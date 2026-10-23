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Redenção de Manuel Ugarte no Manchester United? Por que uma transferência em 2027 não é garantida, enquanto Gus Poyet aposta que o meio-campista uruguaio terá impacto positivo após lesão
Ugarte chegou ao Manchester United em uma transferência de £42 milhões.
Depois de ter ficado fora de ação no principal evento da Fifa na América do Norte, qualquer chance de uma transferência ser concretizada na janela de verão acabou. Ninguém iria desembolsar uma fortuna por um jogador que passaria vários meses afastado dos gramados.
O consenso geral era, porém, de que um acordo poderia ser fechado em janeiro, caso houvesse avanços positivos no longo processo de recuperação. Parecia haver pouca esperança de Ugarte voltar a ter espaço no Manchester United.
Ele disputou apenas 69 partidas pelo United desde que chegou do Paris Saint-Germain por 42 milhões de libras (56 milhões de dólares) em agosto de 2024. Na época, esperava-se que sua combatividade no meio-campo fosse útil ao gigante da Premier League.
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O Manchester United reforçou seu meio-campo
Ugarte nunca convenceu plenamente, porém, e foi perdendo espaço à medida que o veterano brasileiro Casemiro assumiu uma importante função de volante. Youri Tielemans, Andrey Santos e Carlos Baleba foram contratados antes da temporada 2026/27.
O Manchester United, no entanto, continuou frustrantemente irregular sob o comando do técnico Michael Carrick, o que intensificou as especulações sobre uma mudança no comando técnico. Quando Ugarte estiver novamente apto a jogar, um novo treinador poderá estar à frente da equipe.
Transferência ou segunda chance: o que vem pela frente para Ugarte?
Questionado sobre o futuro de seu compatriota, sempre cercado por rumores de saída, o ex-jogador da seleção uruguaia Poyet, que falou em parceria com o Gambling.com, fonte de referência para sites de cassino, disse à GOAL: “Primeiro, ele precisa voltar a jogar.
“É incrível, porque, quando saiu de Portugal [do Sporting], ele estava a caminho do Chelsea. Eu queria muito que ele fosse para o Chelsea, mas ele foi para Paris e depois para Manchester. Foram decisões tomadas ao longo da carreira dele.
“Acho que, antes de tudo, ele precisa voltar. Não acredito que vá se transferir antes de disputar algumas partidas, ou pelo menos isso seria difícil. Lembro que tive uma lesão grave e a única coisa em que você pensa é voltar a campo e provar que está bem. Aí, sim, tomar uma decisão.
“Mas, obviamente, com todo o respeito aos jogadores do Manchester United, eu acharia que teria chances de jogar. Depois, depende do treinador e de como ele é.
“Neste Manchester United, dá para apostar em Ugarte no meio-campo depois que ele recuperar a forma física. Então, vamos esperar para ver se haverá alguma mudança entre agora e o momento em que ele voltar.”
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Quando o contrato de Ugarte com o Manchester United terminar
Ugarte assinou um contrato de cinco anos com o Manchester United ao se mudar para Manchester, com vínculo até o verão de 2029. Isso significa que o clube não está pressionado a vendê-lo nem a receber propostas.
Ainda assim, decisões importantes precisam ser tomadas sobre a presença do esforçado jogador de 25 anos nos planos de longo prazo. Quando ele voltar aos treinos em campo, será possível avaliar melhor sua condição e suas chances de voltar a disputar espaço para jogar regularmente.
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