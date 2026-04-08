"Recuso-me a trabalhar nestas condições!" – Treinador da Ligue 1 critica a diretoria do clube ao anunciar sua saída

Em uma entrevista franca ao Ouest-France, Pantaloni confirmou sua decisão de deixar o cargo. O ex-técnico do Ajaccio chegou em 2024 com o objetivo claro de garantir o acesso da Ligue 2, feito que o clube alcançou imediatamente ao retornar à primeira divisão em 2025. No entanto, o sucesso em campo não se traduziu em harmonia nos bastidores.

Ao falar abertamente sobre suas frustrações e o motivo por trás de sua saída iminente, o técnico disse: “Há um motivo principal: a desconfiança demonstrada pela diretoria desde que cheguei. Se voltarmos ao início, quando me disseram que haveria uma mudança de treinador [em 2024], meu agente me colocou em contato com a diretoria. Tive três videochamadas: com Arnaud Tanguy [CEO], Laurent Koscielny [diretor esportivo] e com o presidente.

“Depois disso, soube que não era o técnico escolhido. Laurent Abergel, que me conhecia, ‘insistiu’ com o presidente. Laurent [Abergel] assumiu uma grande responsabilidade, porque não era fácil, com o objetivo de um retorno imediato à Ligue 1. Eu tinha aceitado o desafio, o que foi fantástico, porque me sentia capaz disso. Mas assinei nessas condições, o que mostra claramente que havia muitas dúvidas sobre mim, que a diretoria não estava muito segura de sua escolha.”