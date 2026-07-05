Reece James ainda está lesionado? O lateral do Chelsea não participa do treino da Inglaterra antes do confronto contra o México na Copa do Mundo, enquanto Thomas Tuchel dá notícias sobre sua condição física

A Inglaterra enfrenta uma espera angustiante quanto à disponibilidade de Reece James, depois que o capitão do Chelsea não pôde se juntar aos companheiros para o último treino na Cidade do México. O lateral-direito vem lutando contra uma lesão no tendão da coxa, que surgiu pela primeira vez durante o empate na fase de grupos contra Gana, e sua ausência do grupo principal sugere que ele ainda enfrenta um grande desafio para estar pronto para a partida das oitavas de final no domingo.

Embora as notícias sobre James fossem cautelosas, Tuchel pôde dar as boas-vindas a Jarell Quansah de volta ao grupo. Quansah perdeu a vitória apertada por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo após sofrer uma lesão no tornozelo na vitória anterior contra o Panamá. Seu retorno aos treinos completos dá um impulso muito necessário à defesa da Inglaterra, que foi forçada a passar por várias reorganizações durante o torneio até agora. “Vocês viram que o Jarell treinou, treinou normalmente e está totalmente disponível. O Reece talvez consiga entrar no banco; ele precisa de uma última avaliação dos médicos e de um parecer médico para saber se isso faz sentido”, explicou o técnico alemão.