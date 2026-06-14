Segundo o jornal português Correio da Manhã, o clube alemão mais titulado concordou em reduzir o valor da rescisão do meio-campista.
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Redução no valor da rescisão? O FC Bayern de Munique parece estar decidido a se livrar do jogador que está na mira da demissão
Enquanto o FCB teria insistido até agora em uma quantia de 30 milhões de euros — valor que também estava estipulado no contrato de empréstimo do português com o Tottenham Hotspur como valor de rescisão em caso de compra —, o clube de Munique estaria agora disposto a receber “apenas” 25 milhões de euros pelo jogador de 30 anos.
Em primeiro lugar, o atual campeão alemão busca uma venda rápida de Palhinha, a fim de retirá-lo da folha de pagamento o mais cedo possível. Em Munique, o meio-campista receberia, segundo informações, cerca de 8,5 milhões de euros por ano.
O português chegou à Säbener Straße no verão de 2024, vindo do FC Fulham por um valor de transferência de 51 milhões de euros; assim, o FCB teria um prejuízo de mais de 50% caso a venda ocorresse nessas condições.
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João Palhinha não tem mais futuro no FC Bayern de Munique
É um fato comprovado que Palhinha não tem mais futuro no Bayern. Contratado inicialmente a pedido do ex-técnico Thomas Tuchel, Vincent Kompany praticamente não lhe deu mais nenhuma oportunidade.
Após 25 partidas em sua primeira temporada em Munique, na maioria das vezes apenas como reserva, o FCB emprestou Palhinha ao Spurs no verão de 2025. Lá, ele foi um dos poucos destaques em uma temporada extremamente decepcionante para o Tottenham, razão pela qual o clube londrino continua considerando uma contratação definitiva.
O próprio jogador preferiria retornar à sua terra natal, Portugal. Supostamente, já há algumas semanas que há contato com o Sporting de Lisboa. Palhinha estaria até mesmo disposto a abrir mão de parte do seu salário.