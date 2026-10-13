James não participou do treino do elenco principal em Cobham na terça-feira, quando o Chelsea começou a se preparar para visitar o Everton no Goodison Park no sábado. O jogador de 26 anos não foi visto nos primeiros 15 minutos da atividade, abertos à imprensa, o que alimentou especulações sobre o prazo para sua recuperação.

James já havia ficado de fora da vitória do Chelsea por 5 a 1 sobre o Bournemouth pela Premier League no último fim de semana. O técnico Xabi Alonso já havia esclarecido a situação ao revelar que o jogador da seleção inglesa enfrenta um problema no joelho. O espanhol minimizou a gravidade do problema, classificando-o como um dos vários “pequenos problemas” que afetam o ritmo do elenco. No entanto, a equipe médica do clube deve avaliar James semana a semana para determinar quando ele poderá voltar a disputar partidas oficiais com segurança, sem correr o risco de agravar o problema.