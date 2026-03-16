Recurso do Bayern de Munique contra o cartão vermelho de Luis Díaz é indeferido, apesar de o árbitro ter admitido que o ex-jogador do Liverpool não deveria ter sido expulso por simulação

A DFB apresentou uma justificativa detalhada para sua posição, enfatizando que as decisões dos árbitros são, em geral, definitivas, a menos que sejam objetiva e inegavelmente incorretas. Oberholz foi enfático em sua declaração sobre os critérios para o sucesso de um recurso, confirmando que a mudança de opinião do árbitro era essencialmente irrelevante para o processo legal. Em sua decisão oficial, ele afirmou: “O fator decisivo é que o incidente constitui uma decisão de fato que só pode ser corrigida se for grave, clara e, sem qualquer dúvida, objetivamente incorreta. Esse não é o caso aqui.” Consequentemente, Diaz perderá a próxima partida contra o Union Berlin.