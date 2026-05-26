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“Recorde não batido” - Bruno Fernandes é informado de que sua 21ª “assistência” não conta, enquanto ex-chefe da PGMOL reage ao gol histórico do Manchester United
Hackett contesta marco histórico
O mundo do futebol estava pronto para coroar Bruno Fernandes como o novo rei das jogadas de assistência depois que ele alcançou 21 assistências na temporada no Amex Stadium. No entanto, o ex-diretor-geral da PGMOL, Keith Hackett, entrou de forma sensacional no debate, sugerindo que a contribuição do astro do Manchester United não deveria ter sido oficialmente creditada.
Recorrendo às redes sociais para expressar sua desaprovação à decisão, ele escreveu: “Isso claramente não é uma assistência, portanto, o recorde não foi quebrado.”
A intervenção do árbitro aposentado gerou um debate acalorado sobre os critérios usados para atribuir assistências na primeira divisão inglesa, especialmente quando um recorde histórico está em jogo.
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Fernandes ultrapassa Henry e De Bruyne
Antes de a polêmica eclodir, o jogador da seleção portuguesa era aclamado por ter superado duas das maiores forças criativas da história da competição. Ao atingir 21 assistências, Fernandes ultrapassou a lenda do Arsenal, Thierry Henry, e Kevin De Bruyne, do Manchester City — que anteriormente compartilhavam o recorde com 20 cada um.
O momento aconteceu quando Fernandes cobrou um escanteio para Patrick Dorgu cabecear para o gol. Apesar do Painel de Gols Duvidosos ter dado razão ao meio-campista, críticos como Hackett argumentam que o fato de a cabeçada de Dorgu ter cruzado a linha após bater na trave e desviar no goleiro do Seagulls, Bart Verbruggen, deveria ter invalidado o gol nos livros de recordes. O capitão do United também levou para casa o prêmio de Melhor Armador da Temporada da Premier League por seus esforços.
O capitão continua humilde
"É algo em que penso porque estamos falando do Kevin e do Thierry, que foram dois dos melhores jogadores que a Premier League já viu em muito, muito tempo", disse Fernandes ao comentar sobre a possibilidade de quebrar o recorde.
"Ter a chance de estar lá no topo com os nomes deles — só nessa categoria, sem falar no resto que eles fizeram na Premier League — é muito bom, e tenho muito orgulho disso."
O meio-campista costuma redirecionar os elogios para seus companheiros de equipe, reconhecendo que suas estatísticas dependem muito da finalização dos outros. Após uma partida anterior, ele declarou: "Fico muito grato por ver a reação deles mais do que a minha, porque eu queria que o Bryan [Mbeumo] comemorasse seu gol. Não queria que o foco fosse em mim, porque, no fim das contas, marcar o gol é o que mais importa no futebol."
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O que vem por aí para o Bruno?
Enquanto os especialistas discutem sobre a validade de seu recorde, Fernandes se prepara para um verão agitado. O craque do Manchester United vai agora concentrar-se na seleção portuguesa, que se prepara para a Copa do Mundo. Seu futuro no clube também parece garantido, com relatos indicando que ele está prestes a assinar uma extensão de contrato além do atual, válido até 2027.
Apesar do alvoroço em torno de sua 21ª assistência, Fernandes encerra a temporada com nove gols e uma coleção repleta de prêmios individuais.