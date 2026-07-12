Ao atingir essa marca, o ataque do Real Madrid passa a liderar sozinho uma lista histórica de recordes. Com os 19 gols marcados no torneio, o Real não só superou o recorde do lendário clube húngaro Honvéd de Budapeste, estabelecido em 1954.

Naquela época, a formadora de talentos húngara havia marcado um total de 18 gols, principalmente graças aos onze gols de Sandor Kocsis, o artilheiro daquela edição do torneio.

Essa marca de 18 gols marcados por jogadores de um único clube permaneceu intocada por décadas, até ser igualada duas vezes na história mais recente da Copa do Mundo. No torneio de 2014, o FC Bayern de Munique foi o principal responsável por esse recorde. Naquela época, o atacante Thomas Müller, com cinco gols, foi o jogador mais eficaz do clube alemão, campeão recordista, na conquista do título da Copa do Mundo.