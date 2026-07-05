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Reece James ainda está lesionado? O lateral do Chelsea não participa do treino da Inglaterra antes do confronto contra o México na Copa do Mundo, enquanto Thomas Tuchel dá notícias sobre sua condição física
Reece James continua sendo uma grande dúvida
A Inglaterra enfrenta uma espera angustiante quanto à disponibilidade de Reece James, depois que o capitão do Chelsea não pôde se juntar aos companheiros para o último treino na Cidade do México. O lateral-direito vem lutando contra uma lesão no tendão da coxa, que surgiu pela primeira vez durante o empate na fase de grupos contra Gana, e sua ausência do grupo principal sugere que ele ainda enfrenta um grande desafio para estar pronto para a partida das oitavas de final no domingo.
Embora as notícias sobre James fossem cautelosas, Tuchel pôde dar as boas-vindas a Jarell Quansah de volta ao grupo. Quansah perdeu a vitória apertada por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo após sofrer uma lesão no tornozelo na vitória anterior contra o Panamá. Seu retorno aos treinos completos dá um impulso muito necessário à defesa da Inglaterra, que foi forçada a passar por várias reorganizações durante o torneio até agora. “Vocês viram que o Jarell treinou, treinou normalmente e está totalmente disponível. O Reece talvez consiga entrar no banco; ele precisa de uma última avaliação dos médicos e de um parecer médico para saber se isso faz sentido”, explicou o técnico alemão.
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Tuchel se prepara para um momento icônico da Copa do Mundo
Apesar das preocupações com lesões e dos obstáculos logísticos, Tuchel continua focado na tarefa em mãos. O ex-técnico do Bayern de Munique está claramente curtindo a grandiosidade do momento, enquanto busca levar a Inglaterra às quartas de final em Miami. Ele elogiou muito a hospitalidade recebida desde que chegou, mesmo sabendo que essa cordialidade desaparecerá assim que soar o apito inicial.
“É simplesmente uma partida icônica em um grande palco, e nós sentimos isso”, disse Tuchel após o treino nas instalações do “Quarry”, do Pumas. “As pessoas foram muito amigáveis, muito respeitosas, muito emocionadas. É claro que amanhã elas vão torcer pelo próprio time. Isso é absolutamente normal. Tivemos um local de treino incrível hoje. Um ambiente lindo, muito tranquilo, do mais alto nível. Então, há um pouco disso. Vocês conhecem a situação. Já falaram sobre isso. Mas as pessoas vão cuidar do que precisa ser cuidado. Precisamos de uma atuação forte, e acho que vamos conseguir isso.”
Harry Kane exige que “não haja desculpas”
O capitão da Inglaterra, Harry Kane, reconheceu as dificuldades que a seleção enfrenta nesta partida que é “das mais importantes que existem”, mas deixou claro para seus companheiros que não haveria “desculpas” caso não conseguissem vencer. Os Três Leões se preparam para enfrentar um ambiente hostil e a previsão de tempestades na capital mexicana, mas Kane insiste que a equipe deve encontrar uma maneira de avançar, independentemente da situação de James.
“Vai ser um jogo realmente difícil por muitos motivos diferentes”, disse Kane. “Em primeiro lugar, [o México] é uma seleção muito boa. Além disso, todos esses outros pequenos detalhes vão tornar tudo ainda mais difícil, mas, do nosso ponto de vista, é mais uma oportunidade de ganhar impulso. É o momento ideal para fazer isso. Portanto, não há desculpas em um jogo como este. Sabemos que será difícil. Sabemos que talvez tenhamos que lutar até o fim. Talvez tenhamos que encontrar uma maneira diferente de vencer. Mas é disso que se trata a Copa do Mundo. Todo mundo está ansioso por esse momento, pelo estádio, pela atmosfera e, no fim das contas, por estar presente nessas partidas. É por isso que treinamos como treinamos. É por isso que jogamos futebol: para viver esses jogos épicos.”
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Henderson está animado com o desafio no Azteca
O clima na Cidade do México está chegando ao auge, com a altitude e a torcida local hostil apresentando desafios únicos para a seleção da Inglaterra. O experiente meio-campista Jordan Henderson compartilhou desses sentimentos, admitindo que nem mesmo sua vasta experiência no futebol de alto nível o preparou para esse ambiente específico.
Ele explicou: “Não, para ser sincero, não acho que esse jogo se compare a nenhum outro em que já participei. Sim, já disputei muitos jogos diferentes na Liga dos Campeões, mas na Copa do Mundo, no México, contra o México, não acho que nada se compare a isso. É por isso que é um jogo tão especial de se participar.”
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