Recorde de Mbappé e Barcola: a França não falha na estreia e dá um aviso para a Copa do Mundo: 3 a 1 sobre o Senegal

Copa do Mundo de 2026
França x Senegal 3 a 1
Gols: 66' Mbappé (F), 82' Barcola (F), 90'+5' Mbaye (S), 90'+6' Mbappé (F).
A segunda grande favorita ao título da Copa do Mundo faz sua estreia na Copa do Mundo de 2026 e não decepciona. Após o tropeço da Espanha contra Cabo Verde e enquanto se aguarda a estreia da Argentina, atual campeã, que enfrenta a Argélia hoje à meia-noite (horário italiano), a França, vice-campeã mundial comandada por Didier Deschamps, vence por 3 a 1 e inicia o torneio com três pontos, às 21h, na partida válida pela primeira rodada do Grupo I, que também inclui a Noruega de Haaland e o Iraque, que se enfrentam pouco antes da meia-noite: Mbappé marca duas vezes, tornando-se o maior artilheiro da história da seleção francesa com 58 gols, incluindo seu 14º gol em Copas do Mundo, a apenas três gols do recordista Miro Klose, primeiro após passe de Olise e depois com um belíssimo chute de longe no final da partida, e Barcola, que entrou aos 2', após passe de Rabiot, além do senegalês Mbaye, atacante do PSG que jogava pela França nas seleções de base. O Senegal foi derrotado no Meadowlands Stadium, em East Rutherford, Nova York, e não conseguiu repetir o feito sensacional de 2002, quando os Leões da Teranga conseguiram derrotar, em sua primeira partida em uma Copa do Mundo, os então atuais campeões. Os Bleus começam com uma vitória, garantindo o primeiro lugar em um grupo nada fácil: primeiro tempo decepcionante, mas a qualidade dos franceses é imensa e se destaca no segundo tempo.