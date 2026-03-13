Reece James está “nas nuvens”, já que o capitão do Chelsea pretende passar seus “melhores anos” em Stamford Bridge após assinar novo contrato

O Chelsea confirmou oficialmente que James garantiu seu futuro a longo prazo no oeste de Londres ao assinar um novo contrato impressionante, válido até 2032. O jogador formado na base, que ingressou no clube aos seis anos de idade, consolidou seu status como peça fundamental do projeto esportivo do clube.

O zagueiro de 26 anos está agora pronto para permanecer no centro da equipe principal por quase mais uma década. Tendo progredido nas categorias de base até chegar ao topo, sua renovação representa um impulso significativo para a visão da diretoria de construir um elenco em torno de lideranças formadas no clube e talentos de elite.