Com esses dois gols, o meio-campista inglês elevou para 19 o número de gols marcados por jogadores do Real Madrid neste torneio, superando assim o recorde anterior de 18 gols, conforme constam as estatísticas oficiais da Copa do Mundo.
Traduzido por
Recorde do FC Bayern superado! O Real Madrid estabelece novo recorde na Copa do Mundo
Com seis gols, Bellingham ocupa agora o segundo lugar na lista interna de artilheiros do Real Madrid para a Copa do Mundo. Kylian Mbappé lidera esse ranking, tendo marcado oito gols pela sua seleção até o momento.
Atrás dessa dupla vêm dois jogadores cujas seleções já foram eliminadas do torneio: o brasileiro Vinícius Júnior, autor de quatro gols, e o grande talento turco Arda Güler, que marcou um gol pela Turquia na fase de grupos.
- AFP
Total de gols de um clube na Copa do Mundo: quem detinha o recorde anteriormente?
Ao atingir essa marca, o ataque do Real Madrid passa a liderar sozinho uma lista histórica de recordes. Com os 19 gols marcados no torneio, o Real não só superou o recorde do lendário clube húngaro Honvéd de Budapeste, estabelecido em 1954.
Naquela época, a formadora de talentos húngara havia marcado um total de 18 gols, principalmente graças aos onze gols de Sandor Kocsis, o artilheiro daquela edição do torneio.
Essa marca de 18 gols marcados por jogadores de um único clube permaneceu intocada por décadas, até ser igualada duas vezes na história mais recente da Copa do Mundo. No torneio de 2014, o FC Bayern de Munique foi o principal responsável por esse recorde. Naquela época, o atacante Thomas Müller, com cinco gols, foi o jogador mais eficaz do clube alemão, campeão recordista, na conquista do título da Copa do Mundo.
Os jogadores do PSG marcaram um total de 18 gols na Copa do Mundo de 2022
Oito anos depois, na Copa do Mundo de 2022, o atual campeão francês, o Paris Saint-Germain, também marcou exatamente 18 gols no torneio. O PSG se beneficiou significativamente do fato de ter em suas fileiras Mbappé e Lionel Messi, os dois artilheiros de destaque absoluto.
Naquela ocasião, Mbappé conquistou a Chuteira de Ouro com oito gols, enquanto Messi, com sete gols, levou a seleção argentina ao título. Agora, os jogadores do clube espanhol, recordista em títulos, deixaram para trás essa concorrência de peso.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.