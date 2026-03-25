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Recurso do Real Madrid é indeferido; Federico Valverde é suspenso por cartão vermelho contra o Atlético
Comissão Disciplinar mantém relatório do árbitro
De acordo com o AS, a Comissão Disciplinar decidiu não interferir no relatório oficial da partida elaborado pelo árbitro Munuera Montero. Valverde foi expulso aos 77 minutos da partida contra o Atlético de Madrid, com o placar em 3 a 2, após uma entrada violenta em Alex Baena. A documentação oficial justificou o cartão vermelho direto com a seguinte explicação completa: “Chutar um adversário, sem estar a uma distância que permitisse a jogada, usando força excessiva.” Como a entrada foi por baixo, o clube considerou ter um caso sólido, mas os dirigentes aplicaram a sanção mínima de um jogo dentro do intervalo estabelecido.
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A defesa do Real Madrid foi neutralizada pelos árbitros
O Real Madrid contestou veementemente a decisão, argumentando que a formulação do relatório da partida continha falhas fundamentais. Em seu recurso oficial, o clube afirmou que a bola estava nas imediações do jogador e que ele tentou disputar a bola. No entanto, a comissão concluiu que as imagens de vídeo apresentadas não refutavam a presunção de veracidade atribuída às palavras do árbitro. Consequentemente, determinou que não havia sido comprovado nenhum erro manifesto, mantendo a suspensão em vigor.
Espera prolongada pelo retorno ao país
Valverde está atualmente representando seu país em amistosos contra a Inglaterra e a Argélia. Ao retornar à capital espanhola, ele ficará de fora da partida do campeonato contra o Mallorca, no dia 4 de abril. Felizmente para o técnico Álvaro Arbeloa, a suspensão não se aplica às competições europeias. O meio-campista continua totalmente apto para a crucial partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, no dia 7 de abril, antes de finalmente retornar às atividades no campeonato nacional contra o Girona, no dia 10 de abril.
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Arbeloa perde peça fundamental do meio-campo
A ausência forçada representa uma interrupção frustrante em seu excelente momento. Arbeloa ficará sem seu jogador de linha mais utilizado, que acumulou impressionantes 3.528 minutos em 42 partidas nesta temporada. Além disso, o jogador de 27 anos vinha passando por uma fase notável de gols, marcando seis vezes nas últimas cinco partidas. O Real Madrid indicou que ainda tentará recorrer da punição, embora suas chances pareçam extremamente remotas.