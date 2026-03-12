Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Lucy Bronze England Euro 2025 trophyGetty Images
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Recordes históricos de participações pela seleção feminina da Inglaterra: Lucy Bronze, Jill Scott, Fara Williams e as jogadoras com mais partidas pela seleção

A seleção feminina da Inglaterra tem obtido muito sucesso nos últimos anos, vencendo os Campeonatos Europeus em 2022 e 2025, além de chegar à final da Copa do Mundo Feminina de 2023. As jogadoras envolvidas nessas conquistas da equipe de Sarina Wiegman estão agora começando a entrar para os livros de recordes, tanto em termos de partidas disputadas quanto de troféus conquistados.

Em março de 2026, Lucy Bronze fez sua 145ª aparição pela Inglaterra, ultrapassando Karen Carney e subindo para o top 3 na história da seleção feminina em número de partidas disputadas. “Eu nunca poderia imaginar chegar a 100 partidas, muito menos superar alguém como Karen Carney, que para mim era uma lenda, alguém que eu cresci admirando e um dos meus modelos”, disse ela, descrevendo sua posição nesta lista, entre ícones das Lionesses, como “impressionante”. Bronze poderia subir ainda mais na lista? Ela certamente não parece estar diminuindo o ritmo, mas até onde ela precisa chegar?

E quanto às outras estrelas desta equipe das Lionesses? Bronze é a única jogadora atual que está entre as 10 primeiras em número de partidas disputadas no momento, mas há muitos nomes na equipe de Wiegman hoje que estão subindo no ranking. Alex Greenwood, com 107 partidas, está prestes a entrar no top 10, enquanto Keira Walsh e Georgia Stanway parecem certas de entrar nele em breve. Walsh tem 99 partidas aos 28 anos, enquanto Stanway tem 89 aos 27 anos. Os números de Lauren Hemp também são notáveis, com 74 partidas pela seleção aos 25 anos.

Então, quais recordes elas estão perseguindo e a que distância estão das líderes? Quais jogadoras têm mais partidas pela seleção feminina da Inglaterra? O GOAL apresenta as jogadoras com mais partidas pelas Lionesses...

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    10Kelly Smith (117 partidas pela seleção)

    Amplamente considerada a maior jogadora de todos os tempos da Inglaterra, Kelly Smith estreou pela seleção feminina em 1995 e teve uma carreira internacional maravilhosa de 19 anos. A emblemática atacante marcou 46 gols antes de se aposentar da seleção nacional em 2014, um total que a tornou a maior artilheira de todos os tempos da Inglaterra no futebol feminino, até ser superada por Ellen White em 2021. Ela ainda é a segunda colocada nessa lista e ocupa o 10º lugar em número de partidas disputadas, com 117.

    • Publicidade
  • Steph Houghton England Women 2018Getty Images

    9Steph Houghton (121 partidas pela seleção)

    Capitã da Inglaterra por oito anos, Steph Houghton foi uma figura fundamental na seleção Lionesses, que começou a ganhar espaço entre as grandes potências durante a década de 2010. Parte da equipe que conquistou um histórico terceiro lugar na Copa do Mundo de 2015, ela ajudou a levar seu país às semifinais da Euro 2017 e da Copa do Mundo de 2019, conquistando sua 121ª e última participação pela seleção em 2021.

  • Gillian Coultard England Women 1997Getty Images

    8Gillian Coultard (125 partidas pela seleção)

    Primeira mulher a atingir 100 partidas pela seleção inglesa e uma das cinco únicas pessoas, entre homens e mulheres, a alcançar esse marco, Gillian Coultard é ex-capitã das Lionesses e foi uma figura importante na equipe antes da virada do século. A meio-campista estreou em 1981, aos 18 anos, e acumulou notáveis 125 partidas pela seleção nos 19 anos seguintes, antes de anunciar sua aposentadoria internacional no final de 2000.

  • Rachel Yankey England Women 2013Getty Images

    7Rachel Yankey (129 partidas pela seleção)

    Outra grande jogadora das Lionesses, cuja carreira internacional se estendeu por várias épocas, Rachel Yankey conquistou sua primeira convocação em 1997 e marcou a ocasião com um gol, na vitória por 4 a 0 sobre a Escócia. Ela foi apenas a segunda inglesa, depois de Coultard, a conquistar 100 partidas pela seleção nacional e se aposentaria com 129 partidas, superando o recorde inglês de todos os tempos de Peter Shilton, que era de 125 partidas, no final de sua carreira.

  • Casey Stoney England Women 2011Getty Images

    6Casey Stoney (130 partidas pela seleção)

    Após estrear em 2000, Casey Stoney testemunhou uma mudança radical ao longo de sua carreira de 18 anos na seleção inglesa, vendo os objetivos das Lionesses evoluírem de simplesmente se classificar para grandes torneios para tentar vencê-los. A zagueira foi uma peça fundamental da seleção inglesa que chegou à final da Euro 2009, algo inédito, e depois desempenhou um papel importante nas campanhas que levaram à semifinal da Copa do Mundo de 2015 e da Euro 2017. Stoney disputou 130 partidas pela seleção antes de anunciar sua aposentadoria internacional em 2018.

  • Alex Scott England Women 2016Getty Images

    5Alex Scott (140 partidas pela seleção)

    Embora sua carreira internacional de 13 anos tenha sido mais curta do que a de muitas outras jogadoras desta lista, Alex Scott acumulou impressionantes 140 partidas pela seleção nacional, ficando em quinto lugar entre as jogadoras com mais partidas pelas Lionesses. Scott foi uma figura importante na lateral direita durante as campanhas bem-sucedidas na Euro 2009, na Copa do Mundo de 2015 e na Euro 2017, com Lucy Bronze, que acabaria por ocupar o seu lugar, observando que o ícone do Arsenal a incentivou enormemente a melhorar antes de se afastar do futebol internacional.

  • Karen Carney England Women 2013Getty

    4Karen Carney (144 partidas pela seleção)

    Uma das jogadoras mais talentosas que as Lionesses já produziram, Karen Carney é outro nome presente no topo da lista de jogadoras com mais partidas disputadas e gols marcados pela seleção nacional. Após estrear em 2005, Carney representou a Inglaterra 144 vezes e marcou 33 gols, o que a mantém em sétimo lugar na tabela de artilheiros. Sua última competição foi a Copa do Mundo de 2019, na qual as Lionesses chegaram muito perto de chegar à final.

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    3Lucy Bronze (145 partidas pela seleção)

    Lucy Bronze é a única jogadora inglesa em atividade nesta lista e recentemente saltou para o terceiro lugar, ultrapassando o total de Carney com sua participação na vitória das Lionesses por 2 a 0 sobre a Islândia, na qual marcou um gol e deu uma assistência. Bronze estreou em 2013 e tem sido quase sempre titular na lateral direita desde a aposentadoria de Scott em 2017, desempenhando um papel vital nas conquistas da Euro 2022 e 2025, bem como na histórica campanha até a final da Copa do Mundo de 2023. Seu retorno de 22 gols também é incrivelmente impressionante, dada sua posição defensiva.

  • Jill Scott England 2022Getty

    2Jill Scott (161 partidas pela seleção)

    Jill Scott encerrará sua carreira internacional de 16 anos de forma digna em 2022, após ajudar as Lionesses a conquistarem seu primeiro grande torneio. A experiência da meio-campista foi importante na conquista do Campeonato Europeu, cerca de 13 anos depois de ter levado a Inglaterra à final da Euro 2009 como uma jovem promessa, com seu gol na prorrogação derrotando a Holanda. Ela é uma das duas únicas jogadoras da Inglaterra a atingir 150 partidas pela seleção.

  • Fara Williams England Women 2013Getty Images

    1Fara Williams (172 partidas pela seleção)

    Por muito tempo, parecia que o incrível recorde de 172 partidas pela seleção inglesa de Fara Williams nunca seria superado. A meio-campista estreou em 2001 e jogou até 2019, com o momento mais marcante de sua carreira nas Lionesses sendo o pênalti que marcou para garantir a histórica primeira vitória sobre a Alemanha e um monumental terceiro lugar na Copa do Mundo de 2015. Esse foi o 40º e último gol de Williams pelo seu país, um número que a coloca em quinto lugar na lista de artilheiros de todos os tempos.

    Será que Bronze conseguirá superar seu recorde de partidas pela seleção? Seria um grande esforço da zagueira, que tem 34 anos. 

0