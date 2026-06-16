Recorde de Mbappé e Barcola: a França não falha na estreia e dá um aviso para a Copa do Mundo: 3 a 1 sobre o Senegal

90'+8' – Maignan defende o chute perigoso de Upamecano, que quase resulta em gol contra.





90'+6' TERCEIRO GOL DA FRANÇA, JOIA DE MBAPPÉ! O fenômeno do Real Madrid recebe a bola a 25 metros e chuta forte com o pé direito, com um chute esplêndido que não dá chance a Mendy: segundo gol na Copa do Mundo, 14º em todas as edições da Copa do Mundo e 58º com a camisa da França. Maior artilheiro de todos os tempos.





90'+5 – O SENEGAL REDUZ A DIFERENÇA, MBAYE! O atacante do PSG passa por Theo Hernandez e surpreende Maignan, que cometeu um erro, com um chute de direita, marcando o gol de 2 a 1.





82' - A FRANÇA AMPLIA A VANTAGEM, BARCOLA! Passe genial de Rabiot para o atacante do PSG, que, com um chute por cima, supera Mendy e marca o 2 a 0.





83' – Mais uma vez Mbappé, que recebe pela esquerda e chuta de primeira: Mendy defende.





79' – Nicolas Jackson quase marca de novo! Remate de primeira em direção ao gol de Maignan, mas a bola sai.





74' – A França está completamente diferente no segundo tempo: desta vez é Doué quem arranca e chuta a gol, Mendy desvia para escanteio.





68' – O empate do Senegal foi anulado! Nicolas Jackson parte em impedimento, recebe um passe em profundidade e supera Maignan, mas foi tudo em vão.





66' - GOL DA FRANÇA, MBAPPÉ! Passe vertical espetacular de Olise para o atacante do Real Madrid, que dribla Mendy na saída e coloca a França na frente. Empata com Giroud como maior artilheiro da história da seleção francesa e com Just Fontaine em gols na Copa do Mundo, 13.





64' – Jogada espetacular de Olise, que lança para Mbappé: o atacante do Real Madrid não consegue controlar a bola.





61' – Pênalti escandaloso não marcado a favor da França! Mbappé avança pela direita, passando por Malick Diouf, e entra na área: Mané dá uma entrada e o derruba. O árbitro não vê o pênalti, é chamado pelo VAR, mas confirma sua decisão, errando.





57' - Mendy de novo! Desta vez, ele salva ao sair para enfrentar Mbappé, que estava cara a cara com o goleiro senegalês.





53' – Grande chance para a França! Koundé passa para Olise, que avança em direção ao gol: só a saída desesperada de Mendy consegue salvar o Senegal.





52' – Intervenção extraordinária de Saliba em Nicolas Jackson, que avançava em direção ao gol de Maignan.





48' – A França finalmente tenta também: Doué chuta de fora, a bola passa raspando na trave.





45'+6' – Oportunidade incrível para Sarr! Ação pela esquerda entre Malick Thiaw e Mané, cruzamento para o meio e remate por cima do gol do atacante do Crystal Palace, que desperdiça a chance de abrir o placar.





25' – Nicolas Jackson acerta a trave! Erro de Mbappé, que perde o equilíbrio na disputa com Malick Thiaw; passe em profundidade para o ex-atacante do Bayern de Munique, que chuta de esquerda e acerta a trave à direita de Maignan, com a bola batendo nas costas do goleiro do Milan e saindo. O Senegal esteve a um passo da vantagem.