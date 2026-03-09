A redenção de Abel Ferreira: Palmeiras começa ano com pé direito e dá sinais de que o pior ficou para trás

No último domingo (8), o Palmeiras venceu o Novorizontino, por 2 a 1, e se sagrou campeão paulista pela 27ª vez. O título coroou uma excelente campanha do Alviverde, que contou com 10 vitórias, um empate e duas derrotas.

Mas o grande protagonista da noite foi Abel Ferreira. Após um ano de 2025 complicado, com três vices e muitas críticas da torcida, o troféu do Paulistão aparece como uma espécie de redenção para o português e comprova, mais uma vez, que o Palmeiras não pode ser descartado.

A conquista do estadual também aumenta uma marca significativa para o português: desde que chegou ao Brasil, o treinador disputou todas as finais de Campeonato Paulista (6) e saiu vitorioso em quatro oportunidades.