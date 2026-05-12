Recorde na Copa do Mundo à vista para a estrela de 42 anos - mas será que o eterno “GOAT” português, Cristiano Ronaldo, conseguirá quebrá-lo em 2030?

De acordo com a Associated Press, o Catar ofereceu a Soria uma oportunidade de ouro para consolidar seu legado no cenário mundial. Incluído na lista preliminar de 34 jogadores, o atacante nascido no Uruguai pode se tornar o jogador de linha mais velho da história da Copa do Mundo caso seja convocado para a lista final de 26 jogadores para o torneio que começa em 11 de junho. O recorde é atualmente detido por Milla, que ficou famoso por ter disputado a Copa do Mundo de 1994 nos EUA aos 42 anos. Após uma vitória crucial por 2 a 1 nas eliminatórias contra os Emirados Árabes Unidos, Soria declarou: “Orgulhoso de vestir a camisa do Al Anabi mais uma vez e representar este belo país.”