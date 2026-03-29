Livramento abraçou de todo o coração a oportunidade de causar boa impressão no cenário internacional. Com James atualmente afastado devido a uma lesão no tendão e ausente da concentração deste mês, o lateral do Newcastle está ansioso para consolidar uma vaga no time titular. A Inglaterra conta com inúmeras opções na defesa, mas o recente empate em 1 a 1 no amistoso contra o Uruguai proporcionou a plataforma perfeita para o jogador de 23 anos demonstrar suas capacidades defensivas. Embora respeite seu colega, ele sabe que provar seu valor ao novo técnico é vital para seus sonhos na Copa do Mundo.