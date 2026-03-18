Recorde de 16 anos quebrado! Robert Lewandowski estabelece novo recorde na Liga dos Campeões na goleada do FC Barcelona

Até então, o lendário atacante italiano Filippo Inzaghi detinha esse recorde — quando marcou seus dois gols pelo AC Milan em novembro de 2010 contra o Real Madrid, “Pippo” tinha 37 anos e 86 dias. Lewandowski conseguiu isso agora com 37 anos e 209 dias.

Além do polonês, seu companheiro de equipe no Barça, Lamie Yamal, também entrou para os livros de história. O jovem prodígio espanhol marcou de pênalti pouco antes do fim do primeiro tempo – com isso, Yamal é agora o jogador mais jovem (18 anos e 350 dias) a marcar dez gols na Liga dos Campeões.