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Recorde na Copa do Mundo à vista para a estrela de 42 anos - mas será que o eterno “GOAT” português, Cristiano Ronaldo, conseguirá quebrá-lo em 2030?
Soria deve superar Roger Milla
De acordo com a Associated Press, o Catar ofereceu a Soria uma oportunidade de ouro para consolidar seu legado no cenário mundial. Incluído na lista preliminar de 34 jogadores, o atacante nascido no Uruguai pode se tornar o jogador de linha mais velho da história da Copa do Mundo caso seja convocado para a lista final de 26 jogadores para o torneio que começa em 11 de junho. O recorde é atualmente detido por Milla, que ficou famoso por ter disputado a Copa do Mundo de 1994 nos EUA aos 42 anos. Após uma vitória crucial por 2 a 1 nas eliminatórias contra os Emirados Árabes Unidos, Soria declarou: “Orgulhoso de vestir a camisa do Al Anabi mais uma vez e representar este belo país.”
- AFP
Como Ronaldo poderia quebrar o recorde absoluto
Enquanto Soria busca o recorde entre os jogadores de linha, a referência absoluta continua sendo o goleiro egípcio Essam El Hadary, que tinha 45 anos e 161 dias quando atuou em 2018. No entanto, a possível conquista de Soria destaca a incrível longevidade de Ronaldo. O astro do Al-Nassr e cinco vezes vencedor da Bola de Ouro terá 41 anos quando a atual Copa do Mundo terminar. Se Soria conseguir competir aos 42, isso servirá de modelo perfeito para o capitão português. Para quebrar tanto o potencial recorde de jogador de linha de Soria quanto o marco absoluto de El Hadary, Ronaldo precisaria disputar a Copa do Mundo de 2030, quando terá 45 anos.
Em busca de um marco histórico de 1.000 gols
O lendário atacante continua a desafiar a idade enquanto busca um marco sem precedentes. Com 971 gols na carreira, ele precisa de apenas mais 29 para atingir a marca mágica dos 1.000. Ele já é o maior artilheiro de todos os tempos do futebol internacional, com 143 gols em 226 partidas. Além desse objetivo, seu desejo de glória internacional continua sendo primordial. Depois de conquistar o Campeonato Europeu de 2016 e dois títulos da Liga das Nações da UEFA, seus olhos estão firmemente voltados para o prêmio máximo do futebol: a Copa do Mundo.
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O caminho para a fase final de 2026
Por enquanto, todos os olhos estão voltados para Lopetegui, enquanto o Catar finaliza a convocação para disputar o Grupo B, estreando-se contra a Suíça em 13 de junho, antes de enfrentar o Canadá e a Bósnia. Enquanto isso, Ronaldo se prepara para liderar Portugal no Grupo K, com jogos contra a República Democrática do Congo, o Uzbequistão e a Colômbia pela frente. Caso Soria bata oficialmente o recorde de idade neste verão, isso sem dúvida motivará o astro português a buscar incansavelmente a história e a glória máxima em 2030.