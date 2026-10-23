Questionado sobre o futuro de seu compatriota, sempre cercado por rumores de saída, o ex-jogador da seleção uruguaia Poyet, que falou em parceria com o Gambling.com, fonte de referência para sites de cassino, disse à GOAL: “Primeiro, ele precisa voltar a jogar.

“É incrível, porque, quando saiu de Portugal [do Sporting], ele estava a caminho do Chelsea. Eu queria muito que ele fosse para o Chelsea, mas ele foi para Paris e depois para Manchester. Foram decisões tomadas ao longo da carreira dele.

“Acho que, antes de tudo, ele precisa voltar. Não acredito que vá se transferir antes de disputar algumas partidas, ou pelo menos isso seria difícil. Lembro que tive uma lesão grave e a única coisa em que você pensa é voltar a campo e provar que está bem. Aí, sim, tomar uma decisão.

“Mas, obviamente, com todo o respeito aos jogadores do Manchester United, eu acharia que teria chances de jogar. Depois, depende do treinador e de como ele é.

“Neste Manchester United, dá para apostar em Ugarte no meio-campo depois que ele recuperar a forma física. Então, vamos esperar para ver se haverá alguma mudança entre agora e o momento em que ele voltar.”