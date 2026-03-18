Com os gols que levaram o placar a 5 a 2 e 6 a 2, aos 56 e 61 minutos de jogo, respectivamente, o atacante polonês é agora o jogador mais velho a marcar dois gols em uma partida da Liga dos Campeões.
Traduzido por
Recorde de 16 anos quebrado! Robert Lewandowski estabelece novo recorde na Liga dos Campeões na goleada do FC Barcelona
Até então, o lendário atacante italiano Filippo Inzaghi detinha esse recorde — quando marcou seus dois gols pelo AC Milan em novembro de 2010 contra o Real Madrid, “Pippo” tinha 37 anos e 86 dias. Lewandowski conseguiu isso agora com 37 anos e 209 dias.
Além do polonês, seu companheiro de equipe no Barça, Lamie Yamal, também entrou para os livros de história. O jovem prodígio espanhol marcou de pênalti pouco antes do fim do primeiro tempo – com isso, Yamal é agora o jogador mais jovem (18 anos e 350 dias) a marcar dez gols na Liga dos Campeões.
- Getty Images
O Barcelona vence por uma larga margem o Newcastle United
Como, além de Lewandowski e Yamal, Raphinha (2), Marc Bernal e Fermin Lopez também marcaram gols, os catalães acabaram vencendo o Newcastle por 7 a 2 (3 a 2), uma vitória amplamente merecida, e assim avançaram para as quartas de final.
Para o clube da Premier League, os sete gols sofridos representaram até mesmo um novo recorde negativo. Os Magpies são, ao lado do Tottenham Hotspur (em 2019 contra o FC Bayern de Munique), o único time inglês a sofrer sete gols em uma partida da Liga dos Campeões.