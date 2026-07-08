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Recurso da França contra o cartão amarelo aplicado a Michael Olise foi indeferido pela FIFA
A FIFA mantém o cartão recebido na vitória sobre o Paraguai
Em entrevista coletiva na quarta-feira, Deschamps confirmou que a Federação Francesa de Futebol apresentou um pedido formal para que o cartão amarelo dado a Olise durante a partida das oitavas de final contra o Paraguai fosse anulado. O atacante foi punido no final da partida após um confronto com Matias Galarza.
As imagens mostraram que Olise puxou a camisa do paraguaio, embora não tenha lhe dado uma pancada, apesar de Galarza ter caído no chão aparentemente com dor. Olise tem sido uma figura crucial para a França neste torneio, tendo disputado todas as partidas da Copa do Mundo até agora e dado cinco assistências impressionantes. No entanto, o recurso não foi bem-sucedido, o que significa que a advertência permanece válida enquanto a equipe se prepara para as quartas de final. “O cartão amarelo não mudou”, explicou Deschamps. “Recebemos uma notificação da FIFA esta manhã.”
- Getty
A suspensão de Balogun destaca a inconsistência da FIFA
O recurso rejeitado da França ocorre poucos dias depois de a FIFA ter adiado, de forma controversa, a suspensão por cartão vermelho do atacante dos Estados Unidos, Folarin Balogun. O atacante havia sido inicialmente expulso na partida contra a Bósnia-Herzegovina, mas sua suspensão foi suspensa antes da partida das oitavas de final, após uma intervenção de grande repercussão.
Apesar da suspensão sem precedentes que permitiu a Balogun ser titular, os Estados Unidos sofreram uma pesada derrota por 4 a 1 para a Bélgica. A Bélgica agora avançou para as quartas de final, onde enfrentará a Espanha. O vencedor desse grande confronto europeu deve enfrentar a França ou o Marrocos nas semifinais, o que aumenta ainda mais a frustração em torno da decisão rigorosa contra Olise.
França se prepara para um difícil confronto contra o Marrocos
Antes que se possa pensar em uma semifinal contra a Bélgica ou a Espanha, a França precisa primeiro superar uma formidável seleção marroquina. Deschamps não hesitou em destacar a qualidade do próximo adversário, descartando qualquer comparação com a partida anterior e alertando seu time contra a complacência.
“Em termos de jogo, o Marrocos não é o Paraguai”, alertou Deschamps. “Jogamos contra o Marrocos há quatro anos; eles chegaram à final da Copa Africana das Nações. Têm jogadores muito bons; é uma equipe que gosta de ter a posse de bola e de atacar. Possui qualidades excelentes.”
Olise precisará agir com cautela neste confronto para evitar uma suspensão na próxima rodada.
- AFP
O que vem a seguir para a França e Olise?
A França vai agora finalizar seus preparativos para o decisivo confronto das quartas de final, na quinta-feira. Deschamps precisa decidir se arrisca escalar Olise como titular, sabendo que outro cartão amarelo o tiraria de uma possível semifinal contra a Espanha ou a Bélgica. A comissão médica e técnica acompanhará de perto o elenco antes do início da partida, com o objetivo de garantir uma vitória decisiva e se aproximar ainda mais da glória na Copa do Mundo.
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