O mundo do futebol estava pronto para coroar Bruno Fernandes como o novo rei das jogadas de assistência depois que ele alcançou 21 assistências na temporada no Amex Stadium. No entanto, o ex-diretor-geral da PGMOL, Keith Hackett, entrou de forma sensacional no debate, sugerindo que a contribuição do astro do Manchester United não deveria ter sido oficialmente creditada.

Recorrendo às redes sociais para expressar sua desaprovação à decisão, ele escreveu: “Isso claramente não é uma assistência, portanto, o recorde não foi quebrado.”

A intervenção do árbitro aposentado gerou um debate acalorado sobre os critérios usados para atribuir assistências na primeira divisão inglesa, especialmente quando um recorde histórico está em jogo.