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"Recuso-me a trabalhar nestas condições!" – Treinador da Ligue 1 critica a diretoria do clube ao anunciar sua saída
Quebra de confiança no Lorient
Em uma entrevista franca ao Ouest-France, Pantaloni confirmou sua decisão de deixar o cargo. O ex-técnico do Ajaccio chegou em 2024 com o objetivo claro de garantir o acesso da Ligue 2, feito que o clube alcançou imediatamente ao retornar à primeira divisão em 2025. No entanto, o sucesso em campo não se traduziu em harmonia nos bastidores.
Ao falar abertamente sobre suas frustrações e o motivo por trás de sua saída iminente, o técnico disse: “Há um motivo principal: a desconfiança demonstrada pela diretoria desde que cheguei. Se voltarmos ao início, quando me disseram que haveria uma mudança de treinador [em 2024], meu agente me colocou em contato com a diretoria. Tive três videochamadas: com Arnaud Tanguy [CEO], Laurent Koscielny [diretor esportivo] e com o presidente.
“Depois disso, soube que não era o técnico escolhido. Laurent Abergel, que me conhecia, ‘insistiu’ com o presidente. Laurent [Abergel] assumiu uma grande responsabilidade, porque não era fácil, com o objetivo de um retorno imediato à Ligue 1. Eu tinha aceitado o desafio, o que foi fantástico, porque me sentia capaz disso. Mas assinei nessas condições, o que mostra claramente que havia muitas dúvidas sobre mim, que a diretoria não estava muito segura de sua escolha.”
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Controvérsia sobre cláusula contratual
A sequência dos acontecimentos só veio aumentar a tensão. Após o rebaixamento do Lorient, o técnico ficou encarregado de um difícil projeto de reconstrução. Apesar de ter cumprido todas as metas, ele alegou que a oferta de um novo contrato demorou muito a chegar, causando-lhe “muita decepção”. Quando a renovação foi finalmente proposta, parece que causou mais mal do que bem.
“Quando conquistamos o campeonato francês, decidimos abordar a diretoria sobre uma extensão de contrato, algo que provavelmente teria sido oferecido por muitos clubes nessa situação”, acrescentou ele. “Foi uma recusa categórica. A diretoria me disse que veríamos depois de seis ou sete partidas. Isso me causou muita decepção, considerando a temporada que tivemos. Após outro pedido, fui instruído a esperar até setembro [de 2025]. Nenhuma resposta. Depois, nos disseram para esperar por causa de questões de direitos de transmissão, depois pela audiência perante a DNGC [Diretoria Nacional de Controle de Gestão] e, por fim, pela venda do clube. As desculpas não eram necessariamente válidas. Sinceramente, ainda tenho a sensação de que eles não têm certeza do que sou capaz. Portanto, ainda há muita desconfiança.”
Superando as últimas partidas
Apesar dos problemas fora de campo, o elenco precisa agora se concentrar em enfrentar o restante da temporada. O Lorient vem tendo uma temporada respeitável e ocupa atualmente a nona posição na tabela, com 38 pontos. Após o recente empate em 1 a 1 contra o Paris, a equipe enfrenta uma difícil viagem para enfrentar o Lyon em 12 de abril. Com mais cinco partidas cruciais pela frente, incluindo confrontos em casa contra o Marselha e o Estrasburgo, todos os olhos estarão voltados para a reação dos jogadores à saída iminente do técnico.
O veterano pretende manter seu profissionalismo e concluir o trabalho antes de se despedir, mas insistiu que as condições do cargo são insustentáveis.
“Há muita decepção”, acrescentou ele. “Passei dois anos maravilhosos aqui. Acho que mantive excelentes relações com todos os envolvidos no clube. É uma pena que tenha chegado a este ponto. Uma coisa é certa: não sou um carreirista. Não tenho arrependimentos. Se passei 14 anos em Ajaccio, em um clube com recursos limitados, foi porque tive uma diretoria que confiava plenamente em mim, todos os dias. Agora, após dois anos no FC Lorient, tentei mostrar quem sou, do que sou capaz, mas ainda sinto essa desconfiança, e é por isso que me recuso a trabalhar nessas condições.”
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O que o futuro reserva para o Lorient?
Olhando para o futuro, o time bretão enfrenta um verão turbulento de transição. A diretoria deve agora procurar um sucessor capaz de lidar com a complexa política interna do clube. Encontrar um técnico que consiga dar continuidade à estabilidade desta temporada, ao mesmo tempo em que aceite as condições rigorosas da diretoria, será um grande desafio para os responsáveis pela tomada de decisões.