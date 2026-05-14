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Vasco Da Gama v Bahia - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Recordista no número de jogos em 2025, Bahia fica só com o Brasileiro até o fim de 2026

Bahia
R. Ceni
Brasileirão
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Após quedas precoces nas copas, Tricolor vê prejuízo esportivo e financeiro aumentar e passa a tratar o campeonato nacional como missão para salvar a temporada

O Bahia entrou em 2026 cercado por expectativa após duas temporadas de crescimento dentro e fora de campo sob a gestão do Grupo City. No entanto, ainda antes do fim do primeiro semestre, o cenário já é de frustração esportiva e preocupação financeira em Salvador.

Com eliminações precoces na Libertadores e na Copa do Brasil, o Tricolor praticamente esvaziou o calendário do restante da temporada e terá apenas o Campeonato Brasileiro para disputar até dezembro.

A queda na segunda fase preliminar da Libertadores diante do O’Higgins, do Chile, seguida pela eliminação para o Remo na quinta fase da Copa do Brasil, mudou completamente o panorama do clube para o ano. Além da perda esportiva, os tropeços provocaram impacto direto nas receitas do Esquadrão.

Em 2025, o Bahia arrecadou cerca de R$ 39 milhões em premiações somando Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Agora, em 2026, os valores caíram drasticamente. O clube acumulou pouco mais de R$ 4,5 milhões pelas participações nas competições eliminatórias, número muito distante do projetado internamente no início da temporada.

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  • FBL-LIBERTADORES-BAHIA-OHIGGINSAFP

    Calendário vazio e alerta financeiro

    A eliminação precoce nas copas transformou o Brasileirão no único foco possível do Bahia para o restante do ano. O lado negativo é que o clube também perde receitas importantes ligadas ao calendário mais enxuto.

    Sem jogos continentais e sem mata-mata nacional, o Tricolor terá menos partidas na Arena Fonte Nova, o que reduz diretamente arrecadações com bilheteria, programas de sócio-torcedor e consumo em dias de jogo.

    Em 2025, o Bahia registrou mais de R$ 85 milhões em receitas de jogos, impulsionado por uma temporada com calendário cheio e jogos grandes em sequência. O cenário atual aponta para uma queda inevitável nesses números.

    Após a eliminação para o Remo, Rogério Ceni admitiu o impacto causado pelas quedas precoces.

    “É um prejuízo financeiro muito grande, algo que não tem como recuperar até o fim do ano. O que podemos fazer é tentar chegar ao melhor lugar possível no Brasileiro para voltar à Libertadores”, afirmou o treinador.

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  • Vasco Da Gama v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Planejamento questionado

    As eliminações também aumentaram os questionamentos sobre o planejamento esportivo do clube para 2026.

    Depois da evolução apresentada nas últimas temporadas, a expectativa da torcida era por um elenco ainda mais competitivo, principalmente pelo respaldo financeiro e estrutural oferecido pelo Grupo City. Porém, os reforços contratados até aqui não conseguiram elevar o nível da equipe.

    Internamente, existe a avaliação de que o Bahia perdeu força em relação ao elenco da temporada passada. Em 2025, nomes como Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas e Willian José tiveram papel importante no crescimento da equipe. Já neste ano, os reforços chegaram sem o mesmo impacto técnico.

    O discurso de Ferran Soriano, CEO do Grupo City, de que “a bola não entra por acaso”, voltou a ser debatido entre torcedores e analistas após os tropeços da temporada. Afinal, para muitos, os resultados dentro de campo passaram a refletir erros de montagem do elenco.

    Mesmo assim, Rogério Ceni ainda mantém respaldo interno. A avaliação da diretoria é de que o treinador tem conseguido extrair competitividade de um grupo considerado abaixo do esperado.

  • Flamengo v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Brasileirão vira missão principal

    Com semanas livres para treinamentos e recuperação física, o Bahia passa a enxergar o Campeonato Brasileiro como a grande oportunidade de salvar a temporada.

    O clube ocupa atualmente a parte de cima da tabela e ainda sonha com uma vaga direta na Libertadores de 2027. Para isso, porém, entende que precisará reagir também no mercado.

    A segunda janela de transferências ganhou peso nos bastidores do CT Evaristo de Macedo. A diretoria já avalia a chegada de reforços pontuais para elevar o nível do elenco no segundo semestre e evitar que o ano termine com sensação de retrocesso.

    Sem Libertadores, Copa do Brasil ou Sul-Americana no calendário, o Bahia agora aposta todas as fichas em uma arrancada no Brasileirão para evitar que 2026 fique marcado apenas pelas oportunidades desperdiçadas.

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