Recurso do Real Madrid é indeferido; Federico Valverde é suspenso por cartão vermelho contra o Atlético

Valverde está atualmente representando seu país em amistosos contra a Inglaterra e a Argélia. Ao retornar à capital espanhola, ele ficará de fora da partida do campeonato contra o Mallorca, no dia 4 de abril. Felizmente para o técnico Álvaro Arbeloa, a suspensão não se aplica às competições europeias. O meio-campista continua totalmente apto para a crucial partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, no dia 7 de abril, antes de finalmente retornar às atividades no campeonato nacional contra o Girona, no dia 10 de abril.