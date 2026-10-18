Recorde de 34 anos da Ligue 1 é quebrado! Quatro pênaltis são convertidos em jogo eletrizante de sete gols, e o Paris FC surpreende o Rennes

Os torcedores do futebol francês presenciaram uma rara marca estatística no domingo, quando Paris FC e Rennes protagonizaram um jogo emocionante de sete gols. Pela primeira vez em 34 anos, uma partida da Ligue 1 teve quatro pênaltis convertidos, igualando um recorde que permanecia intocado desde 1992.

Para encontrar a última partida da Ligue 1 com quatro pênaltis convertidos, é preciso voltar a janeiro de 1992, quando Toulon e Nancy protagonizaram um espetáculo idêntico nas cobranças.