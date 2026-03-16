AFP
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Recurso do Bayern de Munique contra o cartão vermelho de Luis Díaz é indeferido, apesar de o árbitro ter admitido que o ex-jogador do Liverpool não deveria ter sido expulso por simulação
Árbitro admite que a expulsão foi severa
Díaz cumprirá uma suspensão após receber cartão vermelho durante o tenso empate de 1 a 1 do Bayern de Munique contra o Bayer de Leverkusen no sábado. O colombiano, que havia marcado anteriormente o único gol de sua equipe, foi expulso após receber um segundo cartão amarelo por uma suposta simulação na área. No entanto, imagens pós-jogo revelaram rapidamente que houve contato entre Díaz e o goleiro do Leverkusen, Janis Blaswich. O árbitro Christian Dingert, após rever os replays durante uma entrevista à Sky Sport, admitiu seu erro: “O segundo cartão amarelo foi muito severo e, ao ver as imagens agora, eu não o aplicaria dessa forma novamente.”
- Getty Images Sport
A DFB mantém sua posição
O Bayern agiu rapidamente para recorrer da suspensão automática de um jogo, na esperança de que a admissão pública de Dingert levasse à anulação da sanção. No entanto, o tribunal desportivo da Federação Alemã de Futebol (DFB) decidiu na segunda-feira que a suspensão deve ser mantida. O tribunal decidiu que os comentários do árbitro após a partida não eram suficientes para anular a decisão tomada em campo durante o confronto da Bundesliga. Ao explicar a recusa, o presidente do tribunal, Stephan Oberholz, observou que o incidente não atendia ao alto padrão exigido para uma alteração retroativa, argumentando que não se tratava de uma decisão totalmente errada, pois Diaz havia buscado o contato com o goleiro adversário.
Fundamento jurídico para a proibição
A DFB apresentou uma justificativa detalhada para sua posição, enfatizando que as decisões dos árbitros são, em geral, definitivas, a menos que sejam objetiva e inegavelmente incorretas. Oberholz foi enfático em sua declaração sobre os critérios para o sucesso de um recurso, confirmando que a mudança de opinião do árbitro era essencialmente irrelevante para o processo legal. Em sua decisão oficial, ele afirmou: “O fator decisivo é que o incidente constitui uma decisão de fato que só pode ser corrigida se for grave, clara e, sem qualquer dúvida, objetivamente incorreta. Esse não é o caso aqui.” Consequentemente, Diaz perderá a próxima partida contra o Union Berlin.
- Getty Images Sport
A crescente dor de cabeça do Bayern com as escolhas
A ausência de Diaz vem somar-se a uma lista crescente de preocupações para o técnico Vincent Kompany, enquanto o clube enfrenta uma agenda lotada. O Bayern já está preocupado com a condição física de vários jogadores importantes após um confronto acirrado pela Liga dos Campeões contra a Atalanta na semana passada, no qual garantiu uma vitória por 6 a 1. Alphonso Davies e Jamal Musiala perderam o empate contra o Leverkusen devido a lesões sofridas naquele confronto europeu.
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