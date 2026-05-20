Recurso do Southampton é negado! O pedido dos Saints para reverter a expulsão na final do playoff é indeferido, e a punição pelo escândalo de espionagem é mantida

A EFL anunciou nesta quarta-feira que o recurso do Southampton contra a sua expulsão dos play-offs foi categoricamente rejeitado. A rejeição do recurso pelo painel de arbitragem independente da liga foi confirmada em um comunicado oficial: “Um painel de arbitragem da liga rejeitou esta noite o recurso do Southampton Football Club contra a sanção imposta pela comissão disciplinar independente, após o reconhecimento de múltiplas violações dos regulamentos da EFL. A decisão significa que a sanção original de expulsão dos play-offs do Campeonato permanece em vigor, assim como a dedução de quatro pontos a ser aplicada à tabela do Campeonato de 2026-27 e a reprimenda em relação a todas as acusações.”

Consequentemente, o Middlesbrough, que inicialmente perdeu a partida da semifinal por 2 a 1, avança em seu lugar.