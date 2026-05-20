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Recurso do Southampton é negado! O pedido dos Saints para reverter a expulsão na final do playoff é indeferido, e a punição pelo escândalo de espionagem é mantida
Comissão da EFL mantém punição por espionagem
A EFL anunciou nesta quarta-feira que o recurso do Southampton contra a sua expulsão dos play-offs foi categoricamente rejeitado. A rejeição do recurso pelo painel de arbitragem independente da liga foi confirmada em um comunicado oficial: “Um painel de arbitragem da liga rejeitou esta noite o recurso do Southampton Football Club contra a sanção imposta pela comissão disciplinar independente, após o reconhecimento de múltiplas violações dos regulamentos da EFL. A decisão significa que a sanção original de expulsão dos play-offs do Campeonato permanece em vigor, assim como a dedução de quatro pontos a ser aplicada à tabela do Campeonato de 2026-27 e a reprimenda em relação a todas as acusações.”
Consequentemente, o Middlesbrough, que inicialmente perdeu a partida da semifinal por 2 a 1, avança em seu lugar.
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Os Saints expressam profunda decepção
O clube da costa sul reagiu à decisão final mantendo sua posição de que a punição foi excessivamente severa. Ao divulgar um extenso comunicado reconhecendo o resultado, o Southampton expressou sua consternação: “Sabemos o quanto este momento será doloroso para nossos torcedores, jogadores, equipe técnica, parceiros comerciais e toda a comunidade, que deram tanto apoio ao time ao longo da temporada, e pedimos desculpas mais uma vez a todos os afetados por isso. O clube refletirá cuidadosamente sobre os eventos que levaram a este ponto, aprenderá com eles e tomará as medidas necessárias para seguir em frente com responsabilidade. Embora esta noite seja um momento doloroso, este clube de futebol responderá com humildade, responsabilidade e determinação para corrigir a situação.”
Invasões no campo de treino e reação negativa do adversário
A polêmica surgiu depois que um membro da equipe de análise do técnico Tonda Eckert teria sido flagrado filmando os treinos do Middlesbrough. A EFL revelou que o Southampton admitiu ter realizado observações ilícitas em relação a três partidas distintas contra o Oxford United, o Ipswich Town e o Middlesbrough.
Este escândalo frustrou profundamente o Hull City, que agora precisa se preparar para um adversário completamente diferente. O proprietário do Hull, Acun Ilicali, expressou seu descontentamento à Sky Sports, sugerindo uma possível ação judicial. Ele declarou: “Não quero acusar ninguém e até vermos o quadro completo, mas isso teve um impacto muito grande sobre nós. Represento um grande clube e uma grande família e não permitirei que nossa família seja prejudicada por injustiça.”
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O que vem a seguir nas eliminatórias do Campeonato
A atenção agora se volta totalmente para a tão esperada final de sábado no Estádio de Wembley, onde o Middlesbrough enfrentará o Hull. O vencedor garantirá uma cobiçada vaga na primeira divisão, assegurando cerca de 200 milhões de libras em receitas de transmissão. Enquanto isso, o Southampton enfrenta uma realidade sombria ao se preparar para mais uma temporada exaustiva na Championship, sobrecarregado por um saldo negativo de pontos antes mesmo de a bola rolar.