Recordes históricos de participações pela seleção feminina da Inglaterra: Lucy Bronze, Jill Scott, Fara Williams e as jogadoras com mais partidas pela seleção

Em março de 2026, Lucy Bronze fez sua 145ª aparição pela Inglaterra, ultrapassando Karen Carney e subindo para o top 3 na história da seleção feminina em número de partidas disputadas. “Eu nunca poderia imaginar chegar a 100 partidas, muito menos superar alguém como Karen Carney, que para mim era uma lenda, alguém que eu cresci admirando e um dos meus modelos”, disse ela, descrevendo sua posição nesta lista, entre ícones das Lionesses, como “impressionante”. Bronze poderia subir ainda mais na lista? Ela certamente não parece estar diminuindo o ritmo, mas até onde ela precisa chegar?

E quanto às outras estrelas desta equipe das Lionesses? Bronze é a única jogadora atual que está entre as 10 primeiras em número de partidas disputadas no momento, mas há muitos nomes na equipe de Wiegman hoje que estão subindo no ranking. Alex Greenwood, com 107 partidas, está prestes a entrar no top 10, enquanto Keira Walsh e Georgia Stanway parecem certas de entrar nele em breve. Walsh tem 99 partidas aos 28 anos, enquanto Stanway tem 89 aos 27 anos. Os números de Lauren Hemp também são notáveis, com 74 partidas pela seleção aos 25 anos.

Então, quais recordes elas estão perseguindo e a que distância estão das líderes? Quais jogadoras têm mais partidas pela seleção feminina da Inglaterra? O GOAL apresenta as jogadoras com mais partidas pelas Lionesses...