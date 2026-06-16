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Mbappe Torgetty

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Recorde de Mbappé e Barcola: a França não falha na estreia e dá um aviso para a Copa do Mundo: 3 a 1 sobre o Senegal

França x Senegal
França
Senegal
Copa do Mundo

Acompanhe conosco AO VIVO a primeira rodada da Copa do Mundo de 2026.

Copa do Mundo de 2026

França x Senegal 3 a 1

Gols: 66' Mbappé (F), 82' Barcola (F), 90'+5' Mbaye (S), 90'+6' Mbappé (F).


A segunda grande favorita ao título da Copa do Mundo faz sua estreia na Copa do Mundo de 2026 e não decepciona. Após o tropeço da Espanha contra Cabo Verde e enquanto se aguarda a estreia da Argentina, atual campeã, que enfrenta a Argélia hoje à meia-noite (horário italiano), a França, vice-campeã mundial comandada por Didier Deschamps, vence por 3 a 1 e inicia o torneio com três pontos, às 21h, na partida válida pela primeira rodada do Grupo I, que também inclui a Noruega de Haaland e o Iraque, que se enfrentam pouco antes da meia-noite: Mbappé marca duas vezes, tornando-se o maior artilheiro da história da seleção francesa com 58 gols, incluindo seu 14º gol em Copas do Mundo, a apenas três gols do recordista Miro Klose, primeiro após passe de Olise e depois com um belíssimo chute de longe no final da partida, e Barcola, que entrou aos 2', após passe de Rabiot, além do senegalês Mbaye, atacante do PSG que jogava pela França nas seleções de base. O Senegal foi derrotado no Meadowlands Stadium, em East Rutherford, Nova York, e não conseguiu repetir o feito sensacional de 2002, quando os Leões da Teranga conseguiram derrotar, em sua primeira partida em uma Copa do Mundo, os então atuais campeões. Os Bleus começam com uma vitória, garantindo o primeiro lugar em um grupo nada fácil: primeiro tempo decepcionante, mas a qualidade dos franceses é imensa e se destaca no segundo tempo.







  • Mbappe Torgetty

    OS OBJETIVOS E OS DESTAQUES:

    90'+8' – Maignan defende o chute perigoso de Upamecano, que quase resulta em gol contra.


    90'+6' TERCEIRO GOL DA FRANÇA, JOIA DE MBAPPÉ! O fenômeno do Real Madrid recebe a bola a 25 metros e chuta forte com o pé direito, com um chute esplêndido que não dá chance a Mendy: segundo gol na Copa do Mundo, 14º em todas as edições da Copa do Mundo e 58º com a camisa da França. Maior artilheiro de todos os tempos.


    90'+5 – O SENEGAL REDUZ A DIFERENÇA, MBAYE! O atacante do PSG passa por Theo Hernandez e surpreende Maignan, que cometeu um erro, com um chute de direita, marcando o gol de 2 a 1.


    82' - A FRANÇA AMPLIA A VANTAGEM, BARCOLA! Passe genial de Rabiot para o atacante do PSG, que, com um chute por cima, supera Mendy e marca o 2 a 0.


    83' – Mais uma vez Mbappé, que recebe pela esquerda e chuta de primeira: Mendy defende.


    79' – Nicolas Jackson quase marca de novo! Remate de primeira em direção ao gol de Maignan, mas a bola sai.


    74' – A França está completamente diferente no segundo tempo: desta vez é Doué quem arranca e chuta a gol, Mendy desvia para escanteio.


    68' – O empate do Senegal foi anulado! Nicolas Jackson parte em impedimento, recebe um passe em profundidade e supera Maignan, mas foi tudo em vão.


    66' - GOL DA FRANÇA, MBAPPÉ! Passe vertical espetacular de Olise para o atacante do Real Madrid, que dribla Mendy na saída e coloca a França na frente. Empata com Giroud como maior artilheiro da história da seleção francesa e com Just Fontaine em gols na Copa do Mundo, 13.


    64' – Jogada espetacular de Olise, que lança para Mbappé: o atacante do Real Madrid não consegue controlar a bola.


    61' – Pênalti escandaloso não marcado a favor da França! Mbappé avança pela direita, passando por Malick Diouf, e entra na área: Mané dá uma entrada e o derruba. O árbitro não vê o pênalti, é chamado pelo VAR, mas confirma sua decisão, errando.


    57' - Mendy de novo! Desta vez, ele salva ao sair para enfrentar Mbappé, que estava cara a cara com o goleiro senegalês.


    53' – Grande chance para a França! Koundé passa para Olise, que avança em direção ao gol: só a saída desesperada de Mendy consegue salvar o Senegal.


    52' – Intervenção extraordinária de Saliba em Nicolas Jackson, que avançava em direção ao gol de Maignan.


    48' – A França finalmente tenta também: Doué chuta de fora, a bola passa raspando na trave.


    45'+6' – Oportunidade incrível para Sarr! Ação pela esquerda entre Malick Thiaw e Mané, cruzamento para o meio e remate por cima do gol do atacante do Crystal Palace, que desperdiça a chance de abrir o placar.


    25' – Nicolas Jackson acerta a trave! Erro de Mbappé, que perde o equilíbrio na disputa com Malick Thiaw; passe em profundidade para o ex-atacante do Bayern de Munique, que chuta de esquerda e acerta a trave à direita de Maignan, com a bola batendo nas costas do goleiro do Milan e saindo. O Senegal esteve a um passo da vantagem.

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  • O PLACAR:

    França x Senegal 3 a 1

    Gols: 66' Mbappé (F), 82' Barcola (F), 90'+5' Mbaye (S), 90'+6' Mbappé (F).


    FRANÇA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Rabiot, Tchouamenì; Olise, Dembelé (a partir dos 80' Barcola), Doué (a partir dos 87' Cherki); Mbappé. Técnico: Deschamps


    SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Malick Diouf; Gana Gueye (a partir dos 89' Ciss), Camara (a partir dos 76' Diarra), Pape Gueye (a partir dos 83' Ndiaye); Mané, Nicholas Jackson (a partir dos 83' Dieng), Ismaila Sarr (a partir dos 75' Mbaye). Técnico: Pape Thiaw


    Avisados: -

    Expulsos: -
    Assistências: Olise (F), Rabiot (F)

    Árbitro: Faghani (AUS)

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