Recurso da França contra o cartão amarelo aplicado a Michael Olise foi indeferido pela FIFA

Em entrevista coletiva na quarta-feira, Deschamps confirmou que a Federação Francesa de Futebol apresentou um pedido formal para que o cartão amarelo dado a Olise durante a partida das oitavas de final contra o Paraguai fosse anulado. O atacante foi punido no final da partida após um confronto com Matias Galarza.

As imagens mostraram que Olise puxou a camisa do paraguaio, embora não tenha lhe dado uma pancada, apesar de Galarza ter caído no chão aparentemente com dor. Olise tem sido uma figura crucial para a França neste torneio, tendo disputado todas as partidas da Copa do Mundo até agora e dado cinco assistências impressionantes. No entanto, o recurso não foi bem-sucedido, o que significa que a advertência permanece válida enquanto a equipe se prepara para as quartas de final. “O cartão amarelo não mudou”, explicou Deschamps. “Recebemos uma notificação da FIFA esta manhã.”