um jogador da importância de James seja sempre um golpe, a boa fase recente do Chelsea trouxe algum alívio para Alonso. Jordan Henderson foi o destaque na vitória sobre o Bournemouth, marcando dois gols, incluindo uma cobrança de falta espetacular nos minutos finais, e dando uma assistência. A liderança do veterano meio-campista tem ajudado a preencher a lacuna deixada pelo capitão, mantendo a equipe concentrada em um período de transição e incertezas relacionadas a lesões.
Alonso também conta com a vantagem de ter um elenco com muitas opções para atravessar esse período complicado. A volta de Moises Caicedo à plena forma física reforçou o meio-campo, enquanto Romeo Lavia e Valentin Barco seguem prontos como alternativas para as posições centrais.
Jogos importantes pela frente
A urgência para ter James de volta em campo se deve à difícil sequência de jogos que aguarda a equipe do oeste de Londres. Depois do confronto com o Everton, o Chelsea terá um clássico londrino de grande importância contra o Tottenham Hotspur. Em seguida, enfrentará o Liverpool pela quarta fase da Copa da Liga Inglesa e o Manchester United pela Premier League. Nesses jogos, a combinação singular de força física e qualidade técnica de James seria essencial para conquistar bons resultados.
À parte dos problemas físicos do capitão, o Chelsea tem relativamente poucos desfalques, com Jamie Gittens sendo o único outro desfalque importante. O jovem ponta sofreu uma lesão no tornozelo enquanto defendia a seleção sub-21 da Inglaterra durante a pausa para jogos internacionais.
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Problemas com lesões e posição na tabela do campeonato
James disputou seis partidas pelo Chelsea em todas as competições até agora nesta temporada, mas já ficou fora de dois jogos. Além de desfalcar a equipe na vitória sobre o Bournemouth, ele não atuou na derrota por 3 a 0 para o Brentford pela Premier League, pouco antes da recente pausa para jogos de seleções.
O Chelsea ocupa atualmente a sexta posição na Premier League, com 10 pontos conquistados nas seis primeiras partidas. A equipe está oito pontos atrás do líder Manchester City, que mantém 100% de aproveitamento.
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