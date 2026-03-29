Getty/GOAL
Traduzido por
Reece James recebeu uma mensagem “inacreditável” de seu rival na seleção inglesa, Tino Livramento, em meio à disputa pela vaga de lateral-direito
Em campo pela Inglaterra
Livramento abraçou de todo o coração a oportunidade de causar boa impressão no cenário internacional. Com James atualmente afastado devido a uma lesão no tendão e ausente da concentração deste mês, o lateral do Newcastle está ansioso para consolidar uma vaga no time titular. A Inglaterra conta com inúmeras opções na defesa, mas o recente empate em 1 a 1 no amistoso contra o Uruguai proporcionou a plataforma perfeita para o jogador de 23 anos demonstrar suas capacidades defensivas. Embora respeite seu colega, ele sabe que provar seu valor ao novo técnico é vital para seus sonhos na Copa do Mundo.
- Getty Images Sport
Elogios a um rival
Apesar de disputar diretamente uma vaga no time titular, o jogador do Newcastle demonstrou enorme classe em relação ao seu compatriota lesionado. Quando questionado sobre sua mentalidade e a rivalidade, ele foi totalmente honesto sobre a situação, afirmando: "O Reece é um jogador incrível e espero que ele volte o mais rápido possível."
Disputando uma vaga na Copa do Mundo
A intensidade no estágio da seleção aumentou naturalmente, à medida que os jogadores disputam uma vaga no torneio de verão. Reconhecendo esse clima de tensão, o zagueiro observou que todos estão desesperados para garantir seu lugar. “De certa forma, há mais tensão nos jogos deste mês, porque todos querem jogar na Copa do Mundo”, explicou Livramento. “É bom ser convocado, mas é ainda melhor estar em campo. Já tive que esperar várias vezes no passado pela minha oportunidade. Estou focado apenas nessa chance de impressionar.”
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para a Inglaterra?
A Inglaterra tem pouco tempo para se recuperar antes do próximo teste. A equipe de Thomas Tuchel recebe o Japão nesta terça-feira para encerrar a atual concentração internacional. De olho no verão, os Três Leões foram sorteados no Grupo L para a tão esperada Copa do Mundo. Eles estreiam na fase de grupos contra a Croácia no dia 17 de junho, seguido por um confronto complicado contra Gana seis dias depois. A primeira fase termina com um confronto contra o Panamá no dia 27 de junho.