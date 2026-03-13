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Reece James está “nas nuvens”, já que o capitão do Chelsea pretende passar seus “melhores anos” em Stamford Bridge após assinar novo contrato
Um compromisso para toda a vida em Stamford Bridge
O Chelsea confirmou oficialmente que James garantiu seu futuro a longo prazo no oeste de Londres ao assinar um novo contrato impressionante, válido até 2032. O jogador formado na base, que ingressou no clube aos seis anos de idade, consolidou seu status como peça fundamental do projeto esportivo do clube.
O zagueiro de 26 anos está agora pronto para permanecer no centro da equipe principal por quase mais uma década. Tendo progredido nas categorias de base até chegar ao topo, sua renovação representa um impulso significativo para a visão da diretoria de construir um elenco em torno de lideranças formadas no clube e talentos de elite.
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Da base ao cargo de capitão
Após assinar seu novo contrato, James disse estar muito feliz e declarou ao site oficial doclube: “Estou nas nuvens por ter renovado meu contrato — o Chelsea significa muito para mim. Sempre disse que quero passar meus melhores anos aqui e acredito sinceramente que temos tudo o que é preciso para dar continuidade aos nossos sucessos anteriores.”
O sentimento do zagueiro foi compartilhado pelos diretores esportivos Paul Winstanley e Laurence Stewart, que destacaram sua importância para a identidade do clube. “Ele é o líder desta equipe, tanto dentro quanto fora de campo. Reece sabe o que significa vestir este emblema e estamos ansiosos para continuar esta jornada juntos.”
Planos ambiciosos para o futuro
James já levou o time a conquistar títulos na Liga Conferência da UEFA e na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, provando ser um pilar tático para o elenco. Sua decisão de renovar o contrato até 2032 representa um dos compromissos mais duradouros da Premier League, demonstrando total confiança na atual comissão técnica e na estratégia de contratações.
O jogador da seleção inglesa cumpriu a promessa que demonstrou ainda adolescente, quando ganhou o prêmio de Jogador da Temporada da Academia em 2018. Ao dedicar seus melhores anos ao Blues, ele garante que o mantra “Made in Cobham” continue sendo o coração do clube durante um período de transição significativa.
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Liderando a difícil tarefa do Chelsea
O Chelsea ocupa atualmente a quinta posição na tabela da Premier League, na busca por uma vaga na Liga dos Campeões. James continua sendo um jogador fundamental para os Blues nesta temporada, tendo disputado 35 partidas em todas as competições, marcado dois gols e dado sete assistências.
O próximo jogo dos Blues é um confronto pelo campeonato contra o Newcastle, antes de enfrentar um desafio difícil contra o PSG na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões – a partida de ida terminou com uma vitória por 5 a 2 para os parisienses.
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