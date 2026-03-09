Goal.com
A redenção de Abel Ferreira: Palmeiras começa ano com pé direito e dá sinais de que o pior ficou para trás

Treinador português chega ao seu 11º título no comando do Verdão; no campeonato estadual, são seis finais e quatro títulos

No último domingo (8), o Palmeiras venceu o Novorizontino, por 2 a 1, e se sagrou campeão paulista pela 27ª vez. O título coroou uma excelente campanha do Alviverde, que contou com 10 vitórias, um empate e duas derrotas.

Mas o grande protagonista da noite foi Abel Ferreira. Após um ano de 2025 complicado, com três vices e muitas críticas da torcida, o troféu do Paulistão aparece como uma espécie de redenção para o português e comprova, mais uma vez, que o Palmeiras não pode ser descartado.

A conquista do estadual também aumenta uma marca significativa para o português: desde que chegou ao Brasil, o treinador disputou todas as finais de Campeonato Paulista (6) e saiu vitorioso em quatro oportunidades.

  • Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport

    2025: o ano do "quase"

    O ano de 2025 começou com muitas expectativas por parte da torcida palmeirense. Após ganhar apenas o Campeonato Paulista em 2024, a diretoria resolveu investir pesado em reforços e fez 12 contratações: Carlos Miguel, Khellven, Bruno Fuchs, Micael, Jefté, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Ramon Sosa, Facundo Torres, Paulinho e Vitor Roque.

    As chegadas surtiram efeito, muitos se tornaram titulares e a equipe conseguiu chegar na final do Campeonato Paulista e na final da Libertadores, além de terminar o Campeonato Brasileiro na segunda colocação. Apesar das boas campanhas, as contratações não foram suficientes para os títulos e o Alviverde amargou três vices campeonatos.

    Com isso, parte da torcida aumentou suas críticas à Abel Ferreira, que antes clamava por reforços mas, mesmo com eles, não conseguiu transformar em títulos. O ano de 2025, então, foi decepcionante para a torcida do Palmeiras.

  • Marlon FreitasFabio Menotti/Palmeiras

    Um começo de ano diferente

    Se em 2025 a diretoria do Palmeiras não mediu esforços para reforçar o elenco, o ano de 2026 começou com uma ideia diferente. Após as decepções do ano passado, o Alviverde entendeu que a necessidade era dispensar jogadores que não rendiam e trazer apenas peças pontuais.

    E foi o que aconteceu. Antes mesmo do início da nova temporada e após alguns jogos, o Verdão acertou as negociações de Weverton, Micael, Aníbal Moreno, Raphael Veiga, Facundo Torres e Bruno Rodrigues. Para equilibrar as saídas, apenas duas chegadas: Marlon Freitas e Jhon Árias. Além dos reforços, o Palmeiras deu oportunidade para novos atletas da base do clube, rejuvenescendo ainda mais o elenco.

    Com isso, Abel Ferreira tem o elenco com média de idade mais jovem do Brasileirão 2026 para trabalhar.

  • Palmeiras Paulista 2026Cesar Greco/Palmeiras

    Campeão do Paulistão 2026

    Como já é de praxe, a temporada no Brasil começou com os estaduais. Dessa vez, com o Campeonato Paulista reformulado e sendo jogado simultaneamente com o Brasileirão. Esse novo modelo fez com que Abel Ferreira poupasse seu time em algumas ocasiões, proporcionando alguns tropeços no meio do caminho, mas nada que impedisse mais um título do Palmeiras.

    Na primeira fase, o time garantiu sua classificação com a segunda melhor campanha geral, atrás apenas do Novorizontino e ganhando todos os clássicos. Nas quartas de final, o Verdão goleou o Capivariano por 4 a 0 e avançou para enfrentar o São Paulo. Na semifinal, mais uma vitória, 2 a 1 no Choque-Rei. Chegando na grande decisão, o Palmeiras duelou com o Novorizontino pelo título estadual.

    Em um confronto de ida e volta, na primeira partida a equipe venceu por 1 a 0, na Arena Crefisa Barueri, com gol de Flaco López. No segundo jogo, outra vitória, 2 a 1, com gols de Murilo e Vitor Roque.

    O título do Paulistão é o 27º da história do Palmeiras na competição, que ainda fica atrás do Corinthians, com 31 taças.

  • Palmeiras v LDU Quito - Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport

    Marca histórica para Abel Ferreira

    Com o título do Paulistão, Abel chegou ao seu 11º troféu à frente do Palmeiras. O treinador português agora se isolou como o maior vencedor da história do clube, ultrapassando Oswaldo Brandão, que ganhou 10 taças com o Verdão.

    Outro destaque importante é o domínio de Abel Ferreira na competição estadual. Desde que chegou ao Brasil, em outubro de 2020, o treinador chegou em todas as finais de Campeonato Paulista que disputou: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Com seis finais disputadas, o português saiu com o troféu em quatro oportunidades: 2022, 2023, 2024 e 2026.

  • FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-LIGAAFP

    Hora da volta por cima?

    O Palmeiras não precisou de muito tempo para conquistar seu primeiro troféu em 2026. Agora, a pergunta que fica é: chegou a hora da volta por cima?

    Após um 2025 sem títulos e com três vices, a equipe de Abel Ferreira mostrou, mais uma vez, que vai brigar em todos os campeonatos que disputar. Com isso, o Verdão demonstra que não teve dificuldades em superar um ano abaixo do esperado e quer, cada vez mais, se consolidar como a maior potência do futebol brasileiro, deixando o pior para trás.

