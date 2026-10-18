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Recorde de 34 anos da Ligue 1 é quebrado! Quatro pênaltis são convertidos em jogo eletrizante de sete gols, e o Paris FC surpreende o Rennes
Festival histórico de pênaltis no Stade Jean-Bouin
Os torcedores do futebol francês presenciaram uma rara marca estatística no domingo, quando Paris FC e Rennes protagonizaram um jogo emocionante de sete gols. Pela primeira vez em 34 anos, uma partida da Ligue 1 teve quatro pênaltis convertidos, igualando um recorde que permanecia intocado desde 1992.
Para encontrar a última partida da Ligue 1 com quatro pênaltis convertidos, é preciso voltar a janeiro de 1992, quando Toulon e Nancy protagonizaram um espetáculo idêntico nas cobranças.
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Paris FC mostra resiliência em confronto com muitos gols
O protagonista da partida foi Esteban Lepaul, que teve uma atuação individual precisa apesar da derrota de sua equipe. O atacante do Rennes mostrou frieza ao converter três pênaltis, aos 30, 74 e 87 minutos.
Apesar da eficiência de Lepaul nas cobranças a 11 metros do gol, o Paris FC não se intimidou com os gols dos visitantes. O time da casa assumiu o controle inicialmente com Maxime Lopez, que balançou a rede duas vezes, incluindo um gol decisivo já nos acréscimos do primeiro tempo. Os parisienses mostraram qualidade ofensiva ao longo da partida e provaram que têm condições de competir com as potências tradicionais da liga após a recente ascensão às primeiras posições da tabela.
Drama com o VAR nos minutos finais define o placar
Um dos momentos de destaque da noite foi protagonizado por Lassine Sinayoko, que proporcionou um raro lance de brilho sem envolver uma jogada de bola parada. Aos 77 minutos, o ex-jogador do Auxerre acertou uma bicicleta espetacular e levou a torcida da casa ao delírio.
O jogo chegou ao ponto de ebulição durante os acréscimos agitados do segundo tempo, com o placar empatado em 3 a 3. Uma falta desajeitada de Valentin Rongier em Sinayoko dentro da área levou o árbitro a consultar o monitor do VAR antes de marcar o pênalti. O ex-atacante do Auxerre assumiu a cobrança e converteu com tranquilidade o gol da vitória aos 97 minutos.
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Marcas estatísticas e implicações para a liga
O gol dramático da vitória nos minutos finais teve um significado especial para o Paris FC: foi o primeiro triunfo do clube sobre o Rennes em 46 anos. Os três pontos conquistados nesse confronto caótico levaram a equipe à segunda posição na tabela da Ligue 1 e aumentaram a pressão sobre os líderes deste início de temporada. Com a derrota, o Rennes caiu para a quinta posição.
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