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imago-sport-1080313948.jpgZUMA Press Wire

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Recusando-se a culpar a mãe: Yamal: sou criativo e divertido, mas não tive a melhor infância

Especiais e Opinião
La Liga
L. Yamal
Barcelona
Espanha
Espanha

Lamine Yamal continua a consolidar o seu estatuto como um dos maiores talentos do futebol mundial e, apesar da tenra idade, o extremo do Barcelona conseguiu quebrar inúmeras barreiras desde a sua estreia ao mais alto nível.

O jornal "Sport" refere, numa reportagem, que a história de Yamal começou em Rocafonda, um bairro humilde da cidade de Mataró que continua a ocupar um lugar importante na sua vida. 

Na verdade, sempre que marca um golo, Yamal evoca as suas origens ao formar o número "304" com as mãos, o código postal do bairro onde cresceu. 

No mundo à volta de Lamine Yamal, há um nome que todos conhecem: Mounir Nasraoui, o pai do jogador. É a figura mais presente nos meios de comunicação, distinguindo-se pela sua personalidade forte e pelo cuidado de não perder nenhum jogo do filho. 

Do outro lado, longe dos holofotes, está a figura que ampara e apoia Lamine: a sua mãe, Sheila Ebana.

Sheila é natural da cidade de Bata, na Guiné Equatorial, emigrou para Espanha ainda adolescente e deu à luz Lamine aos 11 anos, durante a sua relação com Mounir Nasraoui. Os dois separaram-se quando Lamine tinha apenas três anos, mas ela decidiu permanecer na Catalunha pelo seu futuro e pelo futuro do filho.

Como esclarece o documentário "304", através de várias entrevistas e comentários em voz off, a sua mãe é uma das figuras mais importantes da sua vida, tendo sido um apoio incondicional apesar de ele se ter mudado para a academia de "La Masia" aos 12 anos.

Lamine afirmou: "A minha mãe trabalhava num restaurante e, apesar de termos pouco, ficávamos muito felizes quando chegavam as festas e as ocasiões especiais. Comprou-me uma PlayStation. E por muito que lhe dê, nunca igualará o que ela me deu. A minha mãe foi um dos meus exemplos quando eu era pequeno."

E acrescentou: "Quando ela regressava a casa, sentava-se e conversava comigo, depois preparava a comida e ia trabalhar."

A mãe do jogador tem 39 anos e tornou-se a figura essencial por detrás do estrelato alcançado pelo filho. Quando Lamine jogava no clube La Torreta, Sheila tomou uma decisão determinante: ficar em Granollers, trabalhar arduamente e dedicar a sua vida ao crescimento e desenvolvimento do filho.

  • A educação da sua mãe e os seus conselhos

    Sheila vive atualmente na zona de Mataró com o seu filho Keyne, e passa este verão numa região tranquila, onde leva o filho ao acampamento de verão com o resto das crianças.

    Sheila leva uma vida feliz e tornou-se também uma estrela nas redes sociais, sendo seguida por 200 mil pessoas no Instagram e cerca de 1,5 milhão de seguidores no TikTok.

    A mãe de Lamine costuma publicar vídeos nas redes sociais, especialmente aqueles que a mostram com Lamine e com o seu outro filho. Deixou também de trabalhar após longos anos passados no setor da hotelaria e em trabalhos árduos.

    Publicou um vídeo para felicitar o filho no seu décimo oitavo aniversário, no qual disse: "Por mais que os anos passem e tu cresças, continuarás sempre a ser o meu menino no meu coração. Feliz aniversário, filho, desejo que sejas sempre feliz. Amo-te muito."

    Lamine, por sua vez, dirigiu uma mensagem de eterna gratidão à sua mãe, em reconhecimento pelos esforços que ela fez para o proteger das preocupações que ela própria carregava.

    E afirmou: "Digo sempre à minha mãe que lhe estou muito grato, porque, apesar da dificuldade daquilo por que passava, fez com que eu não visse nada de mau. Talvez não tenha tido a melhor infância do mundo, mas ela fazia-me ver apenas o lado bom e aproveitar a vida. Não tenho nada de que a possa culpar."

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  • Lamine Yamal, Alberto MoleiroGetty Images

    Não esperava jogar pelo Barcelona tão cedo

    No documentário "Decoded", produzido pela rede DAZN, o internacional espanhol admitiu que nunca esperou chegar à equipa principal numa idade tão jovem.

    Disse o jovem jogador: "Conseguia imaginar-me a jogar pelo Barcelona, mas nunca tão depressa. É um sonho, pois desde pequeno sonhamos em disputar jogos da Liga dos Campeões."

    A rápida ascensão que viveu obrigou-o também a assimilar uma carreira que mudou de um dia para o outro. Ainda assim, garante que dificilmente encontrou tempo suficiente para parar e refletir sobre tudo o que conquistou.

    E acrescentou: "Tudo acontece tão rápido que não pensamos completamente nisso. E, graças a Deus, não sofri nenhuma lesão grave, mas há momentos em que dizemos: que experiência maravilhosa, pois é algo que qualquer pessoa deseja."

    Antes de chegar à academia de La Masia, Yamal deu os seus primeiros passos no futebol no clube La Torreta, onde começou a desenvolver o seu estilo de jogo que, ainda hoje, é uma das suas características mais marcantes.

    Descreveu a sua forma de jogar dizendo: "Sou um jogador criativo e divertido. Talvez passe longos minutos sem tocar na bola, mas num único minuto posso fazer-te desfrutar de ver um jogo de futebol."

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