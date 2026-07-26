Lamine Yamal continua a consolidar o seu estatuto como um dos maiores talentos do futebol mundial e, apesar da tenra idade, o extremo do Barcelona conseguiu quebrar inúmeras barreiras desde a sua estreia ao mais alto nível.

O jornal "Sport" refere, numa reportagem, que a história de Yamal começou em Rocafonda, um bairro humilde da cidade de Mataró que continua a ocupar um lugar importante na sua vida.

Na verdade, sempre que marca um golo, Yamal evoca as suas origens ao formar o número "304" com as mãos, o código postal do bairro onde cresceu.

No mundo à volta de Lamine Yamal, há um nome que todos conhecem: Mounir Nasraoui, o pai do jogador. É a figura mais presente nos meios de comunicação, distinguindo-se pela sua personalidade forte e pelo cuidado de não perder nenhum jogo do filho.

Do outro lado, longe dos holofotes, está a figura que ampara e apoia Lamine: a sua mãe, Sheila Ebana.

Sheila é natural da cidade de Bata, na Guiné Equatorial, emigrou para Espanha ainda adolescente e deu à luz Lamine aos 11 anos, durante a sua relação com Mounir Nasraoui. Os dois separaram-se quando Lamine tinha apenas três anos, mas ela decidiu permanecer na Catalunha pelo seu futuro e pelo futuro do filho.

Como esclarece o documentário "304", através de várias entrevistas e comentários em voz off, a sua mãe é uma das figuras mais importantes da sua vida, tendo sido um apoio incondicional apesar de ele se ter mudado para a academia de "La Masia" aos 12 anos.

Lamine afirmou: "A minha mãe trabalhava num restaurante e, apesar de termos pouco, ficávamos muito felizes quando chegavam as festas e as ocasiões especiais. Comprou-me uma PlayStation. E por muito que lhe dê, nunca igualará o que ela me deu. A minha mãe foi um dos meus exemplos quando eu era pequeno."

E acrescentou: "Quando ela regressava a casa, sentava-se e conversava comigo, depois preparava a comida e ia trabalhar."

A mãe do jogador tem 39 anos e tornou-se a figura essencial por detrás do estrelato alcançado pelo filho. Quando Lamine jogava no clube La Torreta, Sheila tomou uma decisão determinante: ficar em Granollers, trabalhar arduamente e dedicar a sua vida ao crescimento e desenvolvimento do filho.